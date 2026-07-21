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Phát hiện hơn 400 kg sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc ở phường Quy Nhơn

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NGUYỄN CHƠN
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(GLO)- Chiều 21-7, Đội Quản lý thị trường số 5 (Chi cục QLTT tỉnh Gia Lai) phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh) và các đơn vị chức năng kiểm tra một địa điểm kinh doanh trên đường Nguyễn Xí (phường Quy Nhơn) và phát hiện 416 kg sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc.

Trong số đó có 172 kg trứng non gia cầm, 40 kg bò cuộn, 204 kg chân gà rút xương. Tổng giá trị hàng hóa ước tính hơn 40 triệu đồng.

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Sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ tại địa điểm kinh doanh trên đường Nguyễn Xí, phường Quy Nhơn. Ảnh: Vũ Nguyễn

Lực lượng chức năng xác định: Toàn bộ 416 kg sản phẩm động vật nêu trên không có nhãn hàng hóa, không có căn cứ xác định nguồn gốc, nơi sản xuất hoặc xuất xứ của hàng hóa. Nơi bảo quản hàng hóa và số tang vật nêu trên có mùi hôi, không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Theo xác minh ban đầu, địa điểm kinh doanh này thuộc quản lý của hộ kinh doanh Q.M. (phường Quy Nhơn Đông). Chủ cơ sở cho biết đã mua số hàng trên từ một người lạ đi xe tải đến chào bán và không có hóa đơn chứng từ, cũng không biết rõ về nguồn gốc, xuất xứ của số hàng hóa trên.

Đội QLTT số 5 đã tiến hành tạm giữ toàn bộ hàng hóa vi phạm và củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

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