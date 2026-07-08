Phát hiện hơn 2 tấn mỡ, da động vật không rõ nguồn gốc tại phường Quy Nhơn

(GLO)- Ngày 7-7, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 5 (Chi cục QLTT tỉnh Gia Lai) phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện hơn 2 tấn mỡ và da động vật không rõ nguồn gốc, xuất xứ được tập kết tại một cơ sở kinh doanh trên đường Trần Hưng Đạo (phường Quy Nhơn).

Theo đó, sáng 7-7, Đội QLTT số 5 phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Gia Lai) cùng các lực lượng chức năng phường Quy Nhơn kiểm tra hộ kinh doanh T.L.Y.N. (đường Trần Hưng Đạo, khu phố 57, phường Quy Nhơn).

Da, mỡ động vật đựng trong bao đặt trên nền nhà. Ảnh: ĐVCC

Theo giấy đăng ký kinh doanh, cơ sở này đăng ký hoạt động lĩnh vực bán buôn thực phẩm (thịt và mỡ), chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hơn 2.000 kg mỡ và da động vật đang được tập kết trong nhà. Chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số nguyên liệu trên.

Các lực lượng chức năng phối hợp kiểm tra cơ sở kinh doanh trên đường Trần Hưng Đạo. Ảnh: ĐVCC

Tại hiện trường, khu vực chế biến, bảo quản nguyên liệu không bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Nhiều bao lớn chứa mỡ, da động vật được đặt trực tiếp trên nền nhà. Ngoài ra còn có 16 can nhựa loại 20 lít chứa chất lỏng nghi là dầu được sản xuất từ mỡ và da động vật.

Phía sau căn nhà có khu vực nghi dùng để chế biến các sản phẩm từ mỡ, da động vật với hai chảo cỡ lớn, một máy ép nghi dùng để ép mỡ nước và ba thùng phuy nhựa phục vụ chứa, chưng cất dầu.

Hàng tấn mỡ, da động vật không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Ảnh: ĐVCC

Nền nhà bám nhiều dầu mỡ bẩn thỉu, không gian sản xuất ẩm thấp, không đáp ứng các yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ số mỡ, da động vật nói trên cùng các tang vật liên quan để tiếp tục xác minh làm rõ hành vi và xử lý vi phạm theo quy định.