Lãnh án 4 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”

Theo cáo trạng, Thắng là đối tượng có nhân thân xấu, từng bị kết án về cùng tội danh nhưng chưa được xóa án tích.

Khoảng 10 giờ ngày 20-11-2025, sau khi tích góp được 2 triệu đồng từ công việc làm thuê, Thắng nảy sinh ý định mua ma túy để sử dụng. Đối tượng đi xe buýt từ xã Tây Sơn đến khu vực thành phố Quy Nhơn (cũ) mua của một thanh niên không rõ lai lịch một gói ma túy đá với giá 2 triệu đồng rồi mang về phòng trọ tại khối 1A, xã Tây Sơn cất giấu.

Bị cáo Huỳnh Đức Thắng tại phiên tòa.

Sau khi sử dụng một phần, Thắng giấu số ma túy còn lại trong sọt rác khu vực bếp để dùng dần. Sáng 25-11-2025, qua công tác quản lý địa bàn, Công an xã Tây Sơn mời Thắng đến làm việc. Kết quả xét nghiệm xác định đối tượng dương tính với chất ma túy. Quá trình làm việc, Thắng đã tự nguyện đưa lực lượng chức năng đến nơi ở và giao nộp số ma túy còn cất giấu. Theo kết luận giám định, tang vật thu giữ là ma túy loại Methamphetamine, có khối lượng 1,6940 gam.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hội đồng xét xử nhận định hành vi của Thắng nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm chế độ quản lý độc quyền của Nhà nước về chất ma túy, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự địa phương. Dù từng bị xử phạt tù về hành vi liên quan đến ma túy, nhưng bị cáo không sửa chữa, rèn luyện mà tiếp tục tái phạm.

Căn cứ tính chất, mức độ hành vi phạm tội, Hội đồng xét xử tuyên phạt Huỳnh Đức Thắng 4 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Phiên tòa góp phần tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân, đồng thời cảnh báo những hệ lụy pháp lý nghiêm trọng đối với hành vi sử dụng, tàng trữ và mua bán trái phép chất ma túy.