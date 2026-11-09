Các địa phương tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam

(GLO)- Từ ngày 5 đến 7-11, nhiều địa phương của tỉnh Gia Lai đã tổ chức điểm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 và phục dựng nghi lễ truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số.

* Sáng 7-11, làng Tào Roòng (xã Chư Sê) tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc - Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026. Đây là đơn vị được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai chọn tổ chức điểm, hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026).

Tham dự ngày hội Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đinh Ngọc Hải; lãnh đạo địa phương và đông đảo cán bộ, đảng viên, người dân trong làng.

Quang cảnh Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc - Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại làng Tào Roòng (xã Chư Sê). Ảnh: Mỹ Đức

Tại ngày hội, các đại biểu và người dân làng Tào Roòng đã cùng ôn lại truyền thống 96 năm xây dựng, trưởng thành của MTTQ Việt Nam; đồng thời đánh giá kết quả thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước tại khu dân cư.

Làng Tào Roòng hiện có 620 hộ với 2.440 nhân khẩu. Năm 2026, nhờ phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ, đời sống người dân từng bước được nâng lên.

Làng có 585 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa (chiếm 94%); 13 hộ vươn lên thoát nghèo. Nhân dân tích cực đóng góp công sức chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, xây dựng cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đinh Ngọc Hải trao bảng tượng trưng hỗ trợ kinh phí xây dựng 2 căn nhà Đại đoàn kết cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại làng Tào Roòng. Ảnh: Mỹ Đức

Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đinh Ngọc Hải ghi nhận, biểu dương những kết quả mà cán bộ, đảng viên và người dân làng Tào Roòng đã đạt được trong việc củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị địa phương tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, chăm lo đời sống nhân dân, đẩy mạnh phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững và giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc.

Trong không khí hân hoan của ngày hội, người dân cùng tham gia biểu diễn văn nghệ, nối nhịp vòng xoang, hòa mình vào các trò chơi dân gian... góp phần tôn vinh bản sắc văn hóa mỗi dân tộc.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Mỹ Đức

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã trao kinh phí hỗ trợ xây dựng 2 căn nhà Đại đoàn kết (60 triệu đồng/căn); trao 20 suất quà (1 triệu đồng/suất) cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Chư Sê khen thưởng 1 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua năm 2026.

* Tại xã Ayun, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức điểm ở làng Đê Kjêng trong 2 ngày (5 và 6-11), với hoạt động phục dựng Lễ mừng lúa mới của người Jrai.

Nghi lễ thể hiện lòng biết ơn đối với thần linh, tổ tiên đã phù hộ cho mùa màng tươi tốt.

Già làng thực hiện nghi thức truyền thống trong hoạt động phục dựng Lễ mừng lúa mới tại làng Đê Kjêng (xã Ayun). Ảnh: Huy Toàn

Tại ngày hội, nhân dân các thôn, làng cũng đã cùng nhau ôn lại truyền thống của MTTQ Việt Nam, đánh giá kết quả xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư.

Dịp này, xã Ayun cũng biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu và trao quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Sau ngày hội điểm, xã sẽ tiếp tục tổ chức tại 7 thôn, làng còn lại từ ngày 10 đến 16-11.

Giao lưu văn nghệ trong Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn 2, xã Sơn Lang. Ảnh: Huy Toàn

* Tại nhà sinh hoạt cộng đồng làng Tơ Kơr (thôn 2, xã Sơn Lang), Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc diễn ra sáng 7-11, gắn với hoạt động phục dựng Lễ mừng chiến thắng của người Bahnar.

Trước đó, tối 6-11, dân làng tổ chức Lễ thông linh - nghi thức mở đầu, kính báo tổ tiên, mời các Yàng về chứng giám, nhận lễ vật và phù hộ cho cộng đồng bình an, mạnh khỏe, mùa màng tươi tốt.

Người dân thực hiện Lễ thông linh - Nghi thức mở đầu cho Lễ mừng chiến thắng vào tối 6-11 tại Nhà sinh hoạt văn hóa làng Tơ Kơr (thôn 2, xã Sơn Lang). Ảnh: Huy Toàn

Lễ mừng chiến thắng còn là dịp tưởng nhớ, tôn vinh những người có công bảo vệ buôn làng, giáo dục truyền thống và vun đắp tinh thần đoàn kết cộng đồng.

Tại ngày hội, phường Hoài Nhơn Nam - đơn vị kết nghĩa với xã Sơn Lang - đã tặng quà cho người dân thôn 2; UBND xã Sơn Lang cũng tặng quà cho các hộ nghèo.