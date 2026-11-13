Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Xã hội

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Giảm nghèo bền vững

50 cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ người dân Ia Hiao di dời đến nơi ở mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HOÀNG HOÀI HOÀNG HOÀI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 12-11, bà Võ Hoàng Lan - Chủ tịch UBND xã Ia Hiao cho biết, Công an tỉnh Gia Lai đã tăng cường 50 cán bộ, chiến sĩ xuống địa bàn hỗ trợ người dân tháo dỡ, vận chuyển và lắp dựng nhà ở tại khu tái định cư thôn Điểm 9.

Theo đó, từ ngày 10 đến 16-11, 50 cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng Cảnh sát cơ động và Cảnh sát PCCC và CNCH được huy động tham gia hỗ trợ địa phương di dời các hộ dân đến nơi ở mới.

32353.jpg
Nhà dân một số thôn làng thuộc xã Ia Hiao thường xuyên bị ảnh hưởng mỗi mùa mưa lũ. Ảnh: Hoàng Hoài

Với tinh thần “Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”, các cán bộ, chiến sĩ không quản ngại khó khăn, trực tiếp tháo dỡ, vận chuyển, dựng lại nhà cửa và sắp xếp tài sản giúp người dân. Bên cạnh đó, Công an tỉnh còn bố trí thêm phương tiện, bảo đảm hậu cần và chăm sóc y tế để lực lượng yên tâm thực hiện nhiệm vụ.

Trong năm 2026, xã Ia Hiao tập trung di dời các hộ dân thuộc 5 buôn: Chư Plah Jai, Ling, Sô Ma Lơng, Sô Ma Hang và Hiao về khu tái định cư tại thôn Điểm 9.

32352.jpg
Cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh hỗ trợ người dân tháo dỡ nhà ở. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Theo UBND xã Ia Hiao, quá trình di dời các hộ dân đến khu tái định cư gặp không ít khó khăn, nhất là những gia đình thiếu nhân lực, không có điều kiện tự tháo dỡ và vận chuyển nhà cửa. Sự tham gia hỗ trợ của lực lượng Công an đã giúp địa phương giảm bớt áp lực về nhân lực, đẩy nhanh tiến độ di dời, đồng thời tạo sự đồng thuận, động viên người dân yên tâm chuyển đến nơi ở mới.

32351.jpg
Các chiến sĩ hỗ trợ người dân di chuyển tài sản cho người dân. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Đến nay, đã có 44 hộ hoàn thành việc tháo dỡ, di dời nhà ở đến khu tái định cư; các hộ còn lại đang tiếp tục được địa phương hỗ trợ di dời. Xã Ia Hiao đặt mục tiêu đến cuối năm 2026 hoàn thành hỗ trợ di dời 100 hộ dân vùng thiên tai đến nơi ở mới.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Hội LHPN tỉnh Gia Lai phát động hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới

Hội LHPN tỉnh Gia Lai phát động hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới

Đời sống

(GLO)- Sáng 10-11, tại phường Pleiku, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Gia Lai tổ chức phát động hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2026. Tham gia lễ phát động có hơn 220 cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân địa phương.

Ia Phí nâng cao khả năng cấp nước sinh hoạt cho người dân

Ia Phí nâng cao khả năng cấp nước sinh hoạt cho người dân

Đời sống

(GLO)- Với kinh phí hơn 2,4 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư công, năm 2026, xã Ia Phí (tỉnh Gia Lai) đã nâng cấp, mở rộng hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung. Công trình đưa vào sử dụng từ tháng 6-2026, góp phần cải thiện khả năng cấp nước, đáp ứng tốt hơn nhu cầu sinh hoạt của người dân.

Hà Nội tổng kiểm tra khu sạc xe điện tại nhà trọ, chung cư mini: Những nguy cơ nào bị siết chặt?

Hà Nội tổng kiểm tra khu sạc xe điện tại nhà trọ, chung cư mini: Những nguy cơ nào bị siết chặt?

Đời sống

(GLO)- Ngày 9-11, UBND TP. Hà Nội ban hành kế hoạch về kiểm tra an toàn điện, an toàn PCCC trong quản lý, sử dụng điện trên địa bàn thành phố. Trong đó, khu vực để xe và sạc xe điện tại nhà trọ, nhà ở nhiều căn hộ, chung cư mini được xác định là một trong những nội dung cần tập trung kiểm tra.

Từ hôm nay (9-11), người dân có thể mua vé tàu ngay trên VNeID, được đặt hộ người thân

Từ hôm nay (9-11), người dân có thể mua vé tàu ngay trên VNeID, được đặt hộ người thân

Đời sống

(GLO)- Từ ngày 9-11-2026, người dân có thể đặt mua vé tàu hỏa trực tiếp trên ứng dụng định danh điện tử quốc gia VNeID thông qua Nền tảng giao thông tập trung. Tiện ích mới cho phép hành khách chủ động tìm kiếm hành trình, lựa chọn chuyến tàu, chỗ ngồi và thanh toán ngay trên điện thoại.

null