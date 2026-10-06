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Gia Lai: Tập huấn công tác phát triển hàng xuất khẩu, thương mại biên giới

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VŨ THẢO VŨ THẢO
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(GLO)- Sáng 6-10, tại phường Pleiku, Sở Công Thương tỉnh Gia Lai phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Chi nhánh Miền Trung - Tây Nguyên, BIDV chi nhánh Gia Lai tổ chức tập huấn công tác phát triển hàng xuất khẩu, thương mại biên giới.

Tham dự có hơn 80 đại biểu đại diện các sở, ban, ngành, địa phương; các tổ chức hội doanh nghiệp; doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

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Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Vũ Thảo

Tại hội nghị, các đại biểu được truyền đạt các nội dung khái quát về thương mại quốc tế và thương mại biên giới Việt Nam - Campuchia, các hình thức hoạt động thương mại biên giới; hệ thống điều ước quốc tế và luật quốc gia; các điều ước quốc tế điều chỉnh hoạt động thương mại biên giới Việt Nam - Campuchia.

Cùng với đó là các quy định của pháp luật về hoạt động thương mại biên giới Việt Nam - Campuchia; các hoạt động thương mại biên giới của thương nhân; hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa của cư dân biên giới; tình hình xuất nhập cảnh; công tác quản lý nhà nước về hoạt động thương mại biên giới của chính quyền địa phương.

Trong khuôn khổ hội nghị, các doanh nghiệp cũng được thông tin về một số chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Gia Lai chuẩn bị năng lực tiếp cận chuỗi cung ứng toàn cầu thông qua các giải pháp tín dụng xanh.

Theo Sở Công Thương, thời gian qua hoạt động thương mại biên giới trên địa bàn tỉnh có chuyển biến tích cực, đóng góp vào quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Campuchia.

Kim ngạch xuất nhập khẩu qua Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh duy trì tăng trưởng; hoạt động xúc tiến thương mại, vận tải hàng hóa và hành khách được duy trì, tạo điều kiện cho giao thương hai bên biên giới.

Tuy nhiên, quy mô thương mại biên giới vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, mặt hàng xuất nhập khẩu chưa phong phú, số lượng doanh nghiệp tham gia xuất nhập khẩu qua Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh còn hạn chế.

Hạ tầng thương mại, logistics, kho bãi và các dịch vụ hỗ trợ xuất nhập khẩu chưa phát triển đồng bộ; chưa hình thành được các đầu mối trung chuyển, kho bãi và cảng cạn quy mô lớn tại khu vực cửa khẩu.

Bên cạnh đó, hoạt động giao thương tại khu vực cửa khẩu còn thiếu tính thường xuyên, trong khi một bộ phận doanh nghiệp chưa xem Campuchia là thị trường chiến lược, chưa xây dựng được kế hoạch kinh doanh, quảng bá và tiếp thị dài hạn.

Vì vậy, lớp tập huấn được kỳ vọng giúp cán bộ quản lý, doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh cập nhật chính sách, nâng cao kỹ năng thực hiện hoạt động xuất nhập khẩu; đồng thời chủ động hơn trong tiếp cận thị trường, tận dụng ưu đãi thuế quan và các cơ chế hỗ trợ tài chính.

Qua đó, từng bước mở rộng số lượng doanh nghiệp tham gia thương mại biên giới, đa dạng hóa hàng hóa và nâng cao hiệu quả giao thương qua Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh.

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