Pleiku: Nhiều tuyến đường xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông

(GLO)- Các tuyến đường Ngô Quyền, Lý Thường Kiệt (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) bị xuống cấp với việc xuất hiện hàng loạt ổ gà và nhiều hố nước sâu. Những “cái bẫy” này không chỉ gây khó khăn cho phương tiện giao thông, mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Các con đường trên đều là tuyến huyết mạch nối liền trung tâm phường Pleiku, quốc lộ 19 với thắng cảnh Biển Hồ, nhất là Khu công nghiệp Trà Đa. Mỗi ngày, hàng nghìn lượt phương tiện lưu thông qua đây, trong đó có nhiều xe tải.

Đường Ngô Quyền xuất hiện hàng loạt ổ gà. Ảnh: Q.T

Trong điều kiện mặt đường bị bong tróc, xói mòn sau mưa, các phương tiện phải liên tục lách tránh ổ gà, hố sâu mỗi lần qua các đoạn đường này, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông rất cao.

Đường Ngô Quyền là tuyến giao thông huyết mạch, có lưu lượng xe lưu thông lớn nhưng tình trạng hư hỏng ngày càng nghiêm trọng. Ảnh: Q.T

Theo người dân địa phương, cứ vào mùa mưa, trên các tuyến đường này lại xuất hiện tình trạng nước đọng thành vũng, gây mất an toàn giao thông. Với mật độ xe qua lại dày đặc, việc đi lại càng thêm khó khăn, nguy hiểm.

Hằng năm, các tuyến đường này cũng được đơn vị chức năng tiến hành sửa chữa, vá tạm nhưng chỉ được một thời gian ngắn, mặt đường lại xuống cấp như cũ.

Anh Huỳnh Hoa Thám (tổ dân phố 5, xã Trà Đa) vừa tự bỏ tiền để vá ổ gà trước nhà. Ảnh: Q.T

Anh Huỳnh Hoa Thám (tổ dân phố 5, xã Trà Đa) bức xúc: "Người quen đường thì còn có thể tránh né nhưng người lạ chỉ cần đi qua là rất dễ sụp xuống những vũng nước sâu. Việc ngã xe xảy ra thường xuyên. Để đảm bảo an toàn và thuận tiện ra vào nhà mình, tôi vừa tự bỏ tiền để đổ gần 1 m3 bê tông, vá ổ voi đoạn đường trước cổng".

Đường Lý Thường Kiệt cũng đang trong tình trạng hư hỏng nặng. Ảnh: Q.T

“Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị về việc làm lại các tuyến đường này để đảm bảo an toàn cho người dân, song đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi. Người dân chỉ mong Nhà nước sớm quan tâm đầu tư nâng cấp để bà con yên tâm khi tham gia giao thông, vận chuyển hàng hóa”-anh Thám nói.