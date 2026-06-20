Bắt giữ đối tượng vận chuyển ma túy từ Quảng Ngãi về Gia Lai tiêu thụ

(GLO)- Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Gia Lai cho biết vừa nhận được thư cảm ơn của Đồn Biên phòng Tam Quan Nam vì đã tích cực, chủ động phối hợp triển khai phương án bắt giữ 1 đối tượng vận chuyển ma túy vào đêm 19-6.

Cụ thể, vào lúc 20 giờ 15 phút ngày 19-6, sau khi triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Đồn Biên phòng Tam Quan Nam đã chủ trì, phối hợp Trạm CSGT Tuy Phước (Phòng CSGT, Công an tỉnh) và các đơn vị, công an địa phương tiến hành cho dừng phương tiện để kiểm tra đối với xe ô tô VinFast mang BKS 77H-072.19 khi đang di chuyển trên QL 1 theo hướng Bắc - Nam, đoạn qua đèo Bình Đê (thuộc khu phố Chương Hòa, phường Hoài Nhơn Bắc).

Trạm CSGT Tuy Phước triển khai phương án hợp lý, huy động phương tiện để phối hợp chặn bắt đối tượng. Ảnh: ĐVCC

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định người điều khiển phương tiện là Võ Quang Tàu (24 tuổi, trú phường Tam Quan, tỉnh Gia Lai), hành nghề lái xe taxi. Trên xe còn có 1 hành khách là Nguyễn Ngọc Phụng (40 tuổi, trú tổ dân phố 1, xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi).

Kiểm tra hành lý của tài xế Võ Quang Tàu không phát hiện vi phạm. Tuy nhiên, khi kiểm tra hành lý của Nguyễn Ngọc Phụng, tổ công tác phát hiện và thu giữ 1 gói nilon kích thước khoảng 8x6 cm cùng 3 đoạn ống nhựa không màu, bên trong chứa các hạt tinh thể màu trắng nghi là ma túy.

Làm việc với cơ quan chức năng, Nguyễn Ngọc Phụng khai nhận toàn bộ số tinh thể màu trắng trên là ma túy, được mua từ một người đàn ông không rõ lai lịch tại tỉnh Quảng Ngãi với mục đích mang về Gia Lai bán lại để kiếm lời.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Nguyễn Ngọc Phụng, di lý người cùng tang vật về Đồn Biên phòng Tam Quan Nam để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Các lực lượng chức năng bắt giữ thành công đối tượng Nguyễn Ngọc Phụng. Ảnh: Minh Nam

Trước đó, để dừng xe của đối tượng, Trạm CSGT Tuy Phước đã lên phương án hợp lý, trong đó huy động nhiều phương tiện phục 2 bên QL 1, phòng trường hợp đối tượng chống trả, ngoan cố chạy trốn. Nhờ đó đã chặn giữ phương tiện, ngăn không để đối tượng chạy trốn.

Theo Đồn Biên phòng Tam Quan Nam, thời gian qua, đơn vị triển khai kế hoạch cao điểm về phòng - chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên các tuyến biên giới; cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trên khu vực biên giới hưởng ứng “Tháng hành động phòng - chống ma túy” năm 2026. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đơn vị thường xuyên nhận được sự hỗ trợ, phối hợp của các lực lượng Công an tỉnh Gia Lai.

Vào lúc 22 giờ 50 phút, ngày 15-4-2026 và lúc 22 giờ 10 phút ngày 16-4-2026, tại tuyến đường QL 1 qua địa bàn khu phố Tài Lương 1 (phường Hoài Nhơn), Đồn Biên phòng Tam Quan Nam chủ trì, phối hợp Phòng CSGT và Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Gia Lai) phát hiện, bắt giữ 2 xe tải đang chở mực khô không rõ nguồn gốc xuất xứ, với tổng giá trị hàng hóa vi phạm hơn 4 tỷ đồng.