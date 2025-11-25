Dịch vụ sửa xe máy quá tải sau lũ

(GLO)- Trận lũ lịch sử vừa qua khiến hàng nghìn phương tiện của người dân bị ngập, hư hỏng, kéo theo nhu cầu sửa chữa các loại xe tăng đột biến. Các tiệm sửa xe và trung tâm bảo hành quá tải, nhiều nơi phải từ chối nhận thêm vì không đủ nhân lực.

Từ sáng 21-11, hàng trăm người dân ở các vùng vừa hết ngập đã mang xe ra vệ sinh, lau chùi, khởi động thử nhưng phần lớn xe không nổ máy. Bà Nguyễn Thị Túy Ngẫu (khu phố 3, phường Quy Nhơn Đông) cho biết: “Ngay khi nước vừa rút tới mắt cá chân, tôi vội dắt xe máy đi sửa vì sợ đông. Nhưng các tiệm gần nhà đều từ chối do quá tải. Tôi phải đi khoảng 5 km mới có chỗ nhận xe nhưng họ hẹn có sớm cũng phải 2 ngày sau mới xong. May mắn là tôi nhận lại xe sớm hơn 1 ngày, chi phí sửa chữa hết 500 nghìn đồng”.

Rất nhiều xe máy chờ đến phiên sửa chữa ở HEAD Toàn Trung, 113 - 115 Hùng Vương, phường Quy Nhơn Bắc. Ảnh: Hải Yến

Khảo sát thực tế cho thấy những tiệm sửa xe nhỏ tại các khu dân cư vùng lũ đều quá tải. Tại nhiều nơi, xe phải xếp lớp, gửi nhờ người trông coi qua đêm. Anh Nguyễn Trọng Kha-chủ tiệm sửa xe máy trên đường Trần Thúc Tự (phường Quy Nhơn Đông) cho hay: “Tiệm làm từ 7 giờ sáng đến 10 giờ đêm cũng chỉ sửa được tối đa 20 xe máy/ngày. Xe hư hỏng quá nhiều nên quanh tiệm luôn chật kín. Việc trông giữ xe cũng rất khó khăn”.

Các trung tâm bảo hành của Honda, Yamaha, VinFast cũng tiếp nhận hàng trăm xe máy, xe điện ngập nước. HEAD Toàn Trung triển khai chương trình hỗ trợ đặc biệt từ ngày 22 đến 23-11 với ưu đãi thay nhớt miễn phí, miễn phí tiền công, giảm 20% phụ tùng và tặng 2 triệu đồng khi đổi xe cũ lấy xe mới. Chương trình áp dụng tại HEAD Toàn Trung 4 (113 - 115 - 117 Hùng Vương, phường Quy Nhơn Bắc) và HEAD Toàn Trung Quy Nhơn (05 Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn).

Ông Đặng Công Nam-Giám đốc Công ty TNHH Head Hồng Phước (03 - 07 Võ Nguyên Giáp, phường Quy Nhơn) cho hay: “Từ ngày 21-11, Công ty đã tiếp nhận 300 xe bị ngập, sửa được 100 chiếc. Chúng tôi hỗ trợ miễn phí tiền công thay nhớt, lọc gió. Đội ngũ kỹ thuật viên 9 người làm việc ngày đêm để sửa nhanh nhất, đúng quy trình và công khai chi phí, không để phát sinh”.

Kỹ thuật viên đang sửa xe máy bị ngập lụt. Ảnh: Hải Yến

Với nhiều người, chiếc xe máy vừa là phương tiện đi lại, vừa là sinh kế, xe không dùng được khó khăn lập tức ùa đến từ nhiều phía. Hiểu được điều này, nhiều chủ tiệm hỗ trợ một phần hoặc miễn phí tiền công, như tiệm anh Nguyễn Văn Đạt (24 Lê Trọng Tấn, phường Quy Nhơn Đông) hay tiệm Vũ (51 Tố Hữu, phường Quy Nhơn) của anh Ngô Văn Vũ.

Anh Vũ chia sẻ: “Hơn 100 xe bị hư, tôi và nhân viên đang nỗ lực sửa để bà con có phương tiện di chuyển trở lại”.

Hiện các trung tâm sửa chữa đều quá tải, nhiều nhân viên chưa thể trở lại làm việc do ảnh hưởng bởi mưa lũ. Ông Vũ Thành Luân, Giám đốc Công ty TNHH VinFast Hải Thành, cho biết: “Chúng tôi đã triển khai chương trình hỗ trợ xe máy điện ngập nước. Hiện đã tiếp nhận hơn 70 chiếc, sửa khẩn cấp trong 2-4 giờ mỗi xe. VinFast hỗ trợ giảm 30% chi phí phụ tùng, xử lý các lỗi hỏng IC, chập điện để khách hàng sớm có phương tiện đi lại”.

VinFast Hải Thành có 2 cơ sở tại 591 Hùng Vương (phường Quy Nhơn Bắc) và 11 Võ Nguyên Giáp (phường Quy Nhơn) để tiếp nhận sửa nhanh, đúng quy trình, bảo hành đầy đủ. Công ty cũng khuyến cáo khách hàng không tự khởi động xe khi bị ngập nước.