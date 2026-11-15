Tổng Công ty PISICO Bình Định - CTCP tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026

(GLO)- Sáng 15-11, Tổng Công ty PISICO Bình Định - CTCP đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 và hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11). Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính Trần Cang đến dự và chung vui cùng đơn vị.

Tổng Công ty PISICO Bình Định - CTCP được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh lựa chọn tổ chức điểm ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc trong doanh nghiệp.



Quang cảnh ngày hội. Ảnh: Dũng Nhân

Tại ngày hội, các đại biểu cùng cán bộ, công nhân, người lao động Tổng Công ty PISICO Bình Định - CTCP đã ôn lại truyền thống 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026); khẳng định vai trò của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đối với Tổng Công ty PISICO Bình Định, tinh thần đoàn kết được thể hiện qua sự gắn bó, đồng hành giữa lãnh đạo và người lao động, cùng chia sẻ trách nhiệm, vượt qua khó khăn, thi đua lao động sản xuất.

Trải qua 41 năm, từ một đơn vị hoạt động trong lĩnh vực lâm nghiệp, PISICO từng bước phát triển thành doanh nghiệp đa ngành với 15 đơn vị trong hệ thống, mở rộng hoạt động chế biến lâm sản xuất khẩu, đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp, thương mại, dịch vụ và nông nghiệp.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính Trần Cang (thứ 2 từ phải sang) trao quà của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho Tổng Công ty PISICO Bình Định - CTCP. Ảnh: Dũng Nhân

Năm 2026, doanh thu toàn hệ thống ước đạt hơn 1.877 tỷ đồng, bằng 123% kế hoạch; lợi nhuận ước đạt 64,6 tỷ đồng, bằng 102% kế hoạch. Cùng với duy trì sản xuất kinh doanh và việc làm trực tiếp cho gần 2.000 lao động, PISICO còn quan tâm thực hiện các chế độ, chính sách, cải thiện điều kiện làm việc và chăm lo đời sống người lao động.

Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, hỗ trợ nhà ở, giúp đỡ người nghèo và đồng bào vùng khó khăn tiếp tục được duy trì.

Phát biểu tại ngày hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài Chính Trần Cang ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công nhân, người lao động Tổng công ty Tổng Công ty PISICO Bình Định trong phát triển sản xuất kinh doanh và thực hiện trách nhiệm với cộng đồng.

Pisico và làng Đak Lâu (xã Canh Liên) ký bản giao ước kết nghĩa, tăng cường sự gắn bó giữa doanh nghiệp với đồng bào tại địa phương. Ảnh: Dũng Nhân

Đồng thời, Giám đốc Sở Tài chính đề nghị PISICO tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, xây dựng văn hóa doanh nghiệp; tăng cường đối thoại, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người lao động; thực hiện đầy đủ chính sách về tiền lương, bảo hiểm và an toàn, vệ sinh lao động, kịp thời hỗ trợ những trường hợp khó khăn; tiếp tục phối hợp với Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện các hoạt động an sinh, củng cố tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, gắn sự phát triển của doanh nghiệp với sự phát triển chung của tỉnh.

Bà Đồng Thị Ánh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty PISICO Bình Định - CTCP trao bảng tượng trưng hỗ trợ 60 triệu đồng xây dựng nhà Đại đoàn kết cho thôn Phú Gia (xã Xuân An). Ảnh: Dũng Nhân

Dịp này, Tổng Công ty PISICO Bình Định - CTCP đã trao 60 triệu đồng hỗ trợ xây dựng 1 căn nhà Đại đoàn kết tại thôn Phú Gia (xã Xuân An).

Ngoài ra, PISICO Bình Định còn tặng 20 suất quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời biểu dương, khen thưởng 2 tập thể và 14 cá nhân tiêu biểu có thành tích trong xây dựng mối quan hệ đoàn kết và thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

Các tập thể và cá nhân được biểu dương, khen thưởng về tinh thần đoàn kết và kết quả thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: Dũng Nhân

Tổng Công ty PISICO Bình Định - CTCP tặng 20 suất quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Dũng Nhân

Tại ngày hội, PISICO đã ký cam kết xây dựng doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2027 và ký bản giao ước kết nghĩa với làng Đak Lâu (xã Canh Liên); tổ chức tuyên truyền pháp luật về an ninh trật tự cho cán bộ, công nhân, người lao động.