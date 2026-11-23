(GLO)- Chiều 23-11, tại xã An Lão, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã chủ trì buổi làm việc với các xã An Hòa, An Lão, An Vinh và An Toàn về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2027.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Hữu Bá

Theo báo cáo tại buổi làm việc, năm 2026, tình hình kinh tế - xã hội tại 4 xã An Hòa, An Lão, An Vinh và An Toàn đã đạt nhiều kết quả quan trọng; phần lớn chỉ tiêu tỉnh giao thực hiện đạt và vượt kế hoạch.

Cụ thể, tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm năm 2026 của xã An Lão ước đạt 9,3%; xã An Hòa 9,3%; xã An Vinh 5,3% và xã An Toàn 8,13%. Trên cơ sở kết quả đạt được, năm 2027, các địa phương đặt mục tiêu tăng tổng giá trị sản phẩm từ 6,12-10,28%. Trong đó, xã An Lão phấn đấu đạt 10,28%; xã An Hòa 10,11%; xã An Vinh 6,12% và xã An Toàn 8,76%.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp ghi nhận những nỗ lực của 4 địa phương trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tiếp tục rà soát các nhiệm vụ, giải pháp, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu tỉnh giao trong năm 2026.

Trong đó, xã An Lão cần tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, xử lý 28 cơ sở nhà, đất dôi dư. Xã An Hòa tập trung hoàn thành chỉ tiêu doanh thu bán lẻ đạt 403 tỷ đồng, bảo đảm tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 100% và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc tại khu tái định cư Trà Cong.

Xã An Vinh phối hợp với các sở, ngành rà soát tiềm năng, thế mạnh, nhận diện đầy đủ các dư địa tăng trưởng, từ đó xây dựng kịch bản phát triển kinh tế phù hợp.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Hữu Bá

Đối với xã An Toàn, cần tập trung khắc phục những chỉ tiêu chưa đạt, đẩy mạnh phát triển cây dược liệu dưới tán rừng, các sản phẩm đặc trưng và du lịch địa phương.

Đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2027, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp đề nghị các địa phương rà soát kỹ số liệu, xây dựng kịch bản tăng trưởng phù hợp với tiềm năng, lợi thế và điều kiện thực tế; xác định rõ các động lực, giải pháp trọng tâm, phấn đấu đạt mức tăng trưởng 2 con số.