10 địa phương còn hơn 500 cơ sở nhà, đất dôi dư chưa xử lý

(GLO)- Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy nhanh việc xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư sau sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính; đặc biệt xử lý ngay các cơ sở không sử dụng quá 12 tháng, khắc phục tình trạng bỏ hoang, sử dụng kém hiệu quả.

Ngày 7-10, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng ký Công điện số 68/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư sau sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính và Thanh tra Chính phủ, một số bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã tích cực xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư, số cơ sở chưa hoàn thành xử lý còn dưới 100.



Thủ tướng Chính phủ yêu cầu xử lý ngay các cơ sở nhà, đất không sử dụng quá 12 tháng đã được cơ quan thanh tra chỉ ra. Ảnh minh họa: P.V

Tuy nhiên, vẫn còn 10 địa phương có số lượng lớn, trên 500 cơ sở nhà, đất dôi dư chưa hoàn thành khai thác, xử lý triệt để, gồm: Gia Lai, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Ninh Bình, Phú Thọ, Cần Thơ, Lâm Đồng, Quảng Trị, Quảng Ngãi và Hưng Yên.

Thủ tướng yêu cầu người đứng đầu các bộ, cơ quan trung ương và UBND các tỉnh, thành phố trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, chịu trách nhiệm về tiến độ, kết quả sắp xếp, xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư thuộc phạm vi quản lý.

Các địa phương phải rà soát, bảo đảm đầy đủ, chính xác số lượng cơ sở nhà, đất dôi dư; hoàn thành phê duyệt phương án xử lý, khai thác đối với những cơ sở chưa được xử lý. Cơ sở nào đủ điều kiện phải trình, phê duyệt phương án và tổ chức xử lý, khai thác ngay.

Thủ tướng yêu cầu xử lý ngay các cơ sở nhà, đất không sử dụng quá 12 tháng đã được cơ quan thanh tra chỉ ra, không đặt thêm những yêu cầu, điều kiện, thủ tục xin ý kiến lòng vòng làm cản trở quá trình xử lý. Mục tiêu là khắc phục triệt để tình trạng nhà, đất bỏ hoang, sử dụng kém hiệu quả hoặc không đúng quy định, bảo đảm hoàn thành trong năm 2026.

Đối với các cơ sở nhà, đất đã giao cho xã, phường, đặc khu quản lý, khai thác, xử lý, UBND cấp tỉnh phải phân công lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo. Sở Tài chính phối hợp với các sở, ngành liên quan làm việc trực tiếp với từng xã, phường, đặc khu hoặc cụm xã, phường, đặc khu để đôn đốc, hướng dẫn xây dựng phương án và cho ý kiến đối với các đề xuất xử lý.

Thủ tướng đồng thời yêu cầu xử lý nghiêm các trường hợp chây ỳ, đùn đẩy, trốn tránh trách nhiệm, gây khó dễ, nhũng nhiễu, trục lợi trong quá trình xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư, kể cả xem xét trách nhiệm về công tác cán bộ.

Đặc biệt, Chính phủ yêu cầu xây dựng và áp dụng KPI đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ đối với người đứng đầu các bộ, cơ quan trung ương, tỉnh, thành phố, xã, phường, đặc khu và các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan đến công tác quản lý, khai thác, xử lý nhà, đất dôi dư.

Bộ Tài chính được giao công khai tiến độ, kết quả xử lý của các bộ, ngành, địa phương; đồng thời tổ chức các đoàn công tác trực tiếp đôn đốc, hướng dẫn những địa phương còn nhiều cơ sở chưa xử lý. Các đơn vị phải cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời tiến độ trên phần mềm theo dõi, tổng hợp nhà, đất dôi dư để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành.

Trước đó, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 31/2026/NQ-CP ngày 24-6-2026 về một số cơ chế, chính sách đặc thù nhằm đẩy nhanh xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư sau sắp xếp. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký và các cơ chế đặc thù được thực hiện trong 5 năm.