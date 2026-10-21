TP. Hồ Chí Minh đề xuất hỗ trợ hơn 616 tỷ đồng cho gần 11.800 người nghỉ việc

(GLO)- UBND TP. Hồ Chí Minh đang lấy ý kiến dự thảo chính sách hỗ trợ một lần đối với 11.773 người hoạt động không chuyên trách nghỉ việc sau sắp xếp khu phố, ấp, thôn, khu dân cư hoặc do địa phương kiện toàn, trẻ hóa đội ngũ. Mức hỗ trợ bình quân 50-60 triệu đồng/người tùy nhóm đối tượng.

Theo dự thảo đang được UBND TP. Hồ Chí Minh lấy ý kiến, chính sách nhằm giải quyết quyền lợi cho những người nghỉ công tác nhưng không thuộc diện được hưởng chế độ theo Nghị định số 154/2025/NĐ-CP của Chính phủ về tinh giản biên chế. Đây là nhóm chịu tác động từ việc tổ chức lại khu phố, ấp, thôn, khu dân cư hoặc quá trình địa phương chủ động kiện toàn nhân sự.

UBND TP.HCM đề xuất chính sách hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách dôi dư ở khu phố. Ảnh: Nguyên Vũ/Báo Thanh Niên

Theo số liệu rà soát tại 168 đơn vị hành chính cấp xã đến ngày 15-9, thành phố có khoảng 11.773 người thuộc diện cần xem xét hỗ trợ, chia thành hai nhóm.

Nhóm thứ nhất gồm khoảng 2.759 người dôi dư do tổ chức lại khu phố, ấp, thôn, khu dân cư hoặc do địa phương chủ động kiện toàn, trẻ hóa đội ngũ, nâng cao trình độ. Với nhóm này, tổng kinh phí dự kiến khoảng 165,5 tỷ đồng, bình quân 60 triệu đồng/người.

Mức trợ cấp cụ thể được đề xuất căn cứ vào thời gian công tác, mức phụ cấp hoặc tiền lương làm cơ sở tính toán và khoảng thời gian còn lại đến tuổi nghỉ hưu. Theo nội dung dự thảo được báo chí phản ánh, người có thời gian công tác dưới 5 năm có thể được tính trợ cấp một lần bằng 0,8 lần mức phụ cấp hằng tháng hiện hưởng nhân với số tháng công tác; đồng thời được hưởng khoản tương đương 1,5 lần mức phụ cấp hằng tháng cho mỗi năm công tác và thêm 3 tháng phụ cấp để tìm việc làm.

Nhóm thứ hai gồm khoảng 9.014 người từng đảm nhiệm hai chức danh tại khu phố, ấp theo Nghị quyết số 02/2024/NQ-HĐND của HĐND TP. Hồ Chí Minh, gồm Bí thư Đoàn Thanh niên hoặc trưởng chi hội khác và Chi hội trưởng Phụ nữ, đã nghỉ tại thời điểm ngày 1-7-2026.

Đối với nhóm này, thành phố dự kiến bố trí gần 451 tỷ đồng, mức hỗ trợ bình quân khoảng 50 triệu đồng/người. Đây là nhóm chức danh không thuộc diện được giải quyết chế độ theo quy định hiện hành mà thành phố đang đề xuất cơ chế hỗ trợ riêng.

Tổng kinh phí dự kiến cho cả hai nhóm là hơn 616,24 tỷ đồng, do ngân sách địa phương bảo đảm. Mức bình quân nêu trên dùng để ước tính kinh phí, không có nghĩa mọi trường hợp đều nhận cùng một khoản tiền.

Theo UBND TP. Hồ Chí Minh, việc xây dựng chính sách hỗ trợ riêng nhằm ghi nhận đóng góp của những người tham gia công tác tại cơ sở, bảo đảm quyền lợi cho người nghỉ việc do sắp xếp và hạn chế chồng chéo với chính sách tinh giản biên chế của Trung ương.

Trước đó, thành phố đã tổ chức lại 5.947 khu phố, ấp, thôn, khu dân cư, giảm còn 3.923 đơn vị, tương đương giảm hơn 34%. Quá trình này kéo theo yêu cầu sắp xếp, bố trí lại đội ngũ nhân sự, đồng thời trẻ hóa và nâng cao chất lượng hoạt động ở cơ sở.

Dự kiến, UBND TP. Hồ Chí Minh sẽ trình HĐND thành phố xem xét, quyết định chính sách tại kỳ họp chuyên đề trong tháng 10-2026. Do hiện vẫn là dự thảo đang được lấy ý kiến, các mức hỗ trợ và điều kiện hưởng cần được theo dõi theo nghị quyết chính thức sau khi được cấp có thẩm quyền thông qua.