Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Pháp luật

Tin tức

Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả

Lãnh án 4 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
VĂN PHONG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 16-6, Tòa án nhân dân khu vực 4 phối hợp với Phân trại tạm giam Tây Sơn tổ chức phiên tòa trực tuyến xét xử bị cáo Huỳnh Đức Thắng (SN 1998, trú thôn Phú Hiệp, xã Bình Phú) về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, Thắng là đối tượng có nhân thân xấu, từng bị kết án về cùng tội danh nhưng chưa được xóa án tích.

Khoảng 10 giờ ngày 20-11-2025, sau khi tích góp được 2 triệu đồng từ công việc làm thuê, Thắng nảy sinh ý định mua ma túy để sử dụng. Đối tượng đi xe buýt từ xã Tây Sơn đến khu vực thành phố Quy Nhơn (cũ) mua của một thanh niên không rõ lai lịch một gói ma túy đá với giá 2 triệu đồng rồi mang về phòng trọ tại khối 1A, xã Tây Sơn cất giấu.

glo-xet-xu-truc-tuyen-ma-tuy.jpg
Bị cáo Huỳnh Đức Thắng tại phiên tòa.

Sau khi sử dụng một phần, Thắng giấu số ma túy còn lại trong sọt rác khu vực bếp để dùng dần. Sáng 25-11-2025, qua công tác quản lý địa bàn, Công an xã Tây Sơn mời Thắng đến làm việc. Kết quả xét nghiệm xác định đối tượng dương tính với chất ma túy. Quá trình làm việc, Thắng đã tự nguyện đưa lực lượng chức năng đến nơi ở và giao nộp số ma túy còn cất giấu. Theo kết luận giám định, tang vật thu giữ là ma túy loại Methamphetamine, có khối lượng 1,6940 gam.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hội đồng xét xử nhận định hành vi của Thắng nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm chế độ quản lý độc quyền của Nhà nước về chất ma túy, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự địa phương. Dù từng bị xử phạt tù về hành vi liên quan đến ma túy, nhưng bị cáo không sửa chữa, rèn luyện mà tiếp tục tái phạm.

Căn cứ tính chất, mức độ hành vi phạm tội, Hội đồng xét xử tuyên phạt Huỳnh Đức Thắng 4 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Phiên tòa góp phần tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân, đồng thời cảnh báo những hệ lụy pháp lý nghiêm trọng đối với hành vi sử dụng, tàng trữ và mua bán trái phép chất ma túy.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

2 năm tù cho đối tượng mượn xe bạn mang đi “cắm”

2 năm tù cho đối tượng mượn xe bạn mang đi “cắm”

Tin tức

(GLO)- Ngày 12-6, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân khu vực 11 - Gia Lai đã tuyên phạt Ngô Văn Đạt (SN 1998, trú tại xã Chư Sê) 2 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” sau khi mượn xe máy của bạn rồi mang đi “cắm”.

Gia Lai: Kiểm tra đột xuất, phát hiện 2 cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm

Gia Lai: Kiểm tra đột xuất, phát hiện 2 cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm

Tin tức

(GLO)- Sáng 11-6, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai đã tiến hành kiểm tra đột xuất các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và xử lý vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm đối với 2 cơ sở, với tổng số tiền phạt 6 triệu đồng.

Ký kết kế hoạch phối hợp trực trợ giúp pháp lý tại tòa và trong điều tra hình sự

Ký kết kế hoạch phối hợp trợ giúp pháp lý

Pháp luật

(GLO)- Chiều 9-6, tại phường Quy Nhơn, Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai phối hợp với Tòa án nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Trại giam Kim Sơn và Trại giam Gia Trung tổ chức ký kết kế hoạch phối hợp trực trợ giúp pháp lý trực tại Tòa án nhân dân và trực trợ giúp pháp lý trong điều tra hình sự.

Gia Lai: 2 bị cáo lập công ty “ma”, chiếm đoạt hơn 45 tỷ đồng lãnh tổng cộng 32 năm tù

Gia Lai: 2 bị cáo lập công ty “ma”, chiếm đoạt hơn 45 tỷ đồng lãnh tổng cộng 32 năm tù

Pháp luật

(GLO)- Ngày 9-6, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Huỳnh Thị Ngọc Ngộ (SN 1981, phường Quang Trung, tỉnh Quảng Ngãi) 20 năm tù và Lê Thị Thế Vân (SN 1985, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) 12 năm tù, cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Nhanh chóng bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản

Nhanh chóng bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản

Tin tức

(GLO)- Ngày 8-6, Công an xã Chư Prông, tỉnh Gia Lai cho biết đơn vị vừa phối hợp với Công an phường Pleiku bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Nhị (SN 1993, trú thôn An Hòa, xã Chư Prông; tạm trú tại phường Pleiku) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Khởi tố 2 đối tượng tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy tại chung cư

Gia Lai: Khởi tố 2 đối tượng sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy tại chung cư

Tin tức

(GLO)- Ngày 8-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Văn Tâm (SN 1997, trú phường Quy Nhơn Nam) về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Từ Thị Cẩm Ngọc (SN 2007, trú tại xã An Nhơn Tây) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

null