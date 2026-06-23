Cảnh sát giao thông Gia Lai đảm bảo an toàn giao thông từ những ca tuần tra đêm

(GLO)- Mùa du lịch hè kéo theo nhu cầu đi lại về đêm gia tăng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Theo đó, lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Gia Lai tăng cường tuần tra xuyên đêm, khép kín các tuyến, địa bàn trọng điểm, góp phần giữ bình yên trên từng cung đường.

Linh hoạt trên từng tuyến, địa bàn

Để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) trong cao điểm du lịch hè, không để phát sinh điểm nóng về giao thông, Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến trọng điểm, tập trung vào những khu vực có lưu lượng người và phương tiện tăng cao vào buổi tối.

Cảnh sát giao thông kiểm tra mô tô đã bị thay đổi kết cấu phương tiện vào tối 19-6 trên đường Xuân Diệu, phường Quy Nhơn. Ảnh: K.A

Khoảng 21 giờ 15 phút ngày 19-6, trên đường Xuân Diệu (phường Quy Nhơn), tổ công tác phát hiện 2 thanh thiếu niên điều khiển xe máy nẹt pô giữa lúc lượng người và phương tiện qua lại đông đúc. Qua kiểm tra, người điều khiển không có giấy phép lái xe (GPLX); phương tiện đã bị thay đổi kết cấu, nâng dung tích xi-lanh từ 50 cm³ lên hơn 100 cm³.

Theo Trung tá Đào Văn Đông - Tổ trưởng tổ công tác: Vào mùa hè, các tuyến ven biển, quảng trường và khu vui chơi tập trung đông người dân, du khách nên phương án tuần tra được điều chỉnh phù hợp.

“Chúng tôi kết hợp tuần tra công khai, mật phục và ghi hình xử lý nguội, tập trung kiểm soát các hành vi có nguy cơ cao gây tai nạn và mất trật tự công cộng, qua đó chủ động phòng ngừa, giữ ổn định tình hình giao thông trên địa bàn” - Trung tá Đào Văn Đông cho biết.

Trong khi đó, qua công tác nắm tình hình, Trạm CSGT Tuy Phước (Phòng CSGT) xác định tại các địa bàn nông thôn, vi phạm về trật tự ATGT thường gia tăng trong khung giờ từ 18-22 giờ, tập trung vào các hành vi như không đội mũ bảo hiểm, vi phạm nồng độ cồn, chở quá số người quy định và điều khiển phương tiện khi chưa đủ điều kiện. Từ thực tế đó, đơn vị bố trí các tổ tuần tra lưu động kết hợp chốt kiểm soát trên các tuyến liên xã, đường nhánh và khu dân cư.

Trung tá Hồ Thị Thanh Hải - Phó Trưởng Trạm CSGT Tuy Phước - cho biết: “Việc phối hợp với Công an xã, phường giúp đơn vị kiểm soát toàn diện địa bàn, không bỏ sót các tuyến đường nhỏ, khu dân cư, thôn xóm. Qua đó, lực lượng CSGT chủ động hơn trong phát hiện, xử lý vi phạm và phòng ngừa các nguy cơ mất ATGT”.

Trên tuyến QL 14 và QL 25, nơi lưu lượng phương tiện lưu thông lớn vào ban đêm, Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT) bố trí 9 tổ tuần tra, chia thành 3 ca công tác, bảo đảm khép kín 24/24 giờ.

Theo Trung tá Lê Văn Sáng - Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 1, ban đêm là thời điểm tiềm ẩn nhiều nguy cơ vi phạm khi không chỉ phương tiện kinh doanh vận tải mà cả phương tiện cá nhân đều có thể lợi dụng để vi phạm.

“Đơn vị tăng cường tuần tra vào khung giờ đêm khuya, rạng sáng, đồng thời duy trì kiểm soát liên tục trên cả quốc lộ và các tuyến kết nối nhằm kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm, không để hình thành các điểm phức tạp về trật tự ATGT” - Trung tá Lê Văn Sáng nói.

Chủ động phòng ngừa, đảm bảo ATGT

Theo Phòng CSGT, trong cao điểm du lịch hè, công tác bảo đảm trật tự ATGT được triển khai theo hướng chủ động, khoa học, bám sát đặc điểm từng tuyến, từng địa bàn và từng khung giờ; không chỉ tập trung xử lý vi phạm mà còn đặt trọng tâm vào phòng ngừa từ sớm, từ xa.

Cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn đối với tài xế xe khách trên tuyến quốc lộ 14 đoạn qua địa bàn xã Chư Sê. Ảnh: ĐVCC

Trên cơ sở phân tích tình hình thực tế, lực lượng CSGT toàn tỉnh được chỉ đạo tăng cường tuần tra lưu động, bố trí chốt kiểm soát tại các địa bàn trọng điểm, nhất là khu vực trung tâm, tuyến ven biển, quốc lộ và các tuyến liên xã có lưu lượng phương tiện tăng cao vào ban đêm.

Việc phối hợp với Công an cơ sở được duy trì thường xuyên, giúp nắm chắc địa bàn, kịp thời trao đổi thông tin, nhận diện sớm các hành vi vi phạm tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT và ANTT.

Từ đầu năm 2026 đến nay, CSGT toàn tỉnh đã bố trí hơn 24.600 ca tuần tra, kiểm tra hơn 210 nghìn lượt phương tiện, phát hiện hơn 48.500 trường hợp vi phạm. Các lỗi chủ yếu là vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, không đội mũ bảo hiểm, không có GPLX và các hành vi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Thượng tá Nguyễn Hồng Vang - Phó Trưởng Phòng CSGT - cho biết: Đơn vị xác định yêu cầu xuyên suốt là tổ chức lực lượng linh hoạt theo từng thời điểm, kết hợp tuần tra công khai với các biện pháp nghiệp vụ nhằm nâng cao hiệu quả kiểm soát.

Mục tiêu là kiểm soát chặt các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến TNGT, đồng thời không để hình thành các điểm nóng về trật tự ATGT.

Cùng với công tác tuần tra, lực lượng Công an kiên quyết xử lý các hành vi gây rối trật tự công cộng, nhất là tình trạng tụ tập mang theo hung khí, điều khiển xe máy nẹt pô, lạng lách, đánh võng. Điển hình, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã tạm giữ hình sự 13 đối tượng liên quan vụ gây rối trật tự công cộng rạng sáng 5-6 tại xã Phú Thiện, qua đó góp phần răn đe, phòng ngừa chung trong thanh thiếu niên.

Có thể nói, những ca tuần tra đêm cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng CSGT và Công an cơ sở đang góp phần giữ bình yên trên từng tuyến đường, để người dân và du khách yên tâm vui chơi, đi lại an toàn trong mùa du lịch hè.