50 cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ người dân Ia Hiao di dời đến nơi ở mới

(GLO)- Ngày 12-11, bà Võ Hoàng Lan - Chủ tịch UBND xã Ia Hiao cho biết, Công an tỉnh Gia Lai đã tăng cường 50 cán bộ, chiến sĩ xuống địa bàn hỗ trợ người dân tháo dỡ, vận chuyển và lắp dựng nhà ở tại khu tái định cư thôn Điểm 9.

Theo đó, từ ngày 10 đến 16-11, 50 cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng Cảnh sát cơ động và Cảnh sát PCCC và CNCH được huy động tham gia hỗ trợ địa phương di dời các hộ dân đến nơi ở mới.

Nhà dân một số thôn làng thuộc xã Ia Hiao thường xuyên bị ảnh hưởng mỗi mùa mưa lũ. Ảnh: Hoàng Hoài

Với tinh thần “Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”, các cán bộ, chiến sĩ không quản ngại khó khăn, trực tiếp tháo dỡ, vận chuyển, dựng lại nhà cửa và sắp xếp tài sản giúp người dân. Bên cạnh đó, Công an tỉnh còn bố trí thêm phương tiện, bảo đảm hậu cần và chăm sóc y tế để lực lượng yên tâm thực hiện nhiệm vụ.

Trong năm 2026, xã Ia Hiao tập trung di dời các hộ dân thuộc 5 buôn: Chư Plah Jai, Ling, Sô Ma Lơng, Sô Ma Hang và Hiao về khu tái định cư tại thôn Điểm 9.

Cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh hỗ trợ người dân tháo dỡ nhà ở. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Theo UBND xã Ia Hiao, quá trình di dời các hộ dân đến khu tái định cư gặp không ít khó khăn, nhất là những gia đình thiếu nhân lực, không có điều kiện tự tháo dỡ và vận chuyển nhà cửa. Sự tham gia hỗ trợ của lực lượng Công an đã giúp địa phương giảm bớt áp lực về nhân lực, đẩy nhanh tiến độ di dời, đồng thời tạo sự đồng thuận, động viên người dân yên tâm chuyển đến nơi ở mới.

Các chiến sĩ hỗ trợ người dân di chuyển tài sản cho người dân. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Đến nay, đã có 44 hộ hoàn thành việc tháo dỡ, di dời nhà ở đến khu tái định cư; các hộ còn lại đang tiếp tục được địa phương hỗ trợ di dời. Xã Ia Hiao đặt mục tiêu đến cuối năm 2026 hoàn thành hỗ trợ di dời 100 hộ dân vùng thiên tai đến nơi ở mới.