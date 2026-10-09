Kinh tế - xã hội Gia Lai tiếp tục đà tăng trưởng khá

(GLO)- Chiều 9-10, tại Trung tâm hội nghị tỉnh Gia Lai, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến đánh giá tình hình kinh tế - xã hội trong 9 tháng và triển khai nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2026.

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Tuấn Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Tham dự hội nghị có lãnh đạo HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các sở, ngành, đơn vị, hiệp hội, doanh nghiệp, nhà đầu tư và lãnh đạo các xã, phường ở các điểm cầu.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Quang Tấn

Theo báo cáo do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh trình bày, tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2026 tiếp tục đà tăng trưởng khá. GRDP của tỉnh tăng 8,03% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,38%; công nghiệp và xây dựng tăng 10,37%; dịch vụ tăng 8,55%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 8,25%.

Hoạt động sản xuất nông nghiệp cơ bản ổn định. Toàn tỉnh có hơn 452.184 ha cây trồng hàng năm; diện tích cây công nghiệp dài ngày đạt khoảng 252.307 ha, cây ăn quả đạt 32.789 ha.

Đáng chú ý, khoảng 5.042,6 ha cây trồng kém hiệu quả đã được chuyển đổi sang các loại cây có giá trị kinh tế cao hơn, phù hợp điều kiện sản xuất và nhu cầu thị trường.

Lĩnh vực công nghiệp tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Chỉ số sản xuất công nghiệp 9 tháng ước tăng 9,03% so với cùng kỳ năm trước, trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 10,7%.

Trong 9 tháng, tỉnh quyết định thành lập 13 cụm công nghiệp với tổng diện tích 951 ha, mở rộng 3 cụm công nghiệp với diện tích 147,3 ha. Đồng thời, 21 dự án sản xuất công nghiệp với tổng vốn đầu tư 7.850 tỷ đồng đi vào hoạt động trong quý III.

Theo báo cáo do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh trình bày, tình hình kinh tế - xã hội của Gia Lai 9 tháng năm 2026 tiếp tục đà tăng trưởng khá. Ảnh: Quang Tấn

Hoạt động thương mại, dịch vụ và du lịch tiếp tục khởi sắc. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 9 tháng đạt 171.774 tỷ đồng, tăng 15,28% so với cùng kỳ năm ngoái. Kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 2,94 tỷ USD, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm 2025.

Nhờ tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch quy mô lớn, Gia Lai đón 13,51 triệu lượt khách trong 9 tháng, tăng 25% so với cùng kỳ; tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 29.210 tỷ đồng, tăng 24,6%.

Công tác thu hút đầu tư tiếp tục là điểm sáng. Từ đầu năm đến nay, tỉnh thu hút 224 dự án mới, đạt 131,76% kế hoạch, tăng 55,56% so với cùng kỳ năm 2025, với tổng vốn đăng ký gần 196.589 tỷ đồng, gấp 2,52 lần cùng kỳ năm trước. Trong đó, có 217 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 192.513 tỷ đồng và 7 dự án FDI với tổng vốn hơn 4.074 tỷ đồng.

Cùng với đó, toàn tỉnh có 2.879 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 19,36% so với cùng kỳ, với tổng vốn đăng ký 41.685 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 21.600 tỷ đồng, bằng 77,5% dự toán năm, tăng 3,8%.

Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm; công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp được triển khai đồng bộ. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội và an ninh biên giới được giữ vững.

Bên cạnh những kết quả đạt được, kinh tế Gia Lai vẫn còn một số khó khăn, thách thức. Tăng trưởng GRDP 9 tháng chưa đạt tiến độ theo kịch bản đề ra; một số động lực tăng trưởng mới chưa phát huy đầy đủ, nhất là lĩnh vực sản xuất và phân phối điện.

Lĩnh vực công nghiệp của tỉnh tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Ảnh: Quang Tấn

Tiến độ một số dự án đầu tư, đặc biệt là các dự án quy mô lớn, dự án tạo năng lực sản xuất mới và nhà ở xã hội còn chậm; sản xuất công nghiệp, nhất là lĩnh vực năng lượng, còn một số điểm nghẽn.

Công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng và bảo đảm nguồn vật liệu tiếp tục là những vấn đề cần tập trung tháo gỡ. Giải ngân vốn đầu tư công ở một số nguồn vốn, dự án chưa đáp ứng yêu cầu, trong khi khối lượng vốn còn lại cần giải ngân trong quý IV khá lớn…