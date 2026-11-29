(GLO)- 2 con chó bất ngờ xông vào trang trại tại Quảng Trị, cắn chết khoảng 700 con gà sắp đến kỳ xuất chuồng, khiến chủ trại thiệt hại khoảng 70 triệu đồng. Công an đang xác minh, tìm chủ sở hữu của 2 con chó.

Theo thông tin từ Công an xã Cam Hồng (tỉnh Quảng Trị), chiều 28-11, lực lượng chức năng nhận được tin báo của ông Nguyễn Văn Hiếu (60 tuổi, trú thôn Mỹ Hòa, xã Cam Hồng) về việc đàn gà trong trang trại bị 2 con chó lạ xông vào cắn chết.

Hiện trường nơi hơn 700 con gà của ông Hiếu bị chó cắn chết. Ảnh: CAND

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã đã cử lực lượng đến hiện trường kiểm tra, ghi nhận vụ việc. Tại trang trại, lực lượng chức năng xác định có khoảng 700 con gà đã chết, trọng lượng mỗi con khoảng 2,3 kg, trên thân có nhiều vết thương. Tại hiện trường còn có 2 con chó đã chết.

Theo trình bày của chủ trang trại, 2 con chó bất ngờ xông vào khu vực nuôi nhốt, liên tục đuổi cắn đàn gà. Trong lúc tìm cách ngăn chặn, cứu số gà còn lại, ông Hiếu đã đánh chết cả 2 con chó.

Được biết, nhiều năm nay, gia đình ông Hiếu mưu sinh bằng việc nuôi gà thịt. 3 tháng trước, gia đình ông thả nuôi gần 2.000 con gà, dự kiến xuất bán đúng dịp Tết Nguyên đán. Chủ trang trại ước tính thiệt hại từ vụ việc khoảng 70 triệu đồng. Đây là số gà đã đạt trọng lượng thương phẩm, chuẩn bị đến thời điểm xuất bán.

Theo Công an xã Cam Hồng, trang trại nằm tách biệt giữa đồng, 2 con chó gây ra vụ việc chưa xác định được chủ nhân. Cơ quan Công an đã lập biên bản ghi nhận hiện trường, đồng thời tiến hành xác minh nguồn gốc và chủ sở hữu của 2 con chó để có căn cứ giải quyết theo quy định.

Sau sự việc, người dân địa phương đã chia sẻ thông tin lên mạng xã hội, kêu gọi cộng đồng hỗ trợ tiêu thụ số gà còn sống nhằm giúp gia đình ông Hiếu giảm bớt thiệt hại.