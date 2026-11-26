(GLO)- Tai nạn lao động có thể bất ngờ làm thay đổi cuộc sống, trong khi bệnh nghề nghiệp âm thầm bào mòn sức khỏe người lao động. Không chỉ ảnh hưởng đến khả năng làm việc và thu nhập, những rủi ro này còn tác động lâu dài đến sinh kế gia đình.

Chính sách bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp trở thành điểm tựa, giúp người lao động vượt qua biến cố, phục hồi sức khỏe và từng bước ổn định cuộc sống.

Chia sẻ khó khăn sau tai nạn

Gần 36 năm gắn bó với Công ty TNHH Lâm nghiệp Gia Lai, bà Lê Thị Cảnh (SN 1971, phường Quy Nhơn Bắc) từng có nhiều năm công tác tại đội bảo vệ rừng, thường xuyên di chuyển giữa các điểm rừng.

Năm 2016, trên đường đi làm nhiệm vụ, bà không may gặp tai nạn giao thông, bị đứt dây chằng chân. Sau nhiều tháng điều trị, phục hồi, bà được xác định tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 34%.

Tai nạn khiến công việc và cuộc sống của bà đảo lộn. Sau khi sức khỏe ổn định, thay vì tiếp tục công việc thường xuyên phải di chuyển trong rừng, bà được công ty bố trí sang đội cây giống, đảm nhận công việc phù hợp hơn. Hiện bà giữ vị trí phó đội trưởng đội cây giống.

Nhớ lại thời điểm xảy ra tai nạn, bà Cảnh chia sẻ: “Lúc đó, tôi sợ không thể tiếp tục làm việc, ảnh hưởng đến thu nhập và việc chăm lo cho con cái. Khoản trợ cấp hằng tháng từ chế độ bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp khi ấy khoảng 800 nghìn đồng, là nguồn động viên rất lớn. Đến nay, theo sự điều chỉnh của lương, mức trợ cấp đã tăng lên gần 1,8 triệu đồng/tháng”.

Sau tai nạn lao động xảy ra ngày 16-3-2025, anh Trần Đình Báu (SN 1986, phường Pleiku) phải nghỉ hơn một tháng để điều trị, phục hồi vết thương ở bàn tay trái.

Tai nạn xảy ra trong lúc anh vận hành xe nâng tại kho của Công ty CP Thực phẩm dinh dưỡng NutiFood Cao Nguyên, nơi anh đã gắn bó suốt 10 năm.

Đoàn công tác của tỉnh do Phó Giám đốc Sở Nội vụ Phạm Trần Anh (ở giữa) làm trưởng đoàn thăm và tặng quà nạn nhân tai nạn lao động trong Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2026. Ảnh: ĐVCC

Với tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 37%, bàn tay trái của anh đến nay vẫn chưa thể linh hoạt như trước. Tuy nhiên, do thuận tay phải, anh vẫn có thể trở lại đảm nhiệm công việc cũ sau khi hồi phục.

Hiện có con nhỏ 6 tuổi, khoản trợ cấp tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp khoảng 1,2 triệu đồng/tháng bên cạnh tiền lương là nguồn hỗ trợ thiết thực đối với gia đình anh Báu. “Khoản trợ cấp vừa là nguồn động viên, vừa giúp tôi có thêm chi phí chăm lo cho gia đình” - anh chia sẻ.

Thêm một “chiếc phao” trước nguy cơ

Chính sách bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp không đơn thuần là khoản trợ cấp bù đắp một phần tổn thất, mà còn góp phần giúp người lao động có thêm điều kiện thích nghi với hoàn cảnh, duy trì sinh kế.

Theo quy định, khi đáp ứng đủ điều kiện, người lao động bị tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp được giải quyết các chế độ tương ứng với mức suy giảm khả năng lao động.

Ngoài trợ cấp một lần hoặc hằng tháng, chính sách còn có các quyền lợi về phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe và hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp khi trở lại làm việc.

Chính sách bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp không chỉ hướng đến hỗ trợ sau khi tai nạn hoặc bệnh nghề nghiệp xảy ra mà còn gắn với trách nhiệm phòng ngừa rủi ro, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

Khi người sử dụng lao động thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tham gia, đóng bảo hiểm và bảo đảm các điều kiện lao động, người lao động có thêm cơ chế bảo vệ trước những biến cố nghề nghiệp.

Theo ông Đặng Văn Lý - Phó Giám đốc BHXH tỉnh, Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp được hình thành từ khoản đóng hằng tháng của người sử dụng lao động với mức đóng thông thường 0,5% trên quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH của người lao động.

Doanh nghiệp hoạt động trong ngành nghề có nguy cơ cao về tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, nếu đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Nghị định số 58/2020/NĐ-CP, có thể được áp dụng mức đóng thấp hơn là 0,3%.

Nguồn quỹ này được sử dụng để thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động bị tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, bảo đảm giải quyết và chi trả đúng đối tượng, điều kiện, mức hưởng.

Thông tin từ BHXH tỉnh, số người tham gia bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh có xu hướng tăng. Năm 2024, toàn tỉnh có 225.996 người tham gia; năm 2025 tăng lên 236.830 người. Đến tháng 6-2026, số tham gia đạt 237.772 người.

Số liệu người tham gia bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp từ năm 2024 đến tháng 6-2026. Ảnh: N.M

Cùng với số người tham gia, nguồn thu của quỹ cũng được duy trì và tăng qua các năm. Năm 2024, số tiền đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp gần 81,9 tỷ đồng; năm 2025 tăng lên hơn 91,5 tỷ đồng. Riêng 6 tháng đầu năm 2026, số tiền đóng đạt 47,481 tỷ đồng.

Ở chiều thụ hưởng, năm 2024 có 193 lượt người được giải quyết chế độ bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; năm 2025 là 178 lượt. Trong 6 tháng đầu năm 2026, số lượt người hưởng là 127 với tổng số tiền chi trả gần 2,5 tỷ đồng.

Những con số này cho thấy chính sách đang được triển khai với phạm vi tham gia rộng, đồng thời tiếp tục phát huy vai trò hỗ trợ người lao động khi gặp rủi ro.

Đưa chính sách đến người lao động

Thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TW ngày 19-3-2024 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động, BHXH tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động gắn với các chế độ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp.

Trọng tâm là giúp người sử dụng lao động nắm rõ trách nhiệm tham gia, đóng bảo hiểm; đồng thời giúp người lao động hiểu quyền lợi được hưởng khi không may xảy ra tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp.

BHXH tỉnh tuyên truyền về chính sách bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, hướng dẫn cài đặt ứng dụng VssID để người lao động theo dõi quá trình đóng nhằm bảo đảm quyền lợi của mình. Ảnh: N.M

Công tác tuyên truyền được triển khai thông qua hội nghị, đối thoại, tư vấn trực tiếp và phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức đoàn thể. BHXH tỉnh đã phối hợp tổ chức hội nghị phổ biến Luật BHXH năm 2024 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT năm 2024 cho hơn 950 đại biểu là lãnh đạo, cán bộ phụ trách BHXH, BHYT của 479 doanh nghiệp; tổ chức 2 hội nghị gặp mặt, đối thoại với doanh nghiệp tại các khu kinh tế, khu công nghiệp.

Riêng về chính sách bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, đơn vị phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức 2 hội nghị tuyên truyền, tư vấn cho hơn 500 doanh nghiệp trên địa bàn.

Trong Tháng Công nhân năm 2026, đơn vị cũng phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức gian hàng tư vấn chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, hướng dẫn cài đặt ứng dụng VssID, tiếp cận hơn 200 lượt đoàn viên, người lao động.

Bên cạnh hình thức tuyên truyền trực tiếp, ngành BHXH từng bước mở rộng truyền thông qua hệ thống thông tin cơ sở, cổng thông tin điện tử, Fanpage, Zalo OA và các nền tảng số; sử dụng infographic, mã QR hỗ trợ người dân, người lao động tra cứu thông tin.

Qua đó, góp phần đưa chính sách bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp đến gần hơn với doanh nghiệp và người lao động, nâng cao nhận thức về quyền lợi, trách nhiệm trong thực hiện chính sách.