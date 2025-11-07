Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Dự kiến trưa 7-11 sẽ cấp điện trở lại cho khu vực trung tâm phường Quy Nhơn và các cơ sở y tế trọng điểm

HẢI YẾN
(GLO)-Công ty Điện lực Gia Lai cho biết dự kiến đến trưa 7-11 sẽ cấp điện trở lại cho khu vực trung tâm phường Quy Nhơn và các cơ sở y tế trọng điểm.

Theo thống kê nhanh của Công ty Điện lực Gia Lai (PC Gia Lai), đến 6 giờ sáng ngày 7-11, toàn tỉnh có hơn 679.000/976.000 khách hàng (69%) mất điện. Riêng khu vực phía Đông có đến 497.000 khách hàng (98%) bị ảnh hưởng.

Lưới điện cao và trung áp ghi nhận nhiều thiệt hại với 13/30 trạm 110 kV, 21/61 đường dây 110 kV và 8.510/11.705 trạm 22/0,4 kV bị sự cố.

cong-ty-dien-luc-gia-lai-tap-trung-xu-ly-cac-su-co-dien.png
Công ty Điện lực Gia Lai đang khắc phục sự cố hư hại đường dây, cột điện tại các địa phương. Ảnh: Hải Yến

Ông Thái Minh Châu-Giám đốc Công ty Điện lực Gia Lai-cho biết: “Ngay trong sáng 7-11, Công ty đã huy động tối đa lực lượng để khẩn trương khắc phục sự cố. Chúng tôi điều động 400 nhân viên điện lực tại chỗ, tăng cường thêm 60 nhân lực từ khu vực phía Tây và hơn 40 phương tiện chuyên dụng như xe cẩu, xe nâng người để tiếp cận và xử lý các vị trí hư hỏng. Tổng Công ty Điện lực miền Trung cũng đang huy động thêm khoảng 250 nhân lực chuyên nghiệp từ 4 tỉnh khác đến hỗ trợ”.

Do ảnh hưởng trên diện rộng, nhiều tuyến đường bị cây cối ngã đổ, khiến phương tiện cơ giới khó tiếp cận. Lực lượng công nhân điện lực phải đi bộ, mở đường để tiếp cận hiện trường sửa chữa.

“Chúng tôi dự kiến đến trưa 7-11 sẽ cấp điện trở lại cho khu vực trung tâm phường Quy Nhơn và các cơ sở y tế trọng điểm”-ông Châu cho biết thêm.

cong-ty-dien-luc-gia-lai-kiem-tra-cong-tac-van-hanh-luoi-dien-tai-trung-tam-dieu-khienanh-hai-yen.png
Công ty Điện lực Gia Lai kiểm tra công tác vận hành lưới điện tại Trung tâm điều khiển. Ảnh: Hải Yến
null