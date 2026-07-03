Hiệu quả từ tuyên truyền trực quan tại các “điểm nóng” giao thông

(GLO)- Sau 2 tháng triển khai, mô hình tuyên truyền trực quan bằng hình ảnh mô phỏng cán bộ Cảnh sát giao thông (CSGT) kiểm tra tốc độ tại các “điểm nóng” giao thông ở khu vực An Nhơn, Tuy Phước góp phần làm cho tình hình vi phạm, tai nạn có những chuyển biến tích cực.

Thời gian qua, người dân xã An Nhơn Tây bày tỏ sự ủng hộ việc đặt hình ảnh mô phỏng cán bộ CSGT đo tốc độ tại ngã tư trên tuyến đường kết nối từ QL 19 đến Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ Becamex VSIP Bình Định, đoạn qua thôn Thọ Tân Bắc. Mô hình do Ðội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT, Công an tỉnh) triển khai thực hiện.

Hình ảnh cán bộ cảnh sát giao thông đo tốc độ lắp đặt tại ngã tư ĐT 636 - ĐH 39 (phường Bình Định). Ảnh: Đ.M

Theo người dân, tuyến đường này lưu lượng phương tiện lớn, trong khi nút giao chưa có đèn tín hiệu nên tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm. Từ khi có hình ảnh mô phỏng cán bộ CSGT, nhiều tài xế chủ động giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn.

Ông Phạm Văn Thanh (người dân sống gần nút giao) cho hay: “Khi thấy hình ảnh cán bộ ghi hình, đo tốc độ, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông qua nút giao đã chấp hành quy định tốt hơn”.

Tương tự, tại ngã tư ĐT 636 - ĐH 39 (phường Bình Định), Đội CSGT đường bộ số 4 cũng lắp đặt hình ảnh mô phỏng nhằm nâng cao ý thức người tham gia giao thông.

Theo ông Lê Quốc Cường - Chủ tịch UBND phường Bình Định, hiện địa phương có 2 nút giao áp dụng mô hình này. Cách tuyên truyền trực quan đã tạo chuyển biến tích cực trong ý thức người tham gia giao thông, góp phần hạn chế các hành vi vi phạm, từ đó kéo giảm TNGT.

Thiếu tá Lê Việt Tiến - Phó Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 4 - cho hay: Từ tháng 5-2026 đến nay, đơn vị đã lắp đặt hình ảnh mô phỏng tại 8 nút giao và tuyến đường có nguy cơ cao xảy ra TNGT trên địa bàn An Nhơn và Tuy Phước. Mô hình được người dân đánh giá cao, tình hình trật tự ATGT chuyển biến rõ rệt.

Từ ngày 18-4 đến 18-5, khu vực An Nhơn, Tuy Phước xảy ra 8 vụ TNGT, làm 4 người tử vong và 7 người bị thương. Thế nhưng, 1 tháng sau khi triển khai mô hình, số vụ giảm còn 2, làm 2 người tử vong và 1 người bị thương.

Còn theo Thượng tá Phan Đình Điểm - Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 4, cùng với việc sử dụng hình ảnh mô phỏng, đơn vị duy trì tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm hình thành ý thức tự giác chấp hành pháp luật cho người dân. Thời gian tới, mô hình sẽ tiếp tục được rà soát, nhân rộng tại các địa bàn phù hợp.

Theo Phòng CSGT, trong 6 tháng đầu năm 2026, TNGT trên địa bàn tỉnh giảm cả 3 tiêu chí. Tuy nhiên, tình trạng người điều khiển phương tiện vi phạm trật tự ATGT vẫn đáng lo ngại.

Thượng tá Nguyễn Hồng Vang - Phó Trưởng Phòng CSGT - cho biết: Lực lượng CSGT sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; đồng thời nhân rộng các mô hình hiệu quả và rà soát những bất cập về hạ tầng, tổ chức giao thông để kịp thời kiến nghị khắc phục, góp phần bảo đảm trật tự ATGT và kéo giảm TNGT.