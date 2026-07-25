Huế phát thông báo về quyết định giả mạo chuẩn y phó bí thư thành ủy

Cơ quan chức năng cảnh báo văn bản quyết định chuẩn y chức vụ anh Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, làm Phó bí thư Thành ủy Huế là văn bản giả nhằm mục đích tung tin thất thiệt.

Ngày 24.7, Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh Huế phát cảnh báo về việc trên một số nền tảng mạng xã hội đang lan truyền hình ảnh một văn bản giả mạo mang số 252-QĐNS/TW với nội dung "chuẩn y giữ chức Phó bí thư Thành ủy Huế nhiệm kỳ 2025 - 2030".

Văn bản được xác định là giả mạo

Nội dung văn bản giả mạo có thông tin về việc Trung ương ra quyết định chuẩn y đối với anh Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, "giữ chức Phó bí thư Thành ủy Huế nhiệm kỳ 2025 - 2030".

Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh Huế khẳng định đây là thông tin hoàn toàn sai sự thật, được các đối tượng cắt ghép, tạo dựng bằng công nghệ nhằm mục đích tung tin thất thiệt, gây nhiễu loạn thông tin và hoang mang trong dư luận.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người sử dụng mạng xã hội tuyệt đối không chia sẻ, không bình luận hay tương tác làm lan truyền các hình ảnh, tài liệu chưa được kiểm chứng. Người dân chỉ nên cập nhật thông tin từ các trang thông tin điện tử chính thức của Đảng, Nhà nước và các cơ quan báo chí chính thống.

Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh Huế cũng khuyến cáo hành vi cố tình đăng tải, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật trên không gian mạng là vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP.

Theo Lê Hoài Nhân (TNO)