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Bắt quả tang 5 đối tượng “đập đá” lúc sáng sớm

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LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
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(GLO)- 5 đối tượng gồm 4 nam, 1 nữ đang say sưa sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà riêng thì bị Công an xã Ia Krái (tỉnh Gia Lai) ập vào bắt quả tang.

Trước đó, Công an xã Ia Krái đã tiến hành rà soát các đối tượng liên quan đến ma túy trên địa bàn thì phát hiện Rơ Mah Nghẹo (SN 2005, trú tại làng Kmông, xã Ia Krái) có biểu hiện khả nghi.

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Công an xã Ia Krái đã bắt quả tang 5 đối tượng “đập đá” lúc sáng sớm. Ảnh: Chí Trung

Khoảng 5 giờ ngày 17-6, Công an xã Ia Krái đã ập vào kiểm tra căn nhà của Nghẹo thì phát hiện 5 đối tượng đang tụ tập tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngoài Nghẹo còn có 4 đối tượng Siu Kim (SN 2009), Puih Vương (SN 2009), Puih Diên (SN 2008) và K.T. (SN 2010) cùng trú tại xã Ia Krái.

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 1 bộ dụng cụ sử dụng trái phép ma túy đá cùng nhiều tang vật liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận Nghẹo là người rủ rê Kim, Vương, Diên góp tiền mua ma túy, chuẩn bị dụng cụ, địa điểm và rủ T. đến cùng sử dụng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tạm giữ hình sự Nghẹo, Kim, Vương, Diên để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và lập hồ sơ xử lý T. về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

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