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Gia Lai: Gần 20 tỷ đồng triển khai đợt thi đua cao điểm “80 ngày hành động vì cộng đồng”

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NHƯ NGUYỆN NHƯ NGUYỆN
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(GLO)- Hưởng ứng đợt thi đua cao điểm “80 ngày hành động vì cộng đồng” do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động, các cấp Hội Chữ thập đỏ Gia Lai đã triển khai nhiều hoạt động nhân đạo thiết thực, hướng đến người nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương.

Theo tổng hợp của Hội Chữ thập đỏ tỉnh, các cấp Hội đã thực hiện 80 công trình, phần việc nhân đạo, với tổng giá trị nguồn lực huy động gần 20 tỷ đồng; hỗ trợ hơn 60.800 lượt người thông qua các chương trình, hoạt động an sinh xã hội.

Nổi bật là các hoạt động chăm lo cho trẻ em, học sinh nghèo, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Các cấp Hội đã trao học bổng cho 100 học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại 5 trường THPT, trị giá 100 triệu đồng; trao quà và học bổng cho 523 học sinh Trường PTDTBT Tiểu học Lê Văn Tám với tổng trị giá 250 triệu đồng. Đồng thời, trao học bổng, xe đạp, máy vi tính, trang thiết bị trường học; hỗ trợ hệ thống nước lọc phục vụ khoảng 450 lượt học sinh Bahnar tại xã Ia Khươl…

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Gia Lai huy động gần 20 tỷ đồng triển khai đợt thi đua cao điểm “80 ngày hành động vì cộng đồng”. Ảnh: Như Nguyện

Cùng với đó, công tác hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục được quan tâm. Các cấp Hội đã bàn giao nhà Chữ thập đỏ tại xã Đak Pơ, phường Pleiku; phối hợp với các đơn vị, nhà tài trợ khởi công xây dựng nhà ở tại nhiều địa phương. Đồng thời, khảo sát triển khai xây dựng 5 nhà tình nghĩa cho hộ ngư dân khó khăn, với tổng kinh phí 250 triệu đồng.

Các hoạt động hỗ trợ bệnh nhân nghèo, duy trì bếp ăn tình thương, trao tặng xe lăn, xe đạp và tổ chức khám, chữa bệnh cho người dân cũng được triển khai. Bên cạnh đó, công tác hiến máu tình nguyện tiếp nhận gần 6.000 đơn vị máu; có 3 lượt người đăng ký hiến mô, tạng và 300 lượt người được tiếp cận thông tin truyền thông về sơ cấp cứu.

Theo Hội Chữ thập đỏ tỉnh, đợt thi đua đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các cấp Hội, cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và đông đảo nhân dân. Các hoạt động ngày càng đa dạng, thiết thực, tập trung đúng đối tượng cần trợ giúp, qua đó lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, góp phần thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội tại địa phương.

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