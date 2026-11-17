(GLO)- Sáng 17-11, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức cuộc họp và tiến hành bỏ phiếu bầu PGS.TS, nhà văn Nguyễn Thế Kỷ tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội, đồng thời đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Trước đó, cùng ngày, ông Nguyễn Phi Long - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đã trao quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương về công tác cán bộ đối với ông Nguyễn Thế Kỷ.

Ông Nguyễn Phi Long (thứ 4 từ phải sang) - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam chúc mừng tân Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Nguyễn Thế Kỷ. Ảnh: T.L/TNO

Theo quyết định, ông Nguyễn Thế Kỷ được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy cơ quan Hội Nhà văn Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030. Ông đồng thời được giới thiệu để Ban Chấp hành Hội bầu giữ chức Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2021-2026 và nhiệm kỳ 2026-2031.

Đáng chú ý, ông Nguyễn Thế Kỷ là nhân sự thuộc diện Ban Bí thư quản lý và là trường hợp đặc biệt về độ tuổi theo quy định của Ban Bí thư.

Trước đó, Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam khóa X đã bãi nhiệm chức Chủ tịch Hội đối với nhà thơ Nguyễn Quang Thiều vào tháng 8-2026, đồng thời phân công nhà văn Nguyễn Bình Phương - Phó Chủ tịch Hội, phụ trách điều hành hoạt động trong thời gian chưa kiện toàn chức danh Chủ tịch.

Động thái này diễn ra sau khi Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định cách chức tất cả chức vụ trong Đảng đối với ông Nguyễn Quang Thiều, do để xảy ra vi phạm tại Nhà xuất bản Hội Nhà văn.

Ông Nguyễn Thế Kỷ sinh ngày 25-8-1960, quê Nghệ An. Ông có hơn 40 năm hoạt động trong các lĩnh vực báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, nghiên cứu và sáng tác.

Trong quá trình công tác, ông từng giữ nhiều vị trí quan trọng như: Phó giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An, Tổng Biên tập Báo Nghệ An, Bí thư Huyện ủy Nam Đàn, Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Từ tháng 3-2016 đến tháng 6-2021, ông đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), đồng thời giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương. Sau đó, ông tiếp tục công tác tại Hội đồng Lý luận Trung ương.

Nhà văn Nguyễn Thế Kỷ (giữa) cùng 2 diễn viên chính của phim điện ảnh "Chuyện tình Khau Vai" chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của ông. Ảnh: NVCC/TNO

Bên cạnh hoạt động quản lý, ông Nguyễn Thế Kỷ còn là tác giả của nhiều tác phẩm văn học, sân khấu và công trình nghiên cứu. Đáng chú ý có các tiểu thuyết: Chuyện tình Khau Vai, Hừng Đông và bộ tiểu thuyết lịch sử Nước non vạn dặm gồm 5 tập, viết về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ông từng được trao Huân chương Lao động hạng Ba năm 2017, Huân chương Độc lập hạng Ba năm 2021 cùng nhiều phần thưởng khác.