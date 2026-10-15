Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thời sự

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn làm việc với Công ty TNHH Blooming Sky

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGỌC LUẬN

(GLO)- Sáng 15-10, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã làm việc với ông Jang Chin-Hyuk - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH Blooming Sky về tình hình triển khai dự án tại xã Cát Tiến.

Cùng dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

chu-tich-ubnd-tinh-pham-anh-tuan-trao-doi-voi-cong-ty-blooming-sky.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn trao đổi với Công ty Blooming Sky tại buổi làm việc. Ảnh: Minh Hoàng

Tại buổi làm việc, đại diện Công ty TNHH Blooming Sky báo cáo tiến độ triển khai Dự án Khu văn hóa, thể dục thể thao, vui chơi, giải trí kết hợp thương mại, dịch vụ, du lịch tại xã Cát Tiến.

Dự án có quy mô khoảng 308,2 ha, với quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, vừa được UBND tỉnh phê duyệt ngày 14-10-2026. Các hạng mục trọng tâm gồm: sân golf 27 hố, khu tổ chức lễ hội và các công trình dịch vụ, giải trí.

Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành khoảng 93,61% diện tích theo hồ sơ thu hồi đất. Doanh nghiệp cũng đã hoàn thành tạo hình 8 hố golf, trồng cỏ tại vườn ươm và đang triển khai hệ thống giao thông nội bộ, hạ tầng khu tổ chức đại nhạc hội.

chu-tich-ubnd-tinh-pham-anh-tuan-lam-viec-voi-cong-ty-tnhh-blooming-sky.jpg
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Minh Hoàng

Bên cạnh kết quả đạt được, doanh nghiệp kiến nghị tỉnh hỗ trợ đẩy nhanh việc bàn giao mặt bằng, hoàn thiện thủ tục thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; hướng dẫn chính sách ưu đãi tiền thuê đất đối với khu văn hóa và phương án bảo đảm nguồn nước phục vụ hoạt động của dự án.

Blooming Sky cam kết tập trung nguồn lực, tiếp tục hoàn thiện các thủ tục pháp lý và phối hợp với chính quyền địa phương trong quá trình triển khai.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, Dự án Khu văn hóa, thể dục thể thao, vui chơi, giải trí kết hợp thương mại, dịch vụ, du lịch tại xã Cát Tiến được kỳ vọng sẽ tạo bước khởi đầu cho việc phát triển công nghiệp văn hóa, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch, thúc đẩy thương mại, dịch vụ và tạo thêm việc làm cho địa phương.

doan-cong-tac-cong-ty-tnhh-blooming-sky-tai-buoi-lam-viec.jpg
Đoàn công tác Công ty TNHH Blooming Sky tại buổi làm việc. Ảnh: Minh Hoàng

Tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, ngành, địa phương phối hợp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để dự án triển khai nhanh chóng, hiệu quả; nhất là đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, phấn đấu hoàn thành trong tháng 10-2026.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đề nghị doanh nghiệp chủ động hoàn thiện kế hoạch triển khai, xây dựng lộ trình tổ chức các sự kiện văn hóa, giải trí, âm nhạc trong năm 2027.

Đối với kế hoạch tổ chức đại nhạc hội, tỉnh mong muốn doanh nghiệp nghiên cứu tổ chức sự kiện quy mô vừa và nhỏ đầu tiên vào tháng 4-2027, qua đó thu hút du khách, quảng bá hình ảnh và tiềm năng du lịch Gia Lai.

Tỉnh cũng thống nhất hỗ trợ đề xuất thuê biển quảng cáo hình ảnh dự án đến hết năm 2030, đồng thời yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, bảo đảm tiến độ và hiệu quả đầu tư.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

gia-lai-huong-dan-ngu-dan-khai-thac-hai-san-an-toan-hieu-qua

Gia Lai tăng cường hướng dẫn ngư dân khai thác hải sản an toàn, hiệu quả

Thời sự

(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã ký ban hành Văn bản 12566/UBND-NNMT gửi các sở, ngành, địa phương ven biển yêu cầu tăng cường hướng dẫn ngư dân khai thác hải sản phù hợp với ngư trường, nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo đảm an toàn cho người, tàu cá hoạt động trên biển.

Tích cực phối hợp tháo gỡ khó khăn để đảm bảo tiến độ triển khai các dự án

Tích cực phối hợp tháo gỡ khó khăn để đảm bảo tiến độ triển khai các dự án

Thời sự

(GLO)- Ngày 12-10, Tổ giám sát số 1 do đồng chí Trương Văn Đạt - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai làm tổ trưởng đã làm việc với UBND xã Ia Khươl và phường Pleiku về tình hình thực hiện, triển khai các dự án đầu tư ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn: Triển khai ngay các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng 2 con số

Triển khai ngay các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng 2 con số

Thời sự

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ các dự án, đưa nhanh nguồn lực vào sản xuất, kinh doanh; xác định mục tiêu tăng trưởng 2 con số là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt ngay từ năm 2026.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc thăm công trường Tổ hợp Muyuan ngay trong ngày khởi công

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc thăm công trường Tổ hợp Muyuan ngay trong ngày khởi công

Thời sự

(GLO)- Chiều 11-10, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc đã đến thăm công trường Tổ hợp Muyuan tại xã Pờ Tó, động viên nhà đầu tư, đồng thời yêu cầu các sở, ngành, địa phương phối hợp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để tổ hợp dự án sớm đi vào hoạt động.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ ICISE phát triển bền vững

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ ICISE phát triển bền vững

Thời sự

(GLO)- Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng ghi nhận những đóng góp của ICISE đối với khoa học Việt Nam, đồng thời yêu cầu bộ, ngành và tỉnh Gia Lai phối hợp hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo điều kiện để trung tâm phát triển bền vững, nâng cao hiệu quả nghiên cứu và hợp tác khoa học quốc tế.

Chuyển đổi xanh phải tạo ra động lực mới cho phát triển

Chuyển đổi xanh phải tạo ra động lực mới cho phát triển

Thời sự

(GLO)- Phát biểu tại Lễ khai mạc “Đối thoại Quy Nhơn về khí hậu và chuyển đổi”, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, vấn đề không phải lựa chọn giữa tăng trưởng và hành động khí hậu, mà là làm thế nào để quá trình chuyển đổi tạo ra động lực mới cho phát triển.

Thủ tướng đề nghị Chủ tịch Hun Sen tiếp tục quan tâm cộng đồng người gốc Việt, doanh nghiệp Việt tại Campuchia

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Chủ tịch Hun Sen tiếp tục quan tâm cộng đồng người gốc Việt, doanh nghiệp Việt tại Campuchia

Tin tức

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Chủ tịch Đảng Nhân dân, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen tiếp tục quan tâm, hỗ trợ cho cộng đồng người gốc Việt, trong đó có vấn đề quốc tịch và giấy tờ pháp lý; quan tâm, tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp Việt Nam đang hoạt động tại Campuchia.

Quyết liệt tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy tăng trưởng

Quyết liệt tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy tăng trưởng

Thời sự

(GLO)- Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc và Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu các cấp, ngành quyết liệt tháo gỡ khó khăn về vốn, chi phí đầu vào và giải phóng mặt bằng; đẩy nhanh tiến độ các dự án, phát huy tối đa dư địa phát triển trong những tháng cuối năm 2026.

null