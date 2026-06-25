Công an xã Ia Krái xử lý 1 trường hợp đăng tải video AI sai sự thật về lực lượng Công an

(GLO)- Sáng 25-6, Công an xã Ia Krái (tỉnh Gia Lai) cho biết vừa làm việc, xử lý 1 trường hợp sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo và đăng tải video clip sai sự thật, ảnh hưởng đến hình ảnh lực lượng Công an nhân dân.

Hình ảnh sử dụng AI do T. đăng tải trên Facebook nhằm "câu like", "câu view". Ảnh chụp màn hình.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Ia Krái phát hiện một tài khoản Facebook đăng tải video có tiêu đề “Đi chơi Bãi dê Tiên Sơn”, trong đó xuất hiện hình ảnh một người quỳ gối, chắp tay van xin lực lượng Công an.

Qua xác minh, chủ tài khoản được xác định là T. (SN 2000, trú tại xã Ia Krái).

Làm việc với cơ quan Công an, T. thừa nhận đã sử dụng điện thoại để tạo video bằng công nghệ AI, ghép hình ảnh bản thân quỳ gối, chắp tay van xin lực lượng Công an nhằm mục đích “câu like”, “câu view”.

T. nhận thức việc đăng tải video có nội dung sai sự thật đã làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh lực lượng Công an nhân dân, tác động tiêu cực đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn và cam kết không tái phạm.

Vụ việc là lời cảnh báo về tình trạng lợi dụng công nghệ AI để tạo dựng các nội dung giả mạo, sai sự thật nhằm thu hút tương tác trên mạng xã hội.

Công an xã Ia Krái xử lý trường hợp đăng tải video AI sai sự thật về lực lượng Công an. Ảnh: ĐVCC

Theo cơ quan Công an, việc đăng tải, chia sẻ các sản phẩm AI có nội dung xuyên tạc, giả mạo không chỉ ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức, cá nhân mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự.

Người dân cần nâng cao cảnh giác, kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ, đồng thời không sử dụng AI để tạo dựng hoặc phát tán các nội dung vi phạm pháp luật.