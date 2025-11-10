Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Công ty CP Cấp thoát nước Bình Định bác bỏ thông tin về việc cúp nước nhiều ngày

HẢI YẾN
(GLO)-Trước thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng “Công ty CP Cấp thoát nước Bình Định sẽ cúp nước từ 2-3 ngày tới”, ông Lê Thanh Cường-Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cấp thoát nước Bình Định khẳng định đây là thông tin sai sự thật.

Sau cơn bão số 13 (Kalmaegi), một số tuyến ống dẫn nước chính tại các xã, phường phía Đông tỉnh Gia Lai (khu vực Bình Định cũ) bị đứt gãy, hư hỏng, các trạm bơm và nhà máy xử lý nước tạm thời mất điện.

Ngay sau khi bão tan, Công ty CP Cấp thoát nước Bình Định đã khẩn trương vận hành máy phát điện dự phòng, huy động toàn bộ nhân lực làm việc xuyên đêm để sửa chữa, làm sạch đường ống và khôi phục cấp nước.

Công nhân Công ty CP Cấp thoát nước Bình Định đang kiểm tra hệ thống điều khiển từ xa. Ảnh: Hải Yến

Tính đến ngày 9-11, công ty đã phục hồi áp lực cấp nước đạt 1,0-1,2 kg/cm², đảm bảo cung cấp nước sinh hoạt cho phần lớn hộ dân. Hiện chỉ còn một số khu vực cao tầng chưa có nước do áp lực chưa ổn định, dự kiến đến ngày 11-11, toàn hệ thống sẽ vận hành bình thường.

Công ty CP Cấp thoát nước Bình Định đề nghị người dân thận trọng khi tiếp nhận thông tin trên mạng xã hội, chỉ tin tưởng vào các thông báo chính thức từ đơn vị. Đồng thời, Công ty mong nhận được sự chia sẻ, thông cảm của khách hàng trong thời gian khắc phục hậu quả của bão số 13.

Sở Công Thương kiểm tra tình hình kinh doanh một số mặt hàng tại một số địa phương chịu ảnh hưởng nặng của bão số 13 (Kalmaegi).

Không để trục lợi sau bão số 13

(GLO)- Chiều 8-11, Đoàn công tác của Sở Công Thương do ông Dương Minh Đức, Giám đốc Sở làm trưởng đoàn đã kiểm tra tình hình kinh doanh một số mặt hàng tại một số địa phương chịu ảnh hưởng nặng của bão số 13 (Kalmaegi).

Chuyến xe 0 đồng chở nghĩa tình Gia Lai về bà con vùng bão, lũ

Chuyến xe 0 đồng chở nghĩa tình Gia Lai về bà con vùng bão, lũ

Xã hội

(GLO)- Chiều 8-11, tại phường An Phú, 2 chuyến xe 0 đồng chở khoảng 35 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm do Team 81 Gia Lai vận động bà con trên địa bàn phía Tây tỉnh Gia Lai đóng góp đã xuất phát hướng về bà con bị ảnh hưởng do cơn bão số 13 tại phía Đông tỉnh Gia Lai và Đà Nẵng.

Đồn Biên phòng Ia Chia hỗ trợ người dân thu hoạch lúa, gia cố nhà cửa trước bão số 13

Đồn Biên phòng Ia Chia hỗ trợ người dân thu hoạch lúa, gia cố nhà cửa trước bão số 13

Đời sống

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi (bão số 13), sáng 6-11, Đồn Biên phòng Ia Chia đã huy động 10 cán bộ, chiến sĩ xuống địa bàn làng Bía Ngó (xã Ia Chia, tỉnh Gia Lai) hỗ trợ người dân thu hoạch lúa chín, giúp các hộ có hoàn cảnh khó khăn giảm thiệt hại do mưa bão.

Công an tỉnh Gia Lai khẩn cấp sơ tán 17.690 người dân tại các địa bàn xung yếu đến nơi an toàn để ứng phó bão số 13.

Công an tỉnh Gia Lai sơ tán khẩn cấp 6.654 hộ, 17.690 người dân đến nơi an toàn

Xã hội

(GLO)- Đến sáng 6-11, 18 Trung đội xung kích của Công an tỉnh Gia Lai đã được tăng cường cho các địa bàn xung yếu để giúp dân ứng phó với mưa bão. Trong đó, 13 Trung đội được bố trí tại 11 huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Bình Định cũ và 5 Trung đội bố trí tại địa bàn tỉnh Gia Lai cũ.

Bị phạt tới 1 triệu đồng khi thả rông vật nuôi trong đô thị hoặc nơi công cộng. Ảnh minh họa: Internet

Bị phạt tới 1 triệu đồng khi thả rông vật nuôi trong đô thị hoặc nơi công cộng

Đời sống

(GLO)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định 282/2025/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng-chống tệ nạn xã hội; phòng-chống bạo lực gia đình. Trong đó, hành vi thả rông động vật nuôi trong đô thị hoặc nơi công cộng bị phạt tiền đến 1 triệu đồng.

Công ty Cổ phần Công viên cây xanh và Chiếu sáng đô thị Quy Nhơn tập trung cắt tỉa cây xanh và gia cố hệ thống chiếu sáng, trang trí đô thị.

Cắt tỉa cây xanh bảo đảm an toàn mùa mưa bão

Xã hội

(GLO)-Để hạn chế thiệt hại do bão số 13 (Kalmaegi), Công ty Cổ phần Công viên cây xanh và Chiếu sáng đô thị Quy Nhơn đã và đang khẩn trương triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa, tập trung cắt tỉa cây xanh và gia cố hệ thống chiếu sáng, trang trí đô thị.

Khách hàng mua bì nhựa ở đường Hai Bà Trưng (phường Quy Nhơn).

Người dân tất bật tích trữ, gia cố nhà cửa

Đời sống

(GLO)- Trước dự báo bão số 13 có thể gây mưa lớn, ngập lụt và mất điện diện rộng, người dân phía Đông Gia Lai khẩn trương mua sắm lương thực, vật dụng thiết yếu và chằng chống nhà cửa. Từ chợ, siêu thị đến các khu dân cư, không khí chuẩn bị hiện rõ, thể hiện tinh thần chủ động ứng phó thiên tai.

