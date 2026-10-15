Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn làm việc với Công ty TNHH Blooming Sky

(GLO)- Sáng 15-10, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã làm việc với ông Jang Chin-Hyuk - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH Blooming Sky về tình hình triển khai dự án tại xã Cát Tiến.

Cùng dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn trao đổi với Công ty Blooming Sky tại buổi làm việc. Ảnh: Minh Hoàng

Tại buổi làm việc, đại diện Công ty TNHH Blooming Sky báo cáo tiến độ triển khai Dự án Khu văn hóa, thể dục thể thao, vui chơi, giải trí kết hợp thương mại, dịch vụ, du lịch tại xã Cát Tiến.

Dự án có quy mô khoảng 308,2 ha, với quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, vừa được UBND tỉnh phê duyệt ngày 14-10-2026. Các hạng mục trọng tâm gồm: sân golf 27 hố, khu tổ chức lễ hội và các công trình dịch vụ, giải trí.

Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành khoảng 93,61% diện tích theo hồ sơ thu hồi đất. Doanh nghiệp cũng đã hoàn thành tạo hình 8 hố golf, trồng cỏ tại vườn ươm và đang triển khai hệ thống giao thông nội bộ, hạ tầng khu tổ chức đại nhạc hội.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Minh Hoàng

Bên cạnh kết quả đạt được, doanh nghiệp kiến nghị tỉnh hỗ trợ đẩy nhanh việc bàn giao mặt bằng, hoàn thiện thủ tục thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; hướng dẫn chính sách ưu đãi tiền thuê đất đối với khu văn hóa và phương án bảo đảm nguồn nước phục vụ hoạt động của dự án.

Blooming Sky cam kết tập trung nguồn lực, tiếp tục hoàn thiện các thủ tục pháp lý và phối hợp với chính quyền địa phương trong quá trình triển khai.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, Dự án Khu văn hóa, thể dục thể thao, vui chơi, giải trí kết hợp thương mại, dịch vụ, du lịch tại xã Cát Tiến được kỳ vọng sẽ tạo bước khởi đầu cho việc phát triển công nghiệp văn hóa, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch, thúc đẩy thương mại, dịch vụ và tạo thêm việc làm cho địa phương.

Đoàn công tác Công ty TNHH Blooming Sky tại buổi làm việc. Ảnh: Minh Hoàng

Tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, ngành, địa phương phối hợp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để dự án triển khai nhanh chóng, hiệu quả; nhất là đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, phấn đấu hoàn thành trong tháng 10-2026.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đề nghị doanh nghiệp chủ động hoàn thiện kế hoạch triển khai, xây dựng lộ trình tổ chức các sự kiện văn hóa, giải trí, âm nhạc trong năm 2027.

Đối với kế hoạch tổ chức đại nhạc hội, tỉnh mong muốn doanh nghiệp nghiên cứu tổ chức sự kiện quy mô vừa và nhỏ đầu tiên vào tháng 4-2027, qua đó thu hút du khách, quảng bá hình ảnh và tiềm năng du lịch Gia Lai.

Tỉnh cũng thống nhất hỗ trợ đề xuất thuê biển quảng cáo hình ảnh dự án đến hết năm 2030, đồng thời yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, bảo đảm tiến độ và hiệu quả đầu tư.