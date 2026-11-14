Làng trẻ em SOS Việt Nam bác bỏ tin đồn hiến tạng, nói rõ lý do chuyển giao 8 làng về địa phương

(GLO)- Trước thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng việc chuyển giao các làng trẻ em SOS về địa phương có liên quan đến hoạt động hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người ở trẻ em dưới 18 tuổi, Văn phòng Làng trẻ em SOS Việt Nam đã chính thức lên tiếng bác bỏ.

Theo bà Lê Minh Giang - Giám đốc Quốc gia Văn phòng Làng trẻ em SOS Việt Nam, đây là thông tin hoàn toàn sai sự thật, xuyên tạc bản chất vấn đề. Trong toàn bộ hồ sơ, bản ghi nhớ và các văn bản liên quan đến việc bàn giao không có bất kỳ nội dung nào đề cập đến việc hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người.

Làng trẻ em SOS Việt Nam. Ảnh: VOV

Bà Giang cũng làm rõ việc một số thông tin trên mạng xã hội cho rằng các Làng SOS được chuyển về Bộ Y tế là không chính xác. Từ ngày 1-3-2025, chức năng quản lý nhà nước về bảo trợ xã hội và trẻ em được chuyển từ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trước đây sang Bộ Y tế. Theo đó, Văn phòng Làng trẻ em SOS Việt Nam được bàn giao về Bộ Y tế quản lý.

Trong khi đó, 8 Làng trẻ em SOS cùng các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống được bàn giao nguyên trạng về địa phương quản lý toàn diện. Việc gán ghép 2 nội dung không liên quan với nhau là suy diễn, không có căn cứ.

Lý giải nguyên nhân chuyển giao, bà Lê Minh Giang cho biết, việc sắp xếp hệ thống xuất phát từ đề nghị của tổ chức Làng trẻ em SOS Quốc tế từ năm 2024, trong bối cảnh nguồn kinh phí hỗ trợ Việt Nam liên tục bị điều chỉnh, cắt giảm.

Cụ thể, từ năm 2023, SOS Quốc tế bắt đầu giảm dần nguồn hỗ trợ để ưu tiên nguồn lực cho những khu vực cần trợ giúp cấp thiết hơn, đặc biệt là các địa bàn chịu ảnh hưởng bởi chiến tranh, xung đột, đói nghèo và khủng hoảng nhân đạo. Đến nay, nguồn kinh phí hỗ trợ từ tổ chức này chỉ còn đáp ứng khoảng 30% nhu cầu hoạt động thường xuyên của hệ thống Làng trẻ em SOS Việt Nam.

Ngày 19-9-2024, SOS Quốc tế gửi công thư đề nghị bàn giao 8 trong tổng số 17 làng trẻ em SOS về địa phương quản lý toàn diện. Ngày 14-5-2025, tổ chức này tiếp tục gửi công thư đến Bộ Y tế, đề nghị bàn giao nguyên trạng 8 làng cùng toàn bộ cơ sở giáo dục thuộc hệ thống.

Tháng 3-2026, Bộ Y tế và SOS Quốc tế ký bản ghi nhớ về việc bàn giao 8 làng và 25 cơ sở giáo dục. Ngày 30-3-2026, Bộ Y tế có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt phương án sắp xếp, tổ chức lại hệ thống.

Ngày 24-4-2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 735/QĐ-TTg phê duyệt phương án. Theo đó, 8 làng trẻ em SOS và các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống được bàn giao nguyên trạng về địa phương quản lý toàn diện, thời hạn hoàn thành trước ngày 30-6-2026.

Theo Văn phòng Làng trẻ em SOS Việt Nam, đến nay, 5 địa phương gồm Khánh Hòa, Nghệ An, TP. Huế, Quảng Trị và Gia Lai đã hoàn thành việc tổ chức, sắp xếp. 3 địa phương còn lại là Hà Nội, Phú Thọ và Hưng Yên đang tiếp tục hoàn thiện phương án.

Trong quá trình chuyển giao, nguyên tắc xuyên suốt là bảo đảm hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ em được duy trì liên tục, ổn định. Mô hình chăm sóc thay thế theo hình thức “nhà gia đình SOS”, trong đó trẻ được các bà mẹ, bà dì chăm sóc như trong một gia đình, tiếp tục được các địa phương duy trì.

Chế độ chăm sóc đối với trẻ em, thanh niên SOS, các bà mẹ, bà dì và người lao động tại các cơ sở được bảo đảm theo quy định. Trong giai đoạn chuyển tiếp, Văn phòng Làng trẻ em SOS Việt Nam tiếp tục hỗ trợ kinh phí hoạt động theo đề nghị của các địa phương để tránh gián đoạn công tác chăm sóc trẻ.

Đại diện SOS Việt Nam bày tỏ lo ngại những thông tin sai lệch, suy diễn trên mạng xã hội đã gây hoang mang cho các gia đình có con em đang được chăm sóc tại các làng, ảnh hưởng đến tâm lý trẻ em, người chăm sóc, cán bộ nhân viên và các nhà hảo tâm đồng hành với hệ thống.

Đơn vị đề nghị người dân tiếp nhận thông tin từ các cơ quan chức năng, báo chí chính thống; không chia sẻ, lan truyền nội dung chưa được kiểm chứng, tránh gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của trẻ em.