(GLO)- Ngày 21-11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch chủ trì các buổi làm việc với 7 xã, phường phía Tây tỉnh nhằm rà soát kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2026 và kịch bản tăng trưởng năm 2027.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch định hướng các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội năm 2027. Ảnh: Phan Tuấn

Theo báo cáo của UBND các xã, phường, năm 2026, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tiếp tục duy trì ổn định, đạt nhiều kết quả trên các lĩnh vực.

Tốc độ tăng trưởng giá trị sản phẩm và thu ngân sách ước cả năm đều đạt và vượt dự toán, kế hoạch được giao. Ước cả năm 2026, tốc độ tăng giá trị sản phẩm của phường Ayun Pa tăng 8,32%; xã Ia Rbol tăng 9,32%; xã Ia Sao tăng 9,45%; xã Phú Túc đạt 8,58%; xã Ia Dreh tăng 8,59%; xã Ia Rsai tăng 8,16% và xã Uar tăng 8,44%.

Trên cơ sở kết quả đạt được, các địa phương cũng xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2027 với quyết tâm cao. Trong đó, phường Ayun Pa phấn đấu đạt 11,66%; xã Ia Rbol là 9,75%; xã Ia Sao 9,83%; xã Phú Túc phấn đấu đạt từ 10% trở lên; xã Ia Dreh 8,63%; xã Ia Rsai 8,85% và xã Uar đạt 8,58%.

Phó Chủ tịch UBND xã Uar Nguyễn Thanh Vân báo cáo về định hướng phát triển năm 2027, đặt mục tiêu tăng trưởng giá trị sản phẩm đạt 8,44%. Ảnh: Phan Tuấn

Bên cạnh kết quả đạt được, các địa phương cũng nêu lên những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị lãnh đạo tỉnh cùng các sở, ngành quan tâm tháo gỡ.

Cụ thể, phường Ayun Pa kiến nghị rà soát, điều chỉnh tăng tỷ lệ điều tiết nguồn thu từ đấu giá đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; bố trí vốn nâng cấp tuyến đường xuống cấp đã đưa vào danh mục đầu tư công trung hạn 2026-2030.

Xã Ia Rbol đề nghị bổ sung kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách, tháo gỡ vướng mắc hồ sơ, đất rừng phòng hộ và tiến độ giải phóng mặt bằng thủy điện Ia Hiao; đầu tư tuyến đường đến khu sản xuất và Trạm bơm điện buôn Bir 2.

Xã Ia Sao kiến nghị đầu tư đường vào khu sản xuất, cải tạo hệ thống chiếu sáng trên quốc lộ 25, đoạn qua địa bàn; hỗ trợ kêu gọi đầu tư mở rộng Cụm công nghiệp Ia Sao và Khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt…

Xã Phú Túc mong muốn sớm được hỗ trợ đầu tư xây dựng Trạm biến áp 220 kV Krông Pa và lưới điện đấu nối cho các dự án năng lượng tái tạo; điều chỉnh tỷ lệ phân chia nguồn thu từ đất rẻo, đất xen kẽ, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đất dôi dư theo hướng Trung ương 15%, ngân sách xã 85%; bố trí kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà sàn dài cộng đồng truyền thống của dân tộc Jrai.

Chủ tịch UBND xã Ia Dreh Võ Thúy Vân kiến nghị điều chỉnh phương án xử lý nhà, đất dôi dư, hướng dẫn thống nhất chỉ tiêu cùng hỗ trợ chuẩn hóa dữ liệu đất đai. Ảnh: Phan Tuấn

Đối với xã Ia Dreh, lãnh đạo địa phương đề nghị Sở Tài chính hỗ trợ kỹ thuật xử lý dữ liệu đất đai còn thiếu, sai lệch; hướng dẫn triển khai vị trí việc làm, tiêu chí KPI và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức đáp ứng vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Trong khi đó, xã Ia Rsai kiến nghị làm việc với nhà đầu tư, tháo gỡ vướng mắc đấu nối và đề nghị EVN sớm đầu tư đường dây truyền tải Krông Pa - Chư Sê để các dự án điện mặt trời hòa lưới trong năm 2027; ưu tiên bố trí vốn và đẩy nhanh tiến độ xây dựng cầu Ia Rsai.

Xã Uar đề nghị xem xét điều chỉnh phương án xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư đủ điều kiện để tạo quỹ đất, bố trí công trình công cộng hoặc khai thác theo quy hoạch; chỉ đạo cơ quan Thuế đánh giá tác động của chính sách giảm thuế, biến động thị trường và nguồn thu đặc thù khi xây dựng dự toán năm 2027.

Ông Hà Anh Thái - Phó Giám đốc Sở Xây dựng trao đổi làm rõ và đề xuất hướng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các địa phương. Ảnh: Phan Tuấn

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đề nghị 7 xã, phường thay đổi tư duy trong công tác quy hoạch, đặt trong tổng thể liên kết vùng nhằm phát huy thế mạnh từng địa phương, tránh đầu tư dàn trải, trùng lặp.

Cụ thể, phường Ayun Pa tập trung phát triển thương mại, dịch vụ; Ia Rsai định hướng phát triển công nghiệp; Phú Túc phát huy lợi thế nông nghiệp hàng hóa, công nghiệp chế biến và năng lượng tái tạo; các xã Ia Rbol, Ia Sao, Ia Dreh và Uar tập trung hình thành vùng nguyên liệu gắn với thủy lợi, chế biến và hạ tầng kết nối liên vùng. Quy hoạch phải gắn với xúc tiến, kêu gọi đầu tư theo chuỗi liên kết, không thực hiện riêng lẻ.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Phan Tuấn

Định hướng năm 2027, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch yêu cầu các địa phương xây dựng 3 kịch bản tăng trưởng (cao, trung bình, thấp) sát thực tiễn, gắn với dự toán thu - chi ngân sách và khả năng cân đối nguồn lực.

Đồng thời, đồng chí giao Sở Tài chính rà soát, tham mưu giao chỉ tiêu tài chính phù hợp với đặc thù từng địa phương, tránh cào bằng. Danh mục đầu tư công phải được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên, chú trọng công tác chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng và xử lý hiệu quả tài sản công dôi dư. Cùng với đó, tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy theo vị trí việc làm, đẩy mạnh chuyển đổi số, áp dụng KPI gắn với trách nhiệm người đứng đầu.

Đối với kiến nghị của địa phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành liên quan trả lời bằng văn bản, làm rõ trách nhiệm và lộ trình giải quyết, gửi Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, tổng hợp; đồng thời, đề nghị các địa phương chủ động triển khai quyết liệt, bảo đảm các nhiệm vụ được giao có chuyển biến thực chất, tạo nền tảng hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2027.