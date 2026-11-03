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Ia Tul tổ chức điểm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026

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VŨ CHI VŨ CHI
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(GLO)- Chiều 3-11, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Tul (tỉnh Gia Lai) tổ chức điểm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 tại buôn Plơi Apa Ơi H’Trông.

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Lãnh đạo xã Ia Tul trao giấy khen cho 4 hộ gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2026. Ảnh: Đơn vị cung cấp.

Trong không khí vui tươi, phấn khởi của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống 96 năm xây dựng và phát triển của MTTQ Việt Nam; đánh giá kết quả thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước năm 2026 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2027.

Năm 2026, buôn Plơi Apa Ơi H’Trông đã tích cực vận động nhân dân phát triển kinh tế, giúp nhau làm giàu, xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự và phát huy dân chủ ở cơ sở. Toàn thôn có 347/408 hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” năm 2026.

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Các nghệ nhân Jrai trình diễn cồng chiêng tạo không khí vui tươi cho ngày hội. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Tại ngày hội, Chủ tịch UBND xã đã tặng giấy khen cho 4 hộ gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2026.

Kết thúc phần lễ, các đại biểu và nhân dân cùng tham gia phần hội với hoạt động giao lưu văn nghệ, trình diễn cồng chiêng và nối nhịp vòng xoang thể hiện tình đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng.

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