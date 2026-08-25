Đưa doanh nghiệp tiến sâu vào thị trường quốc tế

(GLO)- Với mục tiêu đưa doanh nghiệp, hợp tác xã và sản phẩm của tỉnh hội nhập sâu hơn vào thị trường quốc tế, Chương trình vươn ra thị trường quốc tế giai đoạn 2026 - 2030 phấn đấu đạt kim ngạch xuất khẩu trên 17 tỷ USD.

Tỉnh tập trung nâng cao năng lực doanh nghiệp, phát triển thương hiệu, đẩy mạnh chuyển đổi số, mở rộng thị trường và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Chủ động xây dựng thị trường xuất khẩu

Theo ông Nguyễn Đình Kha - Phó Giám đốc Sở Công Thương, Chương trình vươn ra thị trường quốc tế (GoGlobal) không chỉ nhằm tăng kim ngạch xuất khẩu mà quan trọng hơn là tạo bước chuyển về năng lực và tư duy kinh doanh quốc tế.

Giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh phấn đấu kim ngạch xuất khẩu trên 17 tỷ USD; tối thiểu 1.000 lượt DN, HTX và cơ sở sản xuất, kinh doanh được đào tạo về hội nhập, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử, thương mại số xuyên biên giới và chuyển đổi số. “Điều quan trọng là chuyển DN từ tâm thế có cơ hội thì xuất khẩu sang chủ động xây dựng thị trường, thương hiệu và vị thế lâu dài” - ông Kha nhấn mạnh.

Mục tiêu ấy đã và đang được các DN cụ thể hóa bằng những chiến lược đầu tư quy mô lớn.

Công ty TNHH Vĩnh Hiệp (phường An Phú) đặt mục tiêu đến năm 2030 tăng gấp đôi doanh thu, từ 23.000 tỷ đồng lên 46.000 tỷ đồng. Ảnh: ĐVCC

Hoạt động trong lĩnh vực chế biến và xuất khẩu cà phê, Công ty TNHH Vĩnh Hiệp (phường An Phú) đặt mục tiêu đến năm 2030 nâng doanh thu từ 23.000 tỷ đồng lên 46.000 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt 1,8 tỷ USD và thị trường mở rộng lên 50 quốc gia.

DN đang xúc tiến thực hiện các dự án phát triển vùng nguyên liệu, chế biến sâu và logistics trên diện tích hơn 24.000 ha, tổng vốn gần 18.800 tỷ đồng. Đây là bước chuyển từ xuất khẩu nguyên liệu sang kiểm soát chuỗi giá trị, nâng giá trị gia tăng và đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.

Trong khi đó, Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (phường Pleiku) đặt mục tiêu doanh thu từ 7.440 tỷ đồng năm 2025 lên 31.200 tỷ đồng vào năm 2030; kim ngạch xuất khẩu từ 208 triệu USD lên hơn 1,1 tỷ USD. Tỷ trọng xuất khẩu tăng từ 70% lên 90%, thị trường mở rộng từ 4 lên 30 quốc gia. DN đang triển khai các dự án hơn 4.600 tỷ đồng vào chế biến sâu, phân bón hữu cơ, logistics và vùng nguyên liệu tại Lào, Campuchia.

Dự án trang trại chăn nuôi bò thịt của THACO AGRI tại xã Ia Púch. Ảnh: ĐVCC

Công ty CP Nông nghiệp Trường Hải (THACO AGRI, phường Pleiku) đặt mục tiêu doanh thu 30.000 tỷ đồng vào năm 2028, kim ngạch xuất khẩu 530 triệu USD, tăng hơn 12 lần, thị trường mở rộng từ 2 lên 20 quốc gia.

Ông Trần Bá Dương - Chủ tịch Hội đồng quản trị THACO AGRI - cho biết: “Muốn nâng cao sức cạnh tranh, DN không thể phát triển đơn lẻ mà phải xây dựng chuỗi giá trị khép kín. Tại Gia Lai, THACO AGRI đang đầu tư hệ sinh thái nông nghiệp quy mô lớn từ nghiên cứu giống, cơ giới hóa, phát triển vùng nguyên liệu đến chế biến, logistics và tiêu thụ sản phẩm. Mục tiêu không chỉ tạo ra sản phẩm mà còn mở rộng cơ hội để DN địa phương tham gia chuỗi cung ứng”.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 4, từ phải sang) cùng đoàn công tác tỉnh, lãnh đạo chính quyền bang Idaho (Hoa Kỳ) và đại diện các doanh nghiệp chăn nuôi bò thăm, làm việc tại Dự án trang trại chăn nuôi bò thịt của THACO AGRI tại xã Ia Púch. Ảnh: Hải Yến

Đủ năng lực để giữ thị trường

Khi tiêu chuẩn và yêu cầu của thị trường quốc tế ngày càng khắt khe, để xuất khẩu bền vững, DN phải chủ động nâng cao chất lượng sản phẩm, kiểm soát, truy xuất nguồn gốc, xây dựng thương hiệu, ứng dụng công nghệ, tối ưu logistics và nâng cao năng lực quản trị rủi ro.

Theo đó, chương trình GoGlobal hỗ trợ DN từ tìm kiếm khách hàng đến phát triển thị trường; Sở Công Thương cung cấp thông tin về quy tắc xuất xứ, hàng rào kỹ thuật, phòng vệ thương mại, tiêu chuẩn quốc tế, sở hữu trí tuệ, các cam kết trong FTA và thanh toán xuyên biên giới. Hoạt động xúc tiến thương mại được triển khai theo từng ngành hàng, gắn với từng thị trường.

Chuyển đổi số và thương mại điện tử xuyên biên giới cũng được xác định là công cụ mở rộng thị trường. DN được hỗ trợ xây dựng thương hiệu số, phát triển gian hàng, ứng dụng dữ liệu số, trí tuệ nhân tạo (AI), truy xuất nguồn gốc và quản trị chuỗi cung ứng.

Theo ông Nguyễn Đình Kha, thành công của chương trình GoGlobal phải được đo bằng năng lực thực tế của DN. “Chương trình không chỉ hỗ trợ DN tìm kiếm thị trường mà còn giúp DN đủ năng lực để giữ thị trường. Muốn đi xa, DN phải sản xuất ổn định, chất lượng đồng đều, có truy xuất nguồn gốc, bảo vệ thương hiệu, quản trị chuyên nghiệp và phương thức tiếp cận hiện đại” - ông Kha nhấn mạnh.

Thời gian tới, Sở Công Thương tham mưu tỉnh tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, hoàn thiện chính sách hỗ trợ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nâng cao năng lực cạnh tranh. Tỉnh cũng đề xuất Bộ Công Thương xem xét 8 DN tiêu biểu có doanh thu từ 2.000 tỷ đồng/năm trở lên làm lực lượng nòng cốt, dẫn dắt quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Mục tiêu hơn 17 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu không chỉ là con số, mà còn đặt ra yêu cầu hình thành những DN đủ sức làm chủ vùng nguyên liệu, công nghệ, chế biến, thương hiệu và thị trường.

Khi chính quyền chuyển từ hỗ trợ đơn lẻ sang kiến tạo hệ sinh thái, DN chủ động tạo dựng thị trường, sản phẩm của tỉnh sẽ có thêm cơ hội từ “có mặt” đến “có chỗ đứng” trên thị trường quốc tế.