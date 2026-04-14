Cảnh giác với bẫy bán hàng khuyến mãi trá hình

(GLO)- Chiêu trò bán hàng khuyến mãi trá hình đang tái diễn tại nhiều địa phương trong tỉnh Gia Lai, đánh vào tâm lý cả tin của người dân. Nhiều người đã sập bẫy, mua phải hàng kém chất lượng với giá cao.

Tại phường Hoài Nhơn Bắc, giữa tháng 3-2026 xuất hiện một nhóm khoảng 5-6 người tìm đến các khu dân cư, liên hệ một số hộ gia đình để mượn địa điểm tổ chức bán hàng khuyến mãi. Các mặt hàng được chào bán chủ yếu là bếp gas và đồ gia dụng phục vụ sinh hoạt.

Theo phản ánh, các nhóm người này sử dụng chiêu trò tạo lòng tin ban đầu bằng cách bán hàng với giá vài chục nghìn đồng nhưng sau đó hoàn lại tiền và tặng luôn sản phẩm cho người mua.

Khi người dân đã tin tưởng, nhóm này tiếp tục giới thiệu các sản phẩm có giá trị cao hơn. Nhiều người lầm tưởng tiếp tục được hoàn tiền, nhận quà nên không ngần ngại mua hàng.

Tuy nhiên, sau khi bán được số lượng lớn và thu tiền, các đối tượng viện cớ ra ngoài nghe điện thoại rồi nhanh chóng lên ô tô rời khỏi địa phương.

Nhóm đối tượng tổ chức giới thiệu sản phẩm, bán hàng tại tổ dân phố Thiện Chánh, phường Hoài Nhơn Bắc vào giữa tháng 3-2026. Ảnh: Nguyễn Hùng

Theo Công an phường Hoài Nhơn Bắc, đây là thủ đoạn không mới nhưng vẫn có người “sập bẫy”, nhất là người lớn tuổi và phụ nữ. Lợi dụng tâm lý nhẹ dạ, cả tin, các đối tượng đã bán hàng kém chất lượng với giá cao, gây thiệt hại cho người dân.

Trung tá Hà Minh Tín - Trưởng Công an phường Hoài Nhơn Bắc - cho biết: “Công an phường khuyến cáo bà con nâng cao cảnh giác, không tin vào các chương trình bán hàng khuyến mãi bất thường để tránh “tiền mất tật mang”. Khi phát hiện các trường hợp tương tự, cần kịp thời báo cho lực lượng công an để kiểm tra, xử lý”.

Cuối tháng 3-2026, tình trạng tương tự cũng xảy ra tại xã Vĩnh Quang và Vĩnh Thạnh.

Nhóm đối tượng tổ chức giới thiệu sản phẩm, bán hàng tại tổ dân phố Tân Thành 1, phường Hoài Nhơn Bắc vào giữa tháng 3-2026. Ảnh: Nguyễn Hùng

Tại đây, một nhóm người đến tận nhà dân chào bán hàng gia dụng, thực phẩm chức năng với lời hứa khuyến mãi hấp dẫn, đồng thời lôi kéo tham gia “hệ thống kinh doanh” với cam kết lợi nhuận cao, yêu cầu đóng tiền hoặc nhận hàng về bán.

Tin theo lời mời chào, bà N.T.H. (thôn Định Quang) và bà P.T.L. (thôn Định Trường, xã Vĩnh Quang) đã mua bếp gas và thực phẩm chức năng với tổng số tiền hơn 2,5 triệu đồng để nhận quà khuyến mãi.

Tuy nhiên, sau khi kiểm tra, giá trị thực các sản phẩm chưa tới 1 triệu đồng. Khi người dân phát hiện bị lừa, các đối tượng đã rời khỏi địa phương.

Ông Phạm Việt Thanh - Trưởng Phòng Kinh tế xã Vĩnh Quang - xác nhận, trên địa bàn xã đã ghi nhận trường hợp người dân bị lừa với hình thức bán hàng có dấu hiệu đa cấp. Địa phương đang phối hợp với lực lượng công an tăng cường tuyên truyền, cảnh báo để người dân nâng cao cảnh giác.

“Người dân không nên mua hàng từ các nhóm người lạ đến tận nhà chào mời, đặc biệt là sản phẩm không rõ nguồn gốc hoặc bị thổi phồng công dụng; đồng thời không cung cấp thông tin cá nhân, không chuyển tiền khi chưa xác minh rõ ràng” - ông Thanh khuyến cáo.

Thực tế cho thấy, dù không phải thủ đoạn mới, nhưng chiêu trò bán hàng khuyến mãi trá hình vẫn tái diễn, nhất là ở khu vực nông thôn. Bên cạnh sự vào cuộc của cơ quan chức năng, người dân cần nâng cao cảnh giác, tỉnh táo trước những lời mời chào hấp dẫn để tránh thiệt hại tài sản.