(GLO)- 6 kỹ thuật viên Việt Nam tranh tài cùng 39 thí sinh đến từ 10 quốc gia và vùng lãnh thổ, xuất sắc giành 7 giải thưởng tại Hội thi Kỹ thuật viên xuất sắc châu Á - châu Đại Dương 2026 tổ chức ở Indonesia từ ngày 17 đến 19-11.

Hội thi năm nay quy tụ 39 thí sinh đến từ 10 quốc gia và vùng lãnh thổ, gồm: Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Đài Loan, Singapore, Philippines, Ấn Độ, Maldives, Campuchia và Việt Nam.

Đoàn Honda Việt Nam đã đoạt giải vô địch ở hạng mục Cá nhân và Đồng đội. Ảnh: Honda/TTO

Các thí sinh tranh tài ở 2 hạng mục xe phân khối lớn và xe phân khối nhỏ. Mỗi hạng mục có phần thi lý thuyết và thực hành, tập trung đánh giá kiến thức chuyên môn, kỹ năng sửa chữa, chẩn đoán và xử lý những tình huống kỹ thuật thực tế.

Honda Việt Nam cử 6 kỹ thuật viên đến từ các Cửa hàng bán xe và dịch vụ do Honda ủy nhiệm (HEAD) tham dự. Đây đều là những gương mặt được tuyển chọn qua các cuộc thi chuyên môn trong nước.

Qua đó, đoàn Việt Nam đã giành tổng cộng 7 giải thưởng, gồm 4 giải cá nhân và 3 giải đồng đội, với những danh hiệu cao nhất ở hạng mục xe phân khối lớn.

Cụ thể, kỹ thuật viên Lê Thanh Tuấn xuất sắc giành giải nhất cá nhân ở hạng mục xe phân khối lớn. Cùng hạng mục, kỹ thuật viên Mạc Quốc Long đạt giải ba cá nhân. 2 kỹ thuật viên này còn phối hợp giành giải nhất đồng đội trong phần thi trên mẫu xe Honda CB650R.

Ở hạng mục xe phân khối nhỏ, kỹ thuật viên Lê Xuân Thắng giành giải ba cá nhân. Anh cùng Hoàng Văn Tuấn Song đạt giải nhì đồng đội với mẫu xe Honda ADV160.

Trong phần thi sử dụng mẫu Honda CBR150R, kỹ thuật viên Nguyễn Văn Lĩnh giành giải ba cá nhân. Anh cùng đồng nghiệp Trần Văn Phú đạt giải nhì đồng đội.

Như vậy, cả 6 thành viên đoàn Việt Nam đều góp phần tạo nên bảng thành tích ấn tượng với 7 giải thưởng tại hội thi năm nay. Đáng chú ý, với thành tích giành giải nhất cá nhân, kỹ thuật viên Lê Thanh Tuấn sẽ có cơ hội bước ra sân chơi lớn hơn khi được lựa chọn tham dự Hội thi Kỹ thuật viên dịch vụ giỏi toàn cầu, dự kiến tổ chức tại Nhật Bản vào năm 2027.

Cùng đại diện Việt Nam này, 2 kỹ thuật viên Lê Hồng Quân và Chung Hữu Nhân cũng sẽ tham gia hội thi toàn cầu. Đây là 2 gương mặt từng lần lượt giành giải nhất và giải nhì cá nhân tại hội thi khu vực năm 2024.

Theo Honda Việt Nam, năm 2026 đánh dấu lần thứ 9 doanh nghiệp cử kỹ thuật viên tham gia hạng mục xe phân khối nhỏ và lần thứ 4 góp mặt ở hạng mục xe phân khối lớn.

Hội thi không chỉ là sân chơi để các kỹ thuật viên thể hiện trình độ chuyên môn mà còn tạo cơ hội giao lưu, học hỏi kinh nghiệm và cập nhật kiến thức kỹ thuật trong bối cảnh công nghệ xe máy ngày càng phát triển.

Thành tích lần này tiếp tục ghi nhận nỗ lực đào tạo, nâng cao tay nghề của đội ngũ kỹ thuật viên trong hệ thống đại lý Honda tại Việt Nam, đồng thời mở ra cơ hội để các đại diện Việt Nam khẳng định năng lực trên đấu trường kỹ thuật dịch vụ quốc tế.