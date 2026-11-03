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Ký kết chương trình phối hợp về hỗ trợ nhân đạo, phát triển sinh kế bền vững

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SƠN CA SƠN CA
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(GLO)- Chiều 3-1, tại phường Pleiku, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh tổ chức Lễ ký kết chương trình phối hợp về hỗ trợ nhân đạo, phát triển sinh kế bền vững gắn với kinh tế tập thể, HTX giai đoạn 2026-2031.

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Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai và Liên minh HTX tỉnh Gia Lai ký kết chương trình phối hợp. Ảnh: Sơn Ca

Tại buổi lễ, lãnh đạo 2 đơn vị đã thống nhất ký kết chương trình phối hợp với các nội dung trọng tâm như: tăng cường phối hợp giữa Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Liên minh HTX tỉnh trong triển khai các hoạt động hỗ trợ nhân đạo gắn với phát triển sinh kế bền vững; cụ thể hóa định hướng đổi mới phương thức hoạt động nhân đạo theo hướng lấy người dân làm trung tâm, chuyển mạnh từ hỗ trợ trước mắt, cứu trợ sau thiệt hại sang chủ động phòng ngừa, phục hồi năng lực, hỗ trợ sinh kế, tạo việc làm và mở ra cơ hội phát triển bền vững cho người dân.

Cùng với đó, phát huy thế mạnh của Hội Chữ thập đỏ tỉnh trong vận động, kết nối, điều phối nguồn lực nhân đạo và hỗ trợ cộng đồng; vai trò của Liên minh HTX tỉnh trong tư vấn, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, HTX và kết nối các mô hình tổ hợp tác, HTX tham gia tạo sinh kế, việc làm, phát triển cộng đồng bền vững.

Đồng thời, lan tỏa giá trị nhân đạo, tinh thần tương thân tương ái, hợp tác, tương trợ và trách nhiệm xã hội của khu vực kinh tế tập thể, HTX; góp phần thực hiện mục tiêu an sinh xã hội, phát triển sinh kế bền vững và xây dựng cộng đồng an toàn, tự cường, phát triển.

Nhân dịp này, Liên minh HTX tỉnh đã trao tặng 400 suất quà (trị giá 200 triệu đồng) ủng hộ phong trào Tết Nhân ái Xuân Đinh Mùi 2027.

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