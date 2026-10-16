Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4

(GLO)- Sáng 16-10, tại Phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội (Hà Nội), Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Hội nghị được kết nối đến điểm cầu các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương và điểm cầu cấp cơ sở, cơ quan, đơn vị, với hơn 2,72 triệu đại biểu tham dự.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Gia Lai dự hội nghị tại điểm cầu Trung tâm Hội nghị tỉnh. ﻿Ảnh: Đức Thụy

Hội nghị được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam; phát thanh trực tiếp trên kênh VOV1, VOV giao thông của Đài Tiếng nói Việt Nam và phát sóng trên các nền tảng số.

Dự và chủ trì hội nghị có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Gia Lai có các đồng chí: Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai. Ảnh: Đức Thụy

Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghiên cứu, học tập, quán triệt 6 chuyên đề. Cụ thể gồm: Nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong thời kỳ mới; Nghị quyết về đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; Nghị quyết về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Cùng với đó là Quy định về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh; Kết luận về Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng và phát triển nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững; Báo cáo đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026; Dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2027.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Trung tâm hội nghị tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV diễn ra từ ngày 5 đến 8-10, thông qua các nghị quyết, quy định, đề án, những nội dung thuộc thẩm quyền và Nghị quyết hội nghị.

Tại hội nghị, Trung ương đã thống nhất: Định hướng nghiên cứu những vấn đề nền tảng của Đảng và con đường phát triển lâu dài của đất nước. Quyết định những chủ trương mới về nâng cao năng lực tự đổi mới, tự chỉnh đốn của Đảng và hệ thống chính trị. Xác định yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền, bảo đảm hệ thống chính trị vận hành thống nhất, hiệu quả.

Quyết định đổi mới công tác cán bộ và chính sách thu hút, sử dụng nhân tài, chuẩn bị đội ngũ đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước và thống nhất mục tiêu phát triển, chủ trương ngân sách và phát huy nguồn lực để năm 2027 tăng tốc, bứt phá.