Báo động tình trạng điều khiển phương tiện tự gây tai nạn

(GLO)- Dù tai nạn giao thông trong 6 tháng đầu năm (từ ngày 15/12/2025 - 14/6/2026) trên địa bàn tỉnh Gia Lai giảm cả 3 tiêu chí, nhưng tình trạng người điều khiển phương tiện tự gây tai nạn vẫn ở mức đáng lo ngại, gây nhiều thương vong.

Thực trạng này đặt ra yêu cầu phải nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông và kỹ năng điều khiển phương tiện để hạn chế những hậu quả đáng tiếc.

Khoảng 1 giờ 45 phút ngày 9-6, anh T.V.T. (SN 1999, trú tại TP Đà Nẵng) điều khiển xe máy biển số 81AA-936.xx lưu thông trên đường Hùng Vương theo hướng Hùng Vương - Lý Thái Tổ, khi đến khu vực vòng xoay Bưu điện (phường Pleiku), xe máy của anh T. bất ngờ tông trực diện vào vòng xoay với tốc độ cao. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong sau đó.

Hiện trường vụ tai nạn tại vòng xoay Bưu điện (phường Pleiku) ngày 9-6. Ảnh: Văn Ngọc

Trước đó, khoảng 13 giờ 10 phút ngày 26-4, tại km 31+500 QL 19 qua xã Tây Sơn xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng xuất phát từ lỗi của nạn nhân. Thời điểm trên, chị N.Đ.T. (SN 2007, trú tại phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển xe máy biển số 82AA-103.xx lưu thông theo hướng Tây - Đông, chở theo một người bạn. Khi đến địa điểm trên, xe máy tông vào trụ điện bê tông ven quốc lộ. Hậu quả, chị T. tử vong trên đường đi cấp cứu.

Đây chỉ là 2 trong số 53 vụ người điều khiển phương tiện tự gây tai nạn, chiếm 16,41% tổng số vụ TNGT trên toàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm. Các vụ tai nạn này làm 50 người chết và 13 người bị thương. Hầu hết vụ việc đều do thanh thiếu niên gây ra.

Theo thượng tá Lê Hồng Phương - Phó Trưởng Phòng CSGT (Công an tỉnh), phần lớn các vụ tai nạn xảy ra với người điều khiển xe máy. Nguyên nhân thường gặp do không làm chủ tốc độ khiến xe mất lái, lái xe sau khi đã sử dụng rượu, bia; thiếu quan sát và tâm lý chủ quan khi tham gia giao thông dẫn đến tự đâm vào vòng xuyến, cọc tiêu, trụ điện, cây xanh hoặc tự ngã...

Không chỉ xảy ra tại khu vực đô thị và các tuyến quốc lộ, tình trạng tự gây tai nạn còn xuất hiện khá nhiều trên các tuyến tỉnh lộ, đường giao thông nông thôn. Một số địa phương ghi nhận số vụ việc ở mức đáng báo động.

Hiện trường một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng do người điều khiển xe máy tự ngã tại xã ở Tuy Phước Bắc. Ảnh: ĐVCC

Đơn cử, tại xã Tuy Phước Bắc, từ đầu năm đến nay đã xảy ra 7 vụ TNGT, làm 7 người chết và 1 người bị thương; trong đó, có tới 5 vụ người điều khiển phương tiện tự gây tai nạn, làm 5 người tử vong. Các vụ việc không chỉ gây thiệt hại về người và tài sản mà còn để lại nỗi đau dai dẳng cho gia đình, người thân cùng nhiều hệ lụy xã hội khác.

Theo Công an xã Tuy Phước Bắc, các vụ tai nạn chủ yếu xảy ra trên các tuyến đường liên xã, nơi điều kiện hạ tầng giao thông ngày càng được cải thiện nhưng ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người dân vẫn còn hạn chế. Nhiều trường hợp chỉ vì một phút bất cẩn đã phải đánh đổi bằng tính mạng của bản thân hoặc người khác, có khi mang thương tật suốt đời.

“Công an xã đã và đang tăng cường tuyên truyền pháp luật về giao thông bằng nhiều hình thức đến các tầng lớp nhân dân, nhất là học sinh và thanh thiếu niên. Đồng thời, tổ chức cho các hộ kinh doanh, tiểu thương ký cam kết không vi phạm trật tự đô thị; vận động người dân sinh sống ven các tuyến đường chấm dứt hành vi lấn chiếm lòng, lề đường, tự giác chấp hành các quy định về trật tự ATGT” - Thượng tá Nguyễn Thanh Hùng - Trưởng Công an xã Tuy Phước Bắc - cho biết.

Trước thực trạng thanh thiếu niên tự gây tai nạn có xu hướng gia tăng, thời gian qua, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã phối hợp với Công an các xã, phường rà soát, lập danh sách những trường hợp đã vi phạm hoặc có nguy cơ cao vi phạm để tăng cường quản lý, giáo dục, răn đe.

Cùng với đó, các lực lượng chức năng đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường và khung giờ trọng điểm; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn như vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, lấn làn, vượt ẩu...