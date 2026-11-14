Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại làng Bua, xã Ia Pnôn

(GLO)- Chiều 14-11, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Pnôn (tỉnh Gia Lai) tổ chức điểm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 tại làng Bua. Dự ngày hội có đồng chí Nguyễn Tự Công Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Ngày hội được tổ chức nhân kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026), gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam.

Tham dự còn có lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, lãnh đạo địa phương cùng đông đảo cán bộ, nhân dân làng Bua.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng (bìa trái) và lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao bảng tượng trưng hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho người dân xã Ia Pnôn. Ảnh: Thanh Tịnh

Làng Bua hiện có 515 hộ với 2.326 nhân khẩu; trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 90%, với 10 dân tộc cùng sinh sống. Năm 2026, mặc dù còn nhiều khó khăn, người dân trong làng đã phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình.

Tổng diện tích gieo trồng của làng đạt 336 ha; thu nhập bình quân đầu người năm 2026 ước đạt 35,8 triệu đồng/năm. Trong năm, có 23 hộ vươn lên thoát nghèo; tỷ lệ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa trên 85%. Cùng với phát triển kinh tế, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao được duy trì.

Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng ghi nhận, biểu dương những kết quả mà cán bộ và nhân dân làng Bua đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể địa phương tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số.

Cùng với đó, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững; chú trọng bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, bảo vệ môi trường, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và chủ quyền biên giới quốc gia, góp phần xây dựng khu vực biên giới hòa bình, ổn định và phát triển.

Dịp này, lãnh đạo UBND tỉnh trao hỗ trợ 120 triệu đồng để xây dựng 2 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tại xã Ia Pnôn; tặng 20 suất quà cho các hộ nghèo, cận nghèo và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở làng Bua.

Đồng chí Nguyễn Tự Công Hoàng (bìa trái) tặng quà của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho làng Bua. Ảnh: Thanh Tịnh

Trong khuôn khổ ngày hội, xã Ia Pnôn đã ra mắt Câu lạc bộ cồng chiêng, múa xoang làng Bua; khen thưởng 5 cá nhân tiêu biểu trong thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động trên địa bàn năm 2026.

Ban Công tác Mặt trận làng Bua cũng phát động phong trào thi đua năm 2027 với chủ đề “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc - Phát huy sức mạnh đoàn kết, chung sức xây dựng xã Ia Pnôn ngày càng phát triển”.