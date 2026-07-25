Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Pháp luật

Góc cảnh báo / Chống tin giả

Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả

Huế phát thông báo về quyết định giả mạo chuẩn y phó bí thư thành ủy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cơ quan chức năng cảnh báo văn bản quyết định chuẩn y chức vụ anh Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, làm Phó bí thư Thành ủy Huế là văn bản giả nhằm mục đích tung tin thất thiệt.

Ngày 24.7, Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh Huế phát cảnh báo về việc trên một số nền tảng mạng xã hội đang lan truyền hình ảnh một văn bản giả mạo mang số 252-QĐNS/TW với nội dung "chuẩn y giữ chức Phó bí thư Thành ủy Huế nhiệm kỳ 2025 - 2030".

Văn bản được xác định là giả mạo
Văn bản được xác định là giả mạo

Nội dung văn bản giả mạo có thông tin về việc Trung ương ra quyết định chuẩn y đối với anh Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, "giữ chức Phó bí thư Thành ủy Huế nhiệm kỳ 2025 - 2030".

Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh Huế khẳng định đây là thông tin hoàn toàn sai sự thật, được các đối tượng cắt ghép, tạo dựng bằng công nghệ nhằm mục đích tung tin thất thiệt, gây nhiễu loạn thông tin và hoang mang trong dư luận.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người sử dụng mạng xã hội tuyệt đối không chia sẻ, không bình luận hay tương tác làm lan truyền các hình ảnh, tài liệu chưa được kiểm chứng. Người dân chỉ nên cập nhật thông tin từ các trang thông tin điện tử chính thức của Đảng, Nhà nước và các cơ quan báo chí chính thống.

Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh Huế cũng khuyến cáo hành vi cố tình đăng tải, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật trên không gian mạng là vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP.

Theo Lê Hoài Nhân (TNO)

Xem link nguồn
Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Công an tỉnh Gia Lai cảnh báo các chiêu trò lừa đảo trong mùa thi tốt nghiệp THPT.

Cảnh giác với các chiêu trò lừa đảo dịp mùa thi

Pháp luật

(GLO)- Ngày 12-4, Thượng tá Trần Ngọc Dũng - Phó Trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết đơn vị đang phối hợp Công an các đơn vị, địa phương tuyên truyền người dân cảnh giác với những chiêu trò lừa đảo trong mùa thi sắp tới.

Công an tỉnh Gia Lai khuyến cáo người dân cảnh giác chiêu trò mạo danh Bảo hiểm xã hội lừa đảo dịp cận Tết.

Cảnh giác với chiêu trò mạo danh Bảo hiểm xã hội lừa đảo “hỗ trợ Tết”

Pháp luật

(GLO)- Ngày 9-1, Thượng tá Trần Ngọc Dũng - Phó Trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết vừa phát đi cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo mới với kịch bản "hỗ trợ Tết", đang diễn biến phức tạp trong dịp cận Tết Nguyên đán 2026.

Bộ GD&ĐT khẳng định thông tin về nội dung SGK "Kết nối tri thức với cuộc sống" là xuyên tạc

Bộ GD&ĐT khẳng định thông tin về nội dung SGK "Kết nối tri thức với cuộc sống" là xuyên tạc

Tin tức

(GLO)- Bộ GD&ĐT đã có văn bản đề nghị Bộ Công an và các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ việc tạo dựng, phát tán thông tin, bình luận thất thiệt, xuyên tạc liên quan đến nội dung SGK môn Lịch sử và Địa lí lớp 5 (bộ sách "Kết nối tri thức với cuộc sống") để xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có).

null