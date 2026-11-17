(GLO)- Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) Việt Nam (23/11/1946 - 23/11/2026) và 50 năm Ngày thành lập Hội CTĐ Gia Lai (4/1/1977 - 4/1/2027), Hội CTĐ tỉnh triển khai hoạt động hưởng ứng Ngày Cộng đồng lần thứ nhất năm 2026.

Ngày Cộng đồng lần thứ nhất năm 2026 với chủ đề “Ngày Cộng đồng - Mỗi người một hành động - Lan tỏa giá trị nhân ái”.

Theo kế hoạch, ngày 23-11 hằng năm được xác định là Ngày Cộng đồng chính thức, gắn với ngày thành lập Hội CTĐ Việt Nam. Đây là sáng kiến nhằm kết nối, thúc đẩy các hoạt động nhân đạo, chuyển tinh thần tương thân tương ái thành những hành động cụ thể, thiết thực, lấy người dân và cộng đồng làm trung tâm, lấy kết quả trợ giúp làm thước đo hiệu quả.

Riêng năm 2026, Hội CTĐ tỉnh tổ chức Ngày Cộng đồng tại xã Đak Pơ vào ngày 17-11. Các hoạt động hưởng ứng được triển khai trong khuôn khổ đợt thi đua cao điểm “80 ngày hành động vì cộng đồng”, tập trung kết nối, lan tỏa vào ngày 22-11; khuyến khích mỗi người thực hiện ít nhất một hành động vì cộng đồng trong ngày 23-11.

Riêng năm 2026, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức Ngày Cộng đồng tại xã Đak Pơ vào ngày 17-11. Ảnh: Đơn vị cung cấp.

Hoạt động được triển khai trên phạm vi toàn tỉnh theo phương thức “Cả tỉnh cùng hành động”, từ cấp tỉnh đến xã, phường, đồng thời lan tỏa đến trường học, khu dân cư, doanh nghiệp, tổ chức xã hội và các tầng lớp nhân dân. Trong đó, cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ giữ vai trò nòng cốt, kết nối và điều phối các nguồn lực tham gia hoạt động nhân đạo.

Các hoạt động tập trung vào 5 nhóm trọng tâm. Trong đó, hoạt động nhân đạo trực tiếp hướng đến hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật, người cao tuổi neo đơn, trẻ em và các nhóm dễ bị tổn thương thông qua trợ giúp sinh kế, nhà ở, nhu yếu phẩm và các nhu cầu thiết yếu.

Nhóm hoạt động kết nối sự sống tuyên truyền, vận động và tiếp nhận hiến máu tình nguyện; vận động đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể người theo quy định. Cùng với đó, các cấp Hội tổ chức hoạt động xây dựng cộng đồng an toàn thông qua tập huấn, thực hành kỹ năng sơ cấp cứu, phòng- chống tai nạn thương tích, đuối nước, ứng phó thiên tai, thảm họa; khám bệnh, tư vấn và phổ biến kiến thức chăm sóc sức khỏe tại cộng đồng.

Đáng chú ý, chương trình khuyến khích mỗi cá nhân, gia đình, cơ quan, trường học, doanh nghiệp và tổ chức xã hội tự lựa chọn ít nhất một hành động thiết thực, phù hợp với điều kiện, khả năng như giúp đỡ người khó khăn, hiến máu, chia sẻ kỹ năng sơ cấp cứu, hỗ trợ sinh kế, vệ sinh môi trường hoặc vận động nguồn lực cho các nhu cầu nhân đạo cụ thể.

Bên cạnh đó, các cấp Hội chú trọng duy trì, kết nối nguồn lực để những công trình, hoạt động nhân đạo tiếp tục được triển khai sau Ngày Cộng đồng, bảo đảm tính bền vững và khả năng lan tỏa.