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Cảnh báo hoạt động tổ chức cho người khác xuất nhập cảnh, di cư trái phép

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MỘC TRÀ MỘC TRÀ (theo VGP, Vietnam+)

(GLO)- Bộ Công an vừa có thông tin cảnh báo về hoạt động tổ chức cho người khác xuất nhập cảnh, di cư trái phép; khuyến cáo người dân về những hậu quả, hệ lụy của việc xuất cảnh, trốn ở lại nước ngoài cư trú, lao động bất hợp pháp, không để các đối tượng xấu dụ dỗ, lôi kéo.

Theo Bộ Công an, thời gian qua, hoạt động tổ chức cho người khác xuất nhập cảnh, di cư trái phép diễn ra ở phạm vi rộng, liên quan nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Các đối tượng tổ chức cho công dân Việt Nam xuất cảnh sang các nước sau đó trốn ở lại.

Thủ đoạn của các đối tượng là lợi dụng việc miễn thị thực, hoặc thu xếp xin thị thực du lịch, giấy tờ cư trú giả của các nước cho khách xuất cảnh hợp pháp, rồi bố trí trốn ở lại hoặc sang các nước để cư trú bất hợp pháp với chi phí từ 400 triệu đồng đến 1,2 tỷ đồng/người.

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Công an tỉnh Gia Lai tiếp nhận công dân Việt Nam bị Hoa Kỳ trục xuất tại sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: CAGL

Các đối tượng sử dụng phương thức lợi dụng mạng xã hội để quảng cáo về việc tuyển dụng lao động đi nước ngoài với việc nhẹ, lương cao, thủ tục đơn giản; thời gian xuất cảnh nhanh; hướng dẫn cách thức khai báo để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng; hứa hẹn sẽ tiếp tục tổ chức cho đi nước ngoài khi bị từ chối nhập cảnh hoặc trục xuất.

Quá trình liên lạc, thỏa thuận với khách, đối tượng thường sử dụng sim rác, qua tài khoản mạng xã hội ẩn danh, giao dịch chuyển, nhận tiền trực tiếp hoặc qua tài khoản ngân hàng mang tên người khác, qua các dịch vụ chuyển tiền trung gian…

Bộ Công an cảnh báo, với hành vi thủ đoạn trên người dân có thể vi phạm vào Điều 349 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) về tội tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép hoặc Điều 347 về tội vi phạm quy định về xuất nhập cảnh trái phép.

Để phòng ngừa, tránh trở thành nạn nhân để các đối tượng lợi dụng, Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) khuyến cáo người dân cần tìm hiểu, nâng cao nhận thức và chấp hành các quy định của pháp luật về xuất nhập cảnh; có ý thức cảnh giác, nắm và nhận diện được các phương thức, thủ đoạn của các đối tượng, đường dây tổ chức cho người khác xuất cảnh, di cư trái phép, mua bán người và những hậu quả, hệ lụy của việc xuất cảnh, trốn ở lại nước ngoài cư trú, lao động bất hợp pháp, không để các đối tượng xấu dụ dỗ, lôi kéo.

Khi có nhu cầu xuất cảnh ra nước ngoài, người dân cần liên hệ các cơ quan chức năng có thẩm quyền, các Công ty du lịch, xuất khẩu lao động uy tín, có giấy phép lữ hành quốc tế, đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài để được tư vấn, hướng dẫn về thủ tục; không nghe và làm theo các đối tượng môi giới, tổ chức.

Đối với những người bị hại cần xóa bỏ tâm lý mặc cảm, sợ bị trả thù, sợ ảnh hưởng đến danh dự mà không khai báo, gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong công tác xác minh, giải quyết vụ việc liên quan.

Bộ Công an cũng khuyến cáo người dân không tiếp tay, tham gia các hoạt động môi giới, tổ chức, đưa dẫn, giúp sức, xúi giục người khác xuất nhập cảnh, di cư trái phép; kịp thời thông báo, tố giác các đối tượng có hoạt động tổ chức đưa người đi nước ngoài trái phép cho cơ quan chức năng để phòng ngừa, ngăn chặn và điều tra, xử lý.

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