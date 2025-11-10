Công ty CP Cấp thoát nước Bình Định bác bỏ thông tin về việc cúp nước nhiều ngày

(GLO)-Trước thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng “Công ty CP Cấp thoát nước Bình Định sẽ cúp nước từ 2-3 ngày tới”, ông Lê Thanh Cường-Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cấp thoát nước Bình Định khẳng định đây là thông tin sai sự thật.

Sau cơn bão số 13 (Kalmaegi), một số tuyến ống dẫn nước chính tại các xã, phường phía Đông tỉnh Gia Lai (khu vực Bình Định cũ) bị đứt gãy, hư hỏng, các trạm bơm và nhà máy xử lý nước tạm thời mất điện.

Ngay sau khi bão tan, Công ty CP Cấp thoát nước Bình Định đã khẩn trương vận hành máy phát điện dự phòng, huy động toàn bộ nhân lực làm việc xuyên đêm để sửa chữa, làm sạch đường ống và khôi phục cấp nước.

Công nhân Công ty CP Cấp thoát nước Bình Định đang kiểm tra hệ thống điều khiển từ xa. Ảnh: Hải Yến

Tính đến ngày 9-11, công ty đã phục hồi áp lực cấp nước đạt 1,0-1,2 kg/cm², đảm bảo cung cấp nước sinh hoạt cho phần lớn hộ dân. Hiện chỉ còn một số khu vực cao tầng chưa có nước do áp lực chưa ổn định, dự kiến đến ngày 11-11, toàn hệ thống sẽ vận hành bình thường.

Công ty CP Cấp thoát nước Bình Định đề nghị người dân thận trọng khi tiếp nhận thông tin trên mạng xã hội, chỉ tin tưởng vào các thông báo chính thức từ đơn vị. Đồng thời, Công ty mong nhận được sự chia sẻ, thông cảm của khách hàng trong thời gian khắc phục hậu quả của bão số 13.