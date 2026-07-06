Thông tin "từ ngày 15/8/2026, người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi đi mọi loại xe máy bị phạt" là sai sự thật

Quy định xử phạt vi phạm hành chính, nhằm thống nhất cách xác định đối tượng vi phạm đối với hành vi điều khiển xe mô-tô khi chưa đủ tuổi theo quy định của pháp luật; không phải quy định cấm người từ đủ 16 tuổi điều khiển xe gắn máy.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội phát hiện một số tài khoản, trang mạng xã hội đăng tải, chia sẻ thông tin cho rằng kể từ ngày 15/8/2026, khi Nghị định số 238/2026/NĐ-CP ngày 26/6/2026 của Chính phủ (sửa đổi, bổ sung một số điều của /NĐ-CP) có hiệu lực thì người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi sẽ không được điều khiển xe gắn máy, xe máy điện.

Ảnh minh họa có sử dụng AI.

Qua nghiên cứu các quy định pháp luật hiện hành, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội khẳng định đây là thông tin sai sự thật, gây hiểu nhầm cho người dân.

Cụ thể, tại Điều 6 Nghị định số 238/2026/NĐ-CP, Chính phủ sửa đổi điểm a khoản 4 Điều 18 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP từ quy định:

“Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô-tô có dung tích xi-lanh từ 50 cm³ trở lên hoặc có công suất động cơ điện từ 04 kW trở lên” thành:

“Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô-tô và các loại xe tương tự xe mô-tô”.

Đây là quy định về xử phạt vi phạm hành chính, nhằm thống nhất cách xác định đối tượng vi phạm đối với hành vi điều khiển xe mô-tô khi chưa đủ tuổi theo quy định của pháp luật; không phải quy định cấm người từ đủ 16 tuổi điều khiển xe gắn máy.

Theo Luật số 36/2024/QH15, ngày 27/6/2024 - Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ có phân loại xe mô-tô và xe gắn máy là hai loại phương tiện khác nhau.

Trong đó, xe mô-tô là xe có hai hoặc ba bánh chạy bằng động cơ, được thiết kế để hoạt động trên đường bộ, không bao gồm xe gắn máy.

Đối với xe gắn máy, luật quy định là phương tiện có vận tốc thiết kế không lớn hơn 50km/h; nếu sử dụng động cơ nhiệt thì dung tích không lớn hơn 50cm³, nếu sử dụng động cơ điện thì công suất không lớn hơn 4kW.

Bên cạnh đó, Điều 56 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định người điều khiển xe gắn máy tham gia giao thông phải đáp ứng điều kiện về hiểu biết quy tắc giao thông, kỹ năng điều khiển, độ tuổi và sức khỏe theo quy định của pháp luật.

Đặc biệt, tại điểm a khoản 1 Điều 59 của Luật quy định rõ: Người đủ 16 tuổi trở lên được điều khiển xe gắn máy.

Như vậy, Nghị định số 238/2026/NĐ-CP chỉ sửa đổi một số quy định về xử phạt vi phạm hành chính tại Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, không sửa đổi Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; không làm thay đổi quy định về phân loại phương tiện và cũng không làm thay đổi điều kiện, độ tuổi được phép điều khiển xe gắn máy theo quy định của pháp luật.

Do đó, thông tin cho rằng từ ngày 15/8/2026 học sinh từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi bị cấm điều khiển xe gắn máy, xe máy điện là không đúng sự thật.

Theo T.SƠN (nhandan.vn)