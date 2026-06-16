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Khởi tố đối tượng vận chuyển gần 100 gam ma túy ngụy trang trong thùng cam

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NGUYỄN GIANG
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(GLO)- Ngày 15-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Nghĩa (SN 2009, trú thôn Trực Đạo, xã Phù Mỹ Tây) để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, vào trưa 10-6, trên tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai (xã Phù Mỹ), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phối hợp với Công an xã Phù Mỹ kiểm tra và bắt quả tang Lê Văn Nghĩa đang vận chuyển trái phép chất ma túy.

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Đối tượng Lê Văn Nghĩa và tang vật.

Để qua mắt lực lượng chức năng, Nghĩa đã ngụy trang số ma túy dưới đáy một thùng xốp, phía trên phủ kín cam tươi. Qua kiểm tra, lực lượng Công an thu giữ 98,4801 gam ma túy các loại.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Nghĩa khai nhận được một đối tượng lạ mặt, chưa rõ lai lịch, thuê vận chuyển số ma túy trên và sẽ được trả tiền công sau khi giao hàng thành công. Các đối tượng liên lạc, trao đổi với nhau thông qua mạng xã hội.

Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra để xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.

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