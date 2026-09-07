(GLO)- Gia Lai đang tập trung nguồn lực đầu tư hạ tầng, cải cách thủ tục và đồng hành cùng doanh nghiệp để khơi thông dòng vốn ngoài ngân sách. Cách làm này không chỉ tạo thêm dư địa thu hút các dự án mới mà còn hình thành động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

Tạo nền tảng thu hút dòng vốn

Để tạo động lực phát triển, tỉnh chủ động quy hoạch các khu, cụm công nghiệp (CCN) tại những vị trí thuận lợi. Nguồn vốn ngân sách được ưu tiên đầu tư hạ tầng giao thông kết nối các khu, CCN với cảng biển, sân bay, cao tốc và cửa khẩu quốc tế, hình thành mạng lưới logistics thông suốt, góp phần giảm chi phí vận tải và tối ưu hóa chuỗi cung ứng.

Cùng với đó, các sở, ngành và chính quyền địa phương tập trung tháo gỡ vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch sẵn sàng giao cho nhà đầu tư.

Cải cách thủ tục hành chính trong các lĩnh vực đầu tư, xây dựng, thuế, hải quan… được triển khai quyết liệt nhằm xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Tỉnh cũng thiết lập cơ chế hỗ trợ, trong đó Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh chủ động đồng hành, hướng dẫn quy định pháp lý đối với các dự án mới, đồng thời làm cầu nối giúp doanh nghiệp tiếp cận nguồn nhân lực qua các trường nghề.

Sở Công Thương, Sở Tài chính, Thuế tỉnh đơn giản hóa tối đa quy trình, thủ tục đầu tư, xây dựng, thuế; qua đó cải thiện mối quan hệ giữa nhà đầu tư, doanh nghiệp với chính quyền, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại nhưng vẫn bảo đảm đầy đủ hồ sơ, thủ tục theo quy định.

Ông Nguyễn Bay - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư (Sở Tài chính) cho biết: Khi doanh nghiệp gặp khó khăn trong lập hồ sơ đề xuất đầu tư hoặc vướng mắc trong quá trình triển khai dự án, Trung tâm sẽ hướng dẫn cụ thể. Đồng thời, Trung tâm hỗ trợ nhà đầu tư khảo sát thực địa, tìm kiếm địa điểm và đối tác phù hợp để triển khai dự án.

“Mục tiêu cuối cùng của chúng tôi là hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp triển khai các dự án và thu hút các dự án mới hiệu quả hơn, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển” - ông Bay nói.

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Bình Nghi huy động nhân lực, máy móc đẩy nhanh xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Bình Nghi tại xã Tây Sơn. Ảnh: T.S

Tinh thần lấy doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ đã góp phần tạo dựng niềm tin, giúp dòng vốn đầu tư ngoài ngân sách ngày càng tăng. Hàng chục nghìn tỷ đồng được doanh nghiệp đầu tư hạ tầng kỹ thuật tại các khu công nghiệp (KCN) như Nhơn Hội A, Becamex VSIP Bình Định, Nhơn Hòa, Hòa Hội, Phù Mỹ (giai đoạn 1), Bình Nghi, Tây Giang, Cát Trinh, Trà Đa, Nam Pleiku…

Bên cạnh đó, 44/74 CCN trên địa bàn cũng đang được doanh nghiệp đầu tư hơn 11.306 tỷ đồng để xây dựng, kinh doanh hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, tạo sức hút đối với các nhà đầu tư thứ cấp.

Khơi thông nguồn lực

Cộng hưởng với nỗ lực của tỉnh, các chủ đầu tư cũng quyết tâm nâng cao chất lượng hạ tầng và dịch vụ đi kèm nhằm gia tăng lợi thế cạnh tranh. Trong câu chuyện khơi thông dòng vốn và thu hút đầu tư, Công ty CP Becamex Bình Định là một điển hình.

Với quyết tâm xây dựng KCN Becamex VSIP Bình Định tại xã Canh Vinh thành KCN kiểu mẫu, công ty đã chi hơn 4.200 tỷ đồng san ủi mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật.

Hiện 550 ha đất dành cho sản xuất công nghiệp đã hoàn chỉnh hệ thống giao thông thảm nhựa, điện, viễn thông, cấp thoát nước, chiếu sáng và PCCC. Phần diện tích 374 ha quy hoạch xây dựng khu đô thị và dịch vụ cũng đã hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng với nhiều dãy shophouse hiện đại.

Nhiều nhà đầu tư nước ngoài đến khảo sát, tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Khu công nghiệp Becamex VSIP Bình Định (xã Canh Vinh). Ảnh: T.S

Cùng với đầu tư hạ tầng, doanh nghiệp đẩy mạnh xúc tiến tại các quốc gia như Hoa Kỳ, Anh, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan… Đến nay, có 9 nhà đầu tư nước ngoài thực hiện 10 dự án công nghệ cao với tổng vốn 273 triệu USD; 12 dự án khác đã ký kết ghi nhớ hợp tác với tổng vốn đầu tư 45.350 tỷ đồng.

Nói về định hướng phát triển, ông Nguyễn Văn Lăng - Tổng Giám đốc Công ty CP Becamex Bình Định - cho biết: Chúng tôi tạo điều kiện tốt nhất để các nhà đầu tư triển khai nhanh dự án; đồng thời tích cực tham gia các diễn đàn kinh tế do các hiệp hội doanh nghiệp châu Âu tổ chức nhằm tiếp cận, mời gọi doanh nghiệp đến KCN đầu tư.

Công ty cũng tiếp nhận, sàng lọc ngay từ đầu các dự án mới, bảo đảm công nghệ tiên tiến, hiện đại, hướng đến xây dựng KCN xanh, tuần hoàn, tiến tới mô hình KCN kết hợp đô thị thông minh.

Ngoài các chính sách ưu đãi của Trung ương và tỉnh, chủ đầu tư nhiều KCN còn hỗ trợ miễn phí quy trình thủ tục cho nhà đầu tư thứ cấp; hỗ trợ tuyển dụng, kết nối doanh nghiệp với lực lượng lao động chất lượng cao, tạo niềm tin đối với các nhà đầu tư.

Dòng vốn đầu tư tiếp tục đổ về Gia Lai, thúc đẩy Công ty TNHH Đầu tư hạ tầng KCN Nhơn Hòa đầu tư 354,42 tỷ đồng mở rộng 50 ha KCN Nhơn Hòa tại phường An Nhơn Nam, đón đầu dòng vốn của các nhà đầu tư thứ cấp.

Trong khi đó, Công ty CP Đầu tư Tập đoàn Phù Mỹ xúc tiến đầu tư 4.569 tỷ đồng thực hiện giai đoạn 1 KCN Phù Mỹ trên diện tích 436,8 ha tại xã Phù Mỹ Đông; Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển hạ tầng KCN Bình Nghi ngày đêm thi công hạ tầng kỹ thuật trên diện tích 207 ha tại xã Tây Sơn.

Ông Dương Ngọc Oanh - Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển hạ tầng KCN Bình Nghi - chia sẻ: “Chúng tôi phấn đấu đến quý IV/2026 hoàn thành đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và đưa giai đoạn 1 của dự án với diện tích 50 ha vào hoạt động. Đồng thời hỗ trợ 4 nhà đầu tư thứ cấp cụ thể hóa dự án đã ký kết ghi nhớ hợp tác đầu tư vào KCN”.

Không chỉ các KCN, chủ đầu tư các CCN trên địa bàn cũng chủ động khơi thông nguồn vốn bằng việc đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật. Riêng tại xã Canh Vinh, hiện có 5/6 CCN đang được doanh nghiệp triển khai đầu tư hạ tầng.

Nói về quyết định đầu tư 735 tỷ đồng xây dựng hạ tầng 2 CCN Canh Hiển và Canh Hiệp 1, ông Nguyễn Xuân Hảo - Giám đốc Công ty CP Bất động sản TP Group - cho rằng: Canh Vinh có nhiều lợi thế để phát triển công nghiệp như gần KCN Becamex VSIP Bình Định, Cảng Quy Nhơn, có QL 19C đi qua, thuận lợi kết nối và vận chuyển hàng hóa.

Địa phương cũng nằm giữa các vùng nguyên liệu phục vụ sản xuất, chế biến công nghiệp, nông - lâm nghiệp, có nguồn lao động khá dồi dào và nhận được sự đồng hành, hỗ trợ của chính quyền. Đây là những yếu tố then chốt giúp doanh nghiệp yên tâm đầu tư.

Thực tiễn cho thấy, kiên định với phương châm “Lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ”, chủ động gỡ bỏ rào cản, kiến tạo môi trường đầu tư thông thoáng chính là chìa khóa giúp Gia Lai thu hút, khơi thông mạnh mẽ dòng vốn ngoài ngân sách. Nguồn lực này đang trở thành động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững.