Khởi công xây dựng nhà Chữ thập đỏ, tặng quà tại xã Ia Ly

(GLO)- Ngày 30-10, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với đoàn từ thiện Bình Thạnh (TP. Hồ Chí Minh) tổ chức khởi công xây dựng mới và sửa chữa nhà Chữ thập đỏ cho 2 hộ nghèo tại xã Ia Ly; đồng thời trao tặng trang thiết bị, đồ dùng phục vụ sinh hoạt và học tập cho Trường Mẫu giáo Ia Ly.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai và Đoàn từ thiện Bình Thạnh (TP. Hồ Chí Minh) trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà Chữ thập đỏ cho gia đình bà Rơ Châm Hyel (làng Dôch, xã Ia Ly). Ảnh: Minh Chí

Bà Rơ Châm Hyel (làng Dôch) và bà Rơ Châm Blê (làng Díp) đều thuộc diện hộ nghèo, khó khăn về nhà ở. Những năm qua, 2 gia đình phải sinh sống trong những căn nhà đã xuống cấp nghiêm trọng nhưng không có điều kiện sửa chữa.

Trao hỗ trợ sửa chữa nhà Chữ thập đỏ cho gia đình bà Rơ Châm Blê (làng Díp, xã Ia Ly). Ảnh: Minh Chí

Việc được hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa nhà ở giúp các gia đình cải thiện điều kiện sinh hoạt, từng bước ổn định cuộc sống.

Theo đó, gia đình bà Rơ Châm Hyel được hỗ trợ 100 triệu đồng để xây dựng nhà mới với diện tích 40 m²; gia đình bà Rơ Châm Blê được hỗ trợ 60 triệu đồng để sửa chữa nhà ở có diện tích 55 m².

Toàn bộ kinh phí do đoàn từ thiện Bình Thạnh (TP. Hồ Chí Minh) tài trợ. Các công trình dự kiến hoàn thành, nghiệm thu trước ngày 15-1-2027.

Trao bảng tượng trưng kinh phí 200 triệu đồng hỗ trợ trang thiết bị, đồ dùng phục vụ công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ tại Trường Mầm non Ia Ly. Ảnh: Minh Chí

Dịp này, Trường Mẫu giáo Ia Ly được hỗ trợ nhiều trang thiết bị, đồ dùng phục vụ công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ, với tổng kinh phí 200 triệu đồng.

Chương trình được tổ chức trong đợt thi đua cao điểm “80 ngày hành động vì cộng đồng”, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Tháng cao điểm “Ngày vì người nghèo”, góp phần chăm lo cho hộ nghèo và học sinh tại địa phương.