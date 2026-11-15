Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thời sự

Tổng Công ty PISICO Bình Định - CTCP tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
PHÚ HÒA
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 15-11, Tổng Công ty PISICO Bình Định - CTCP đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 và hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11). Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính Trần Cang đến dự và chung vui cùng đơn vị.

Tổng Công ty PISICO Bình Định - CTCP được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh lựa chọn tổ chức điểm ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc trong doanh nghiệp.

pisico-to-chuc-ngay-hoi-dai-doan-ket-toan-dan-toc-nam.jpg
Quang cảnh ngày hội. Ảnh: Dũng Nhân

Tại ngày hội, các đại biểu cùng cán bộ, công nhân, người lao động Tổng Công ty PISICO Bình Định - CTCP đã ôn lại truyền thống 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026); khẳng định vai trò của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đối với Tổng Công ty PISICO Bình Định, tinh thần đoàn kết được thể hiện qua sự gắn bó, đồng hành giữa lãnh đạo và người lao động, cùng chia sẻ trách nhiệm, vượt qua khó khăn, thi đua lao động sản xuất.

Trải qua 41 năm, từ một đơn vị hoạt động trong lĩnh vực lâm nghiệp, PISICO từng bước phát triển thành doanh nghiệp đa ngành với 15 đơn vị trong hệ thống, mở rộng hoạt động chế biến lâm sản xuất khẩu, đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp, thương mại, dịch vụ và nông nghiệp.

tran-cang-tang-qua.jpg
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính Trần Cang (thứ 2 từ phải sang) trao quà của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho Tổng Công ty PISICO Bình Định - CTCP. Ảnh: Dũng Nhân

Năm 2026, doanh thu toàn hệ thống ước đạt hơn 1.877 tỷ đồng, bằng 123% kế hoạch; lợi nhuận ước đạt 64,6 tỷ đồng, bằng 102% kế hoạch. Cùng với duy trì sản xuất kinh doanh và việc làm trực tiếp cho gần 2.000 lao động, PISICO còn quan tâm thực hiện các chế độ, chính sách, cải thiện điều kiện làm việc và chăm lo đời sống người lao động.

Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, hỗ trợ nhà ở, giúp đỡ người nghèo và đồng bào vùng khó khăn tiếp tục được duy trì.

Phát biểu tại ngày hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài Chính Trần Cang ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công nhân, người lao động Tổng công ty Tổng Công ty PISICO Bình Định trong phát triển sản xuất kinh doanh và thực hiện trách nhiệm với cộng đồng.

Pisico và làng Đak Lâu (xã Canh Liên) ký bản giao ước kết nghĩa, tăng cường sự gắn bó giữa doanh nghiệp với đồng bào tại địa phương. Ảnh: Dũng Nhân

Pisico và làng Đak Lâu (xã Canh Liên) ký bản giao ước kết nghĩa, tăng cường sự gắn bó giữa doanh nghiệp với đồng bào tại địa phương. Ảnh: Dũng Nhân

Đồng thời, Giám đốc Sở Tài chính đề nghị PISICO tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, xây dựng văn hóa doanh nghiệp; tăng cường đối thoại, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người lao động; thực hiện đầy đủ chính sách về tiền lương, bảo hiểm và an toàn, vệ sinh lao động, kịp thời hỗ trợ những trường hợp khó khăn; tiếp tục phối hợp với Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện các hoạt động an sinh, củng cố tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, gắn sự phát triển của doanh nghiệp với sự phát triển chung của tỉnh.

Bà Đồng Thị Ánh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty PISICO Bình Định - CTCP trao bảng tượng trưng hỗ trợ 60 triệu đồng xây dựng nhà Đại đoàn kết cho thôn Phú Gia (xã Xuân An). Ảnh: Dũng Nhân

Bà Đồng Thị Ánh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty PISICO Bình Định - CTCP trao bảng tượng trưng hỗ trợ 60 triệu đồng xây dựng nhà Đại đoàn kết cho thôn Phú Gia (xã Xuân An). Ảnh: Dũng Nhân

Dịp này, Tổng Công ty PISICO Bình Định - CTCP đã trao 60 triệu đồng hỗ trợ xây dựng 1 căn nhà Đại đoàn kết tại thôn Phú Gia (xã Xuân An).

Ngoài ra, PISICO Bình Định còn tặng 20 suất quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời biểu dương, khen thưởng 2 tập thể và 14 cá nhân tiêu biểu có thành tích trong xây dựng mối quan hệ đoàn kết và thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

khen-thuong.jpg
Các tập thể và cá nhân được biểu dương, khen thưởng về tinh thần đoàn kết và kết quả thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: Dũng Nhân
trao-qua-cho-nguoi-kho-khan.jpg
Tổng Công ty PISICO Bình Định - CTCP tặng 20 suất quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Dũng Nhân

Tại ngày hội, PISICO đã ký cam kết xây dựng doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2027 và ký bản giao ước kết nghĩa với làng Đak Lâu (xã Canh Liên); tổ chức tuyên truyền pháp luật về an ninh trật tự cho cán bộ, công nhân, người lao động.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn kiểm tra một số dự án đầu tư và làm việc với UBND xã Đak Đoa

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn kiểm tra một số dự án đầu tư và làm việc với UBND xã Đak Đoa

Thời sự

(GLO)- Chiều 13-11, Đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã kiểm tra, khảo sát thực tế một số dự án, làm việc với xã Đak Đoa và các doanh nghiệp trên địa bàn.

Gia Lai: Mưa lũ gây ngập lụt và sạt lở, nhiều công trình giao thông hư hỏng

Gia Lai: Mưa lũ gây ngập lụt và sạt lở, nhiều công trình giao thông hư hỏng

Thời sự

(GLO)- Mưa lớn kéo dài những ngày qua khiến nhiều tuyến quốc lộ, đường tỉnh, đường giao thông nông thôn và hạ tầng đô thị trên địa bàn tỉnh Gia Lai bị ngập, sạt lở, hư hỏng. Một số cầu, kè biển xuất hiện tình trạng xói lở, sụp lún, các cơ quan chức năng phải triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo ứng phó mưa lũ tại phường Quy Nhơn Bắc

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo ứng phó mưa lũ tại phường Quy Nhơn Bắc

Thời sự

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, chiều 12-11, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã trực tiếp đến các khu vực ngập sâu trên địa bàn phường Quy Nhơn Bắc để kiểm tra tình hình và chỉ đạo công tác ứng phó.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu sơ tán ngay người dân khỏi vùng nguy cơ lũ quét, sạt lở

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu sơ tán ngay người dân khỏi vùng nguy cơ lũ quét, sạt lở

Thời sự

(GLO)- Trước diễn biến mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất còn phức tạp, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn yêu cầu các địa phương duy trì trực ban 24/24 giờ, chủ động sơ tán người dân tại khu vực nguy hiểm, tuyệt đối không chủ quan, lơ là trong ứng phó thiên tai.

Đoàn công tác tỉnh Gia Lai làm việc với Công ty CP Công nghệ sinh học Tuấn Tú Sơn Đông (Trung Quốc)

Đoàn công tác tỉnh Gia Lai làm việc với Công ty CP Công nghệ sinh học Tuấn Tú Sơn Đông

Thời sự

(GLO)- Trong khuôn khổ chuyến công tác tại tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc), ngày 11-11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch và đoàn công tác đã làm việc với Công ty CP Công nghệ sinh học Tuấn Tú Sơn Đông nhằm trao đổi cơ hội hợp tác nghiên cứu, phát triển công nghiệp dược và thiết bị y tế.

Công an tỉnh Gia Lai khẩn trương hỗ trợ người dân ứng phó mưa lũ

Công an tỉnh Gia Lai khẩn trương hỗ trợ người dân ứng phó mưa lũ

Thời sự

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, ngày 11-11, Công an tỉnh Gia Lai huy động lực lượng, phương tiện, phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng chức năng hỗ trợ người dân đến nơi an toàn, bảo vệ tài sản; triển khai phương án ứng phó tại những khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai tìm hiểu mô hình phát triển chuỗi giá trị cá ngừ đại dương tại Trung Quốc

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai tìm hiểu mô hình phát triển chuỗi giá trị cá ngừ đại dương tại Trung Quốc

Thời sự

(GLO)- Ngày 11-11, tiếp tục chuyến công tác tại tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc), đoàn công tác do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch làm Trưởng đoàn đến thăm và làm việc với Công ty Thực phẩm Viễn dương Trung Lỗ Sơn Đông và Trung tâm Giao dịch Cá ngừ Trung Quốc (TP. Yên Đài).

Gia Lai trao đổi cơ hội hợp tác với Tập đoàn Cảng Sơn Đông (Trung Quốc)

Gia Lai trao đổi cơ hội hợp tác với Tập đoàn Cảng Sơn Đông (Trung Quốc)

Thời sự

(GLO)- Chiều 10-11, tại tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc), Đoàn công tác tỉnh Gia Lai do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch làm Trưởng đoàn đến thăm, tìm hiểu hoạt động Cảng Thanh Đảo và làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Cảng Sơn Đông nhằm trao đổi cơ hội hợp tác về cảng biển, vận tải và logistics.

Góp ý hoàn thiện dự thảo báo cáo giám sát các dự án đầu tư ngoài ngân sách giai đoạn 2021-2025

Góp ý hoàn thiện dự thảo báo cáo giám sát các dự án đầu tư ngoài ngân sách giai đoạn 2021-2025

Thời sự

(GLO)- Chiều 10-11, tại Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Gia Lai, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt chủ trì cuộc họp thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát tình hình thực hiện các dự án đầu tư ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025.

Tạm dừng lưu thông do sạt lở đèo Nha Sam

Tạm dừng lưu thông do sạt lở đèo Nha Sam

Thời sự

(GLO)- Sáng 10-11, ông Nguyễn Thành Đô - Phó Chủ tịch UBND xã Canh Vinh (tỉnh Gia Lai) cho biết vừa ban hành thông báo về việc tạm thời cấm người và phương tiện lưu thông qua đèo Nha Sam trong thời gian mưa lớn.

null