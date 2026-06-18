Bắt 2 đối tượng “đập đá” trên xe ô tô, lật tẩy nhóm mua bán ma túy

(GLO)- Từ manh mối của 2 đối tượng sử dụng trái phép ma túy đá trên xe ô tô ở xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), các trinh sát Công an tỉnh đã lật tẩy nhóm đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy cho các con nghiện trên địa bàn.

2 đối tượng đã tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy ngay trên ô tô. Ảnh: Chí Trung

Khuya 14-6, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Chư Sê đã bắt quả tang 2 đối tượng Vũ Thành Duy (SN 1991, trú tại xã Chư Sê) và Hồ Phúc Lộc (SN 1992, trú tại xã Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trên xe ô tô BKS 81A-356.xx trên đường tránh Đông (xã Chư Sê).

Trên xe, lực lượng Công an thu giữ 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá cùng 1 túi nilon chứa ma túy đá mà các đối tượng cất giấu trong hộc cánh cửa ô tô. Gói ma túy này Duy khai do mình mua của Lộc để sử dụng.

Ở một bụi cây bên lề đường nơi chiếc ô tô đậu, Công an xã Chư Sê đã phát hiện 1 chiếc túi xách bên trong chứa 5 gói nilon là ma túy đá. Khám xét khẩn cấp nhà của Duy, các trinh sát còn thu giữ thêm 1 gói ma túy dạng hồng phiến mà khoảng 1 tháng trước Lộc đưa cho Duy sử dụng.

Đối tượng Lộc đã giấu ma túy vào bụi cây bên đường để bán cho các con nghiện trên địa bàn. Ảnh: Chí Trung

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận vào trưa cùng ngày, Duy đã nhắn tin cho Lộc hỏi mua ma túy. Đến khoảng 19 giờ, Duy điều khiển xe chở Lộc đến khu vực đường tránh Đông để lấy ma túy rồi cả 2 cùng sử dụng trên xe.

Số ma túy ở bụi cây do Lộc mang theo để bán cho các con nghiện. Vì sợ phát hiện nên đối tượng đã tẩu tán nhưng không qua mắt được các trinh sát ma túy.

Truy vết các đối tượng liên quan, Công an xã Chư Sê và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) đã phát hiện đối tượng Trần Quốc Đạt (SN 1990, trú tại xã Phụ Dực, tỉnh Hưng Yên) đã mua ma túy của Lộc sau đó về bán lại cho 2 đối tượng ở xã Bờ Ngoong để kiếm lời.

Công an thu giữ nhiều gói ma túy sau khi bắt giữ 3 đối tượng. Ảnh: Chí Trung

Đến ngày 15-6, Đạt đã đến Công an xã Chư Sê đầu thú và giao nộp số ma túy đã mua của Lộc nhưng chưa kịp bán hết.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tạm giữ 3 đối tượng Lộc, Duy, Đạt để điều tra về các hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.