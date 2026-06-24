Phát hiện hơn 100 kg sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc ở phường Quy Nhơn Bắc

(GLO)- Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 5 (Chi cục QLTT tỉnh Gia Lai) đang củng cố hồ sơ để xử lý vi phạm hành chính đối với một cơ sở kinh doanh trên địa bàn phường Quy Nhơn Bắc về hành vi kinh doanh sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Trước đó, vào sáng 18-6, Đội QLTT số 5 phối hợp các đơn vị chức năng tiến hành kiểm tra Hộ kinh doanh T.H. (ở phường Quy Nhơn Bắc) - cơ sở chuyên buôn bán thịt và các sản phẩm có nguồn gốc động vật.

Cán bộ Đội Quản lý thị trường số 5 kiểm tra cơ sở T.H. (phường Quy Nhơn Bắc). Ảnh: Vũ Nguyễn

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 113 kg sản phẩm động vật gồm các sản phẩm như: chả cốm, chả mỡ nướng heo, lườn ngỗng, tràng heo đông lạnh (dồi trường), dồi sụn, vó bò, đuôi bò cắt khúc và nhiều sản phẩm khác.

Toàn bộ số hàng hóa trên đều không có nhãn hàng hóa, không có căn cứ xác định nguồn gốc, nơi sản xuất hoặc xuất xứ hàng hóa; nhiều sản phẩm có dấu hiệu hôi thối, không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ, hợp đồng, giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa theo quy định. Đội QLTT số 5 tiến hành tạm giữ và đã buộc tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa vi phạm theo quy định.

Đội QLTT số 5 được giao quản lý địa bàn các xã, phường thuộc khu vực Quy Nhơn, Tuy Phước và Vân Canh. Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát thị trường; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm không bảo đảm chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ.