(GLO)- Chỉ 1 thao tác ký tên nhầm vị trí trên hộ chiếu cũng có thể khiến giấy tờ bị coi là hư hỏng, không hợp lệ, gây khó khăn khi xin visa, xuất nhập cảnh và thậm chí phải làm thủ tục cấp lại.

Hộ chiếu là giấy tờ có giá trị pháp lý, được sử dụng để xuất cảnh, nhập cảnh và chứng minh quốc tịch, nhân thân của công dân. Tuy nhiên, không ít người sau khi nhận hộ chiếu mới chỉ chú ý kiểm tra họ tên, ngày sinh, thời hạn sử dụng mà chưa quan tâm đúng mức đến vị trí dành cho chữ ký của người mang hộ chiếu.

Chữ ký đúng trên hộ chiếu. Ảnh: Phạm Dự/VnE

Theo đó, khi mở hộ chiếu đến trang số 3, người dân sẽ thấy 2 khu vực thông tin được phân cách bởi một đường kẻ ngang. Phía trên đường kẻ ngang là phần dành cho cơ quan cấp hộ chiếu (ISSUING AUTHORITY), cụ thể là Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an). Người mang hộ chiếu tuyệt đối không ký tên vào khu vực này.

Vị trí ký đúng nằm phía dưới đường kẻ ngang, ngay tại phần có dòng chữ “Chữ ký người mang hộ chiếu/Signature of bearer”. Người dân cần ký rõ ràng, sử dụng bút có mực bám tốt, tránh để chữ ký bị nhòe, tẩy xóa hoặc viết chồng lên các thông tin đã được in sẵn.

Đối với một số hộ chiếu được cấp trong năm 2022, trang số 3 không có đường kẻ ngang phân cách. Trong trường hợp này, người dân vẫn ký vào khoảng trống phía dưới dòng chữ “Chữ ký người mang hộ chiếu”.

Theo cơ quan quản lý xuất nhập cảnh, nếu ký tên nhầm vào phần phía trên đường kẻ ngang, hộ chiếu có thể bị coi là hư hỏng hoặc không hợp lệ. Người mang hộ chiếu có nguy cơ gặp khó khăn khi làm thủ tục xuất nhập cảnh, xin cấp thị thực tại đại sứ quán, lãnh sự quán hoặc thực hiện các chuyến bay quốc tế. Để bảo đảm việc đi lại thuận lợi, người dân có thể phải làm thủ tục cấp lại hộ chiếu.

Vì vậy, ngay sau khi nhận hộ chiếu, người dân nên kiểm tra kỹ các thông tin cá nhân và xác định đúng vị trí ký tên trước khi sử dụng. Nếu phát hiện đã ký nhầm, không nên tự ý tẩy xóa hoặc sửa chữa mà cần liên hệ cơ quan quản lý xuất nhập cảnh để được hướng dẫn xử lý, tránh phát sinh rắc rối khi có kế hoạch ra nước ngoài.