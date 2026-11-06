Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc bôn Tong Sê

Lãnh đạo xã Ia Pa tặng giấy khen cho các gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2026 của bôn Tong Sê. Ảnh: Vũ Chi

Trong không khí vui tươi, phấn khởi của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, các đại biểu và nhân dân đã cùng ôn lại truyền thống 96 năm xây dựng và phát triển của MTTQ Việt Nam; đánh giá kết quả thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước năm 2026 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2027.

Bôn Tong Sê có 543 hộ với 2.555 nhân khẩu, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 90,6%. Hiện bôn còn 28 hộ nghèo. Trong năm 2026, bôn đã tích cực vận động nhân dân phát triển kinh tế, giúp nhau làm giàu, xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự và phát huy dân chủ ở cơ sở. Toàn thôn có 467/543 hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” năm 2026, bôn đạt danh hiệu “Thôn văn hóa”.

Hệ thống chính trị thôn cùng người dân ký cam kết thi đua năm 2027. Ảnh: Vũ Chi

Tại ngày hội, UBND xã đã biểu dương và tặng giấy khen cho 3 hộ gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2026 của bôn.

Kết thúc phần lễ, các đại biểu và nhân dân đã cùng tham gia phần hội với hoạt động giao lưu văn nghệ, đánh cồng chiêng, múa xoang do chính các nghệ nhân Jrai trong bôn trình diễn; qua đó góp phần thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng.