Mất lái do vấp ổ gà, nam thanh niên đi xe máy tử vong

(GLO)- Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự và các đơn vị liên quan xác minh làm rõ vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 người tử vong tại xã Biển Hồ.

Xe máy của anh H. vấp phải ổ gà dẫn đến mất lái. Ảnh: Văn Ngọc

Trước đó, khoảng 22 giờ 30 phút ngày 13-10, anh H.Đ.H. (SN 2002, trú tại thôn 4, xã Biển Hồ) điều khiển xe máy BKS 81AA-929.xx lưu thông trên đường Ỷ Lan. Khi đến trước đoạn ngã 3 giao nhau với đường Ngô Quyền (thôn 2, xã Biển Hồ), anh H. bị mất lái tông vào lề đường bên phải.

Thời điểm này, có 1 xe tải BKS 82C-047.xx của một cửa hàng vật liệu xây dựng bị hư hỏng, đang đậu bên lề đường để sửa chữa. Xe máy của anh H. đã tông vào phần bánh sau của xe tải, sau đó văng ra lòng đường. Anh H. bị kẹt dưới gầm xe, tử vong tại chỗ.

Lực lượng Công an khám nghiệm hiện trường để xác minh làm rõ vụ tai nạn. Ảnh: Văn Ngọc

Theo các nhân chứng và dấu vết tại hiện trường, anh H. điều khiển xe với tốc độ cao và vấp phải ổ gà bên phải lề đường dẫn đến mất lái. Hiện trường là đoạn đường nhựa, lòng đường hẹp và có nhiều ổ gà do xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông.