Xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn

(GLO)- Lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh Gia Lai đang đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý người điều khiển phương tiện giao thông vi phạm nồng độ cồn trên tất cả các tuyến, địa bàn.

Với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, các tổ công tác được bố trí linh hoạt, khép kín nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời hành vi vi phạm, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Kiểm tra khép kín địa bàn

Lúc 19 giờ 40 phút ngày 27-10, trên tuyến đường Hùng Vương (phường Quy Nhơn Tây), các tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT, CA tỉnh) đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn.

Lực lượng được bố trí theo hai hướng: Tổ mật phục làm nhiệm vụ quan sát, ghi nhận các trường hợp nghi vấn tại khu vực trọng điểm như quán nhậu, karaoke; tổ công khai lưu động tuần tra trên toàn tuyến, phối hợp dừng phương tiện để kiểm tra, xử lý theo quy định.

Tại khu vực ngã ba Long Vân (ĐT 638, phường Quy Nhơn Tây), tổ mật phục phát hiện một người điều khiển mô tô có biểu hiện nghi vấn. Ngay sau đó, tổ công khai được thông báo để dừng xe kiểm tra và phát hiện người này có nồng độ cồn 0,184 mg/lít khí thở.

Việc kiểm tra nồng độ cồn được triển khai trên toàn tuyến, địa bàn.

﻿- Trong ảnh: Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 (Phòng Cảnh sát giao thông) kiểm tra nồng độ cồn tại đường Hùng Vương, xã Chư Sê. Ảnh: ĐVCC

Ít phút sau, trên tuyến đường Hùng Vương, một tổ công tác khác kiểm tra ngẫu nhiên và tiếp tục phát hiện một người vi phạm với nồng độ cồn 0,484 mg/lít khí thở. Khi được thông báo lỗi, người này biện minh “chỉ uống 3 lon bia nên vẫn tỉnh táo”. Người này không xuất trình giấy tờ, mở cốp lấy đồ cá nhân để rời đi dù tổ công tác đã giải thích phải lập biên bản theo quy định.

Người vi phạm thừa nhận: “Cách đây gần 3 tháng, tôi bị phạt 7 triệu đồng vì vi phạm nồng độ cồn. Giờ vi phạm nữa chắc bỏ xe vì không có tiền đóng phạt. Nghĩ hôm nay trời mưa, CSGT không làm nên mới liều chạy”.

Theo trung tá Phạm Thế Hưng-Phó Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 4, việc bố trí lực lượng được xây dựng sát thực tế từng địa bàn, từng khung giờ để kiểm soát chặt chẽ, linh hoạt.

“Để bảo đảm khép kín tuyến, địa bàn, Đội còn phối hợp với CA cơ sở mở rộng tuần tra đến các tuyến đường bê tông nông thôn, đường nhánh, đường ngang nối liền các thôn, xóm nhằm phát hiện, ngăn chặn tình trạng người vi phạm tìm cách né tránh việc kiểm tra nồng độ cồn”, trung tá Hưng cho biết.

Không chỉ tập trung kiểm soát nồng độ cồn tại khu vực trung tâm, quán nhậu, karaoke, lực lượng CSGT toàn tỉnh còn đồng loạt tiến hành trên nhiều tuyến, nhiều địa bàn trong các khung giờ

khác nhau, bảo đảm không để lọt vi phạm. Tại tuyến QL 1, đoạn qua phường Hoài Nhơn Nam, Trạm CSGT Tuy Phước lập chốt cố định, phát hiện ô tô chạy quá tốc độ 67/60 km/giờ tại km 1140+600; qua kiểm tra, tài xế có nồng độ cồn 0,457 mg/lít khí thở.

Trong khi đó, cùng với việc kiểm tra nồng độ cồn trên các tuyến quốc lộ, Đội CSGT đường bộ số 1 cũng triển khai lực lượng tuần tra lưu động kết hợp chốt chặn cố định tại các tuyến đường nhánh, khu dân cư.

Trong quá trình kiểm tra ngẫu nhiên trên tuyến đường liên xã Chư Sê, tổ công tác phát hiện S.S. (xã Chư A Thai) điều khiển mô tô trong tình trạng có nồng độ cồn 0,581 mg/lít khí thở.

Kiên quyết xử lý, không để lọt vi phạm

Thực hiện chỉ đạo của Cục CSGT (Bộ CA) và Giám đốc CA tỉnh, từ ngày 18.10, lực lượng CSGT toàn tỉnh đồng loạt ra quân mở đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn với phương châm “khép kín địa bàn, khép kín thời gian”.

Cảnh sát giao thông mật phục tại những khu vực phức tạp, nhà hàng, karaoke để phát hiện những trường hợp nghi vấn đã uống rượu bia vẫn điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Ảnh: K.A

Công tác tuần tra, kiểm soát được triển khai đồng bộ trên toàn tỉnh, tập trung tại các tuyến giao thông trọng điểm, khu vực đông dân cư, nhà hàng, quán ăn, karaoke và cả các tuyến đường liên thôn, liên xã, nơi thường xảy ra tình trạng người điều khiển phương tiện tìm cách né tránh kiểm tra.

Ngoài các chốt kiểm tra cố định và tổ tuần tra công khai, lực lượng CSGT còn bố trí cán bộ mặc thường phục tuần tra lưu động trên những tuyến đường có tình hình trật tự ATGT phức tạp nhằm kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm.

Các ca kiểm tra được sắp xếp linh hoạt theo từng khung giờ, trong đó tập trung từ 12 giờ đến 14 giờ 30 phút và từ 20 giờ đến 2 giờ sáng hôm sau. Toàn bộ hoạt động được triển khai nghiêm túc theo tinh thần “3 không”: Không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không có ngày nghỉ.

Với sự linh hoạt và quyết liệt, từ ngày 18-10 đến nay, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã phát hiện, lập biên bản 534 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tạm giữ 543 phương tiện, xử phạt hơn 2,2 tỷ đồng.

Theo Thượng tá Nguyễn Hồng Vang-Phó Trưởng Phòng CSGT, hiện vẫn còn một số người cố tình vi phạm, thậm chí có biểu hiện không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của CSGT. Trước tình hình đó, Phòng CSGT đã chỉ đạo các đội, trạm nắm chắc đặc điểm địa bàn, phối hợp chặt chẽ với CA cơ sở để phát hiện, xử lý nghiêm, không để lọt vi phạm về trật tự ATGT nói chung và nồng độ cồn nói riêng.

“Tất cả trường hợp vi phạm đều được ghi hình làm căn cứ pháp lý; nếu tái phạm về nồng độ cồn hoặc ma túy sẽ bị xử phạt tăng nặng. Với cán bộ, đảng viên vi phạm, chúng tôi gửi thông báo đến tổ chức đảng quản lý để xem xét, xử lý theo quy định”-Thượng tá Vang cho biết thêm.