Cảnh sát Giao thông kiên quyết xử lý vi phạm nồng độ cồn

Sau khi Công an TP. Pleiku giải thể, lực lượng làm công tác xử lý vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn gặp không ít khó khăn. Bởi lẽ, khoảng một nửa quân số của Đội CSGT-Trật tự (thuộc Công an TP. Pleiku) đã được phân bổ về các xã, phường.

Để đảm bảo các mặt công tác không bị gián đoạn, Công an tỉnh đã thành lập các tổ địa bàn phụ trách đảm bảo an toàn giao thông tại các địa phương, trong đó có tổ CSGT địa bàn TP. Pleiku trực thuộc Đội CSGT đường bộ số 2 (Phòng CSGT tỉnh). Với lực lượng giảm hơn 50% so với trước, song các cán bộ, chiến sĩ vẫn đảm nhận toàn bộ nhiệm vụ, đặc biệt là xử lý chuyên đề về vi phạm nồng độ cồn. Bên cạnh đó, trước khi giải thể, mỗi tổ công tác xử lý chuyên đề nồng độ cồn của Đội CSGT-Trật tự (Công an TP. Pleiku) có sự hỗ trợ của các cán bộ, chiến sĩ của các đội nghiệp vụ khác.

Lực lượng Cảnh sát Giao thông xử lý các trường hợp vi phạm về nồng độ cồn. Ảnh: L.V.N

Trung tá Mẫn Đức Sơn-Tổ trưởng Tổ CSGT địa bàn TP. Pleiku-cho hay: Lực lượng Công an liên tục thay đổi địa điểm, tập trung vào các tuyến đường có dấu hiệu phức tạp về vi phạm nồng độ cồn hoặc tiềm ẩn nguy cơ về tai nạn giao thông. Mỗi tổ công tác duy trì 10 cán bộ, chiến sĩ và nhận được sự hỗ trợ của Công an các xã, phường tại địa bàn nơi kiểm tra nồng độ cồn.

Theo chân lực lượng CSGT, chúng tôi ghi nhận nhiều trường hợp chủ quan, lơ là với quy định về nồng độ cồn đã bị xử lý nghiêm theo phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Tối 15-3, chị N.T.A.H. (SN 1985, trú tại phường Ia Kring) điều khiển xe máy trên đường Cách Mạng Tháng Tám đã bị tổ công tác kiểm tra và phát hiện có nồng độ cồn ở mức 0,07 mg/lít khí thở. Đây là mức tương đối thấp song vẫn bị xử lý ở khung mức phạt đầu tiên theo quy định của pháp luật.

Chị H. giãi bày: “Tôi đang ở nhà thì anh em có gọi ra quán nhậu ngồi chơi. Họ uống bia còn tôi chỉ uống nước suối. Khi gần về thì anh em mời. Tôi nể quá có uống 1 lon thôi. Tôi biết mình sai. Lần sau nếu có uống tôi sẽ đi taxi hoặc đã uống thì không điều khiển xe”.

Chị N.T.L. (SN 1989, trú tại thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai) cũng vì “cả nể” mà bị phạt với mức nồng độ cồn 0,185 mg/lít khí thở. “Tôi đi học ở trên này. Sau khi học xong, anh chị em tổ chức liên hoan. Vì đông anh em mời nên không từ chối được. Do đường xa nên tôi xin phép chỉ uống 1-2 lon rồi đi về nhưng rốt cuộc vẫn phải chịu phạt”-chị L. nói.

Hầu hết người điều khiển xe ô tô chấp hành nghiêm quy định về nồng độ cồn. Ảnh: Văn Ngọc

Một số trường hợp có biểu hiện không chấp hành như tăng ga bỏ chạy, quay đầu xe, trốn tránh đo nồng độ cồn hoặc khai báo quanh co nhằm đổi người vi phạm. Tối 15-3, anh L.H.N. (SN 1983, trú tại phường Thống Nhất, TP. Pleiku) điều khiển xe máy có mức cồn 0,113 mg/lít khí thở.

Tuy nhiên khi được đề nghị lập biên bản, anh N. liên tục lảng tránh để gọi điện thoại cho nhiều người. Sau đó, anh N. cùng người nhà khai tên của một người khác vào biên bản. Song, bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác đã xác định đây là thông tin giả và buộc anh N. phải chấp hành nghiêm.

Giải thích cho hành vi của mình, anh N. cho biết: “Tôi không có giấy phép lái xe. Ngoài vi phạm nồng độ cồn, tôi sợ sẽ bị phạt thêm khoản không có giấy phép lái xe. Vì vậy, tôi mới khai tên anh ruột mình để nhờ anh ấy đứng ra nhận giúp. Tôi đã sai hoàn toàn. Đây là bài học cho tôi để không tái phạm nữa”.

Theo Tổ CSGT địa bàn TP. Pleiku, từ đầu tháng 3 đến nay, đơn vị đã lập biên bản 25 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. “Hầu hết người dân đã hình thành thói quen đã uống rượu bia thì không lái xe. Tuy nhiên, một số người khi điều khiển xe máy vẫn chưa thực sự chấp hành nghiêm. Lực lượng Công an sẽ kiên quyết xử lý vi phạm về nồng độ cồn nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông”-Trung tá Sơn khẳng định.