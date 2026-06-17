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Xét xử trực tuyến vụ "Tàng trữ trái phép chất ma túy"

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VĂN PHONG
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(GLO)- Tòa án nhân dân khu vực 4 vừa phối hợp với Phân trại tạm giam Tây Sơn tổ chức phiên tòa trực tuyến xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo Trần Bá Hơn (SN 2006, trú thôn Hòa Sơn, xã Bình Phú, tỉnh Gia Lai) về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Phiên tòa được kết nối giữa điểm cầu trung tâm tại Tòa án nhân dân khu vực 4 và điểm cầu thành phần tại Phân trại tạm giam Tây Sơn, bảo đảm đúng quy định của pháp luật về tổ chức xét xử trực tuyến.

Theo cáo trạng, khoảng 7 giờ ngày 26-11-2025, tại khu vực sân Khách sạn Ba Đàm (thôn Hòa Trung, xã Bình Phú), lực lượng Công an xã Bình Phú tiến hành kiểm tra và phát hiện Trần Bá Hơn cất giấu trên người nhiều gói nhựa chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy cùng các dụng cụ dùng để sử dụng ma túy.

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Bị cáo Trần Bá Hơn (đứng giữa) tại phiên tòa.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 10 gói nhựa hàn kín chứa tinh thể màu trắng, 5 vỏ gói nhựa còn bám dính ma túy, một dụng cụ sử dụng ma túy bằng thủy tinh (thường gọi là “nỏ”) cùng nhiều vật dụng tự chế phục vụ việc sử dụng ma túy. Kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh xác định toàn bộ số chất thu giữ là ma túy loại Methamphetamine, có tổng khối lượng 0,8352 gam.

Tại cơ quan điều tra, Trần Bá Hơn khai nhận đã cất giữ số ma túy trên để sử dụng cho bản thân. Trước đó, khoảng ngày 23-11-2025, bị cáo được một người quen cho 15 gói ma túy. Sau khi nhận, Hơn nhiều lần sử dụng ma túy tại khu vực nghĩa địa thôn Hòa Sơn và Khách sạn Ba Đàm. Đến sáng 26-11-2025, khi mang theo số ma túy còn lại trên người và vừa rời khỏi khách sạn, bị cáo bị lực lượng Công an xã Bình Phú phát hiện, bắt quả tang.

Hồ sơ vụ án thể hiện bị cáo có nhân thân xấu. Trước đó, Trần Bá Hơn từng bị Tòa án nhân dân huyện Tây Sơn (tỉnh Bình Định cũ) tuyên phạt về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và chưa được xóa án tích. Ngoài ra, bị cáo còn hai lần bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy nhưng không chấp hành nghiêm, tiếp tục vi phạm pháp luật.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như nội dung cáo trạng truy tố. Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm chế độ quản lý độc quyền của Nhà nước đối với các chất ma túy, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Bên cạnh đó, bị cáo đã có tiền án, chưa được xóa án tích nhưng tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội do cố ý, thuộc trường hợp tái phạm theo quy định của pháp luật và phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Sau khi xem xét toàn diện các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, kết quả tranh tụng tại phiên tòa cùng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Bá Hơn 3 năm 6 tháng tù giam về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

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